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‏إسرائيل أخذت الدروع البشرية إلى مستوى إجرامي جديد تماما

11/2/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏






‏نيف غوردون* - (كاونتربنش) 23/10/2024
ليس استخدام الدروع البشرية في الحرب ظاهرة جديدة. لطالما أجبرت الجيوش المدنيين على العمل كدروع بشرية منذ قرون. مع ذلك، وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل المثير للجدل، تمكنت إسرائيل من إدخال شكل جديد من الدروع البشرية في غزة، والذي يبدو غير مسبوق في تاريخ الحرب.‏
كانت قناة "الجزيرة" هي التي كشفت في البداية عن هذه الممارسة. ولكن في وقت لاحق، ‏‏نشرت‏‏ صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفاً كاملاً عن كيفية قيام القوات الإسرائيلية باختطاف المدنيين الفلسطينيين، وإلباسهم الزي العسكري الإسرائيلي، وتثبيت كاميرات على أجسادهم، وإرسالهم إلى الأنفاق تحت الأرض، وكذلك إلى المباني حتى يشكلوا دروعاً للقوات الإسرائيلية‏‏.‏
‏وجاء في مقال "هآرتس": "من الصعب تمييزهم. عادة ما يكونون في زي الجيش الإسرائيلي، الكثير منهم في العشرينات من العمر، ويكونون دائماً مع الجنود الإسرائيليين من مختلف الرتب". لكنك إذا نظرت عن كثب، فسوف "ترى أن معظمهم يرتدون أحذية رياضية وليس أحذية عسكرية؛ أيديهم مكبلة خلف ظهورهم ووجوههم مليئة بالخوف".‏
‏في الماضي، كانت القوات الإسرائيلية تستخدم الروبوتات والكلاب المدربة التي يتم تثبيت كاميرات على أطواقها، وكذلك المدنيين الفلسطينيين، ليكونوا بمثابة دروع. ومع ذلك، كان الفلسطينيون الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية دائماً ما يرتدون ملابس مدنية، وبالتالي يمكن التعرف عليهم وتمييزهم كمدنيين. ولكن، من خلال إلباس المدنيين الفلسطينيين الزي العسكري وإرسالهم إلى الأنفاق، غيَّر الجيش الإسرائيلي في الواقع منطق اتخاذ الناس كدروع بشرية.‏
في الحقيقة، كان اتخاذ الدروع البشرية مبنياً تاريخياً على الاعتراف بأن الشخص الذي يُتخذ درعاً ليحمي هدفاً عسكرياً هو مدني ضعيف (أو أسير حرب). ويهدف هذا الاعتراف إلى ردع الطرف المحارب الخصم عن مهاجمة الهدف لأن ضعف الدرع البشري يستدعي ظاهرياً وضع قيود أخلاقية على استخدام العنف المميت. ويشكل الاعتراف بضعف الضحايا على وجه التحديد مفتاح الفعالية المزعومة للدروع البشرية حتى تتاح للردع فرصة للنجاح.‏
‏ولكن، من خلال إلباس المدنيين الفلسطينيين الزي العسكري الإسرائيلي وتصويرهم كمقاتلين إسرائيليين، يخفي الجيش الإسرائيلي عمداً ضعفهم. وهو يقوم باستخدامهم كدروع -ليس لردع المقاتلين الفلسطينيين عن ضرب الجنود الإسرائيليين، وإنما لجذب نيرانهم وبالتالي الكشف عن مواقعهم، مما يسمح للقوات الإسرائيلية بشن هجوم مضاد وقتل المقاتلين. وفي اللحظة التي يتم فيها إرسال هذه الدروع البشرية المتنكرة كجنود إلى الأنفاق، يتم تحويلهم مباشرة من مدنيين ضعفاء إلى أهداف وضحايا للحرب.‏
ربما لا تكون معاملة الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين على أن حياتهم بلا قيمة وأنهم قابلون للاستغناء عنهم مفاجئة بالنظر إلى الشكل العنصري للحكم الاستعماري الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ عقود. وتفسر العنصرية عميقة الجذور السهولة التي ادعى بها الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، علناً، بأنه "لا يوجد مدنيون أبرياء" في قطاع غزة، فضلاً عن اللامبالاة السائدة بين الجمهور اليهودي الإسرائيلي تجاه عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم.‏
