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مصرع السنوار لن يغير في معادلة الصراع

11/2/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ه. هيليير* - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/10/24






مقتل قائد "حماس" لا يحجب واقع أن الخطوات الأُحادية التي تتخذها إسرائيل تجعل آفاق السلام في غزة أبعد منالاً.
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بينما يتوصل المراقبون إلى