‏في الواقع، لم يُصدم معظم الإسرائيليين عندما دعا قادتهم السياسيون مراراً وتكراراً إلى "محو" غزة من الوجود، و"تسويتها" بالأرض، وتحويلها إلى "‏‏دريسدن‏‏". إنهم إما دعموا -أو كانوا غير مبالين بشأن الأضرار الجسيمة والدمار الذي لحق بأكثر من 60 بالمائة من جميع المباني والمواقع المدنية في غزة.‏
في هذا السياق، من المرجح أن ينظر معظم الجنود الإسرائيليين -وقطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي- إلى إلباس المدنيين الفلسطينيين الزي العسكري وإرسالهم إلى الأنفاق -على أنه ليس أكثر من مجرد تفاصيل.‏
‏ومع ذلك، يلقي هذا الشكل الجديد من استخدام الدروع البشرية ضوءاً مهماً على الكيفية التي تتجلى بها العنصرية في ساحة المعركة. ويكشف أن الجيش الإسرائيلي قد أخذ على محمل الجد، ونفذ المبادئ التوجيهية العنصرية لوزير الدفاع يوآف غالانت، حين قال "إننا نحارب حيوانات بشرية"، وأظهر كيف يتعامل الجنود الإسرائيليون مع الفلسطينيين على أنهم إما طعم أو فريسة. مثل الصيادين الذين يستخدمون اللحوم النيئة لإغراء الحيوانات التي يريدون القبض عليها أو قتلها، تستخدم القوات الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين كما لو أنهم طُعم، تتمثل وظيفتهم في جذب الفريسة للصياد.‏
كما ترشد العنصرية أيضاً تجاهل إسرائيل للقانون الدولي. من خلال الاحتجاز العشوائي للمدنيين الفلسطينيين -بمن فيهم الأطفال وكبار السن- ثم إلباسهم الزي العسكري قبل إجبارهم على السير أمام الجنود، تنتهك القوات الإسرائيلية -ليس فقط الحكم القانوني ضد استخدام الدروع البشرية، ولكن أيضاً الحكم الذي يتعامل مع الغدر ويحظر على الأطراف المتحاربة استخدام "الزي العسكري للأطراف المعادية أثناء الانخراط في الهجمات أو من أجل حماية، أو منح الأفضلية، أو إعاقة العمليات العسكرية". ثمة جريمتا حرب في عمل واحد.‏
‏ومع ذلك، فإن الحقيقة المرعبة هي أنه بغض النظر عن مقدار الأدلة التي تظهر حول استخدام إسرائيل لهذه الممارسة الجديدة في استخدام الدروع البشرية، أو في الواقع، أي خرق آخر للقانون الدولي، يبقى احتمال أن تقوم بتغيير الإجراءات على الأرض ضئيلاً.‏
تاريخياً، كانت الآمال بأن يحمي القانون الدولي الشعب الفلسطيني ويحقق له العدالة في غير محلها لأن العنصرية الاستعمارية -كما أشار علماء القانون المنتقدون، من أنتوني أنغي إلى نورا عريقات- لا ترشد تصرفات إسرائيل فحسب، بل ترشد أيضاً النظام القانوني الدولي، بما في ذلك الطريقة التي تحقق بها "المحكمة الجنائية الدولية" العدالة. وللحصول على لمحة عن هذه العنصرية، كل ما على المرء فعله هو تصفح موقع "المحكمة الجنائية الدولية" ومعرفة من الذي كانت مستعدة لتوجيه الاتهام إليه ومحاسبته.‏

*نيف غوردون Neve Gordon: عالم سياسي ومؤرخ إسرائيلي، ولد في 15 حزيران (يونيو) 1965. وهو معروف بعمله في مجال العلاقات الدولية وساهم في المناقشات حول قوانين الحرب وحقوق الإنسان. وهو زميل في السياسة والدراسات الدولية وأستاذ ليفرهولم الزائر في "الأكاديمية البريطانية للعلوم الاجتماعية". مؤلف مشارك ‏‏لكتاب "حق الإنسان في الهيمنة‏‏" The Human Right to Dominate.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel has Taken Human Shields to a Whole New Criminal Level

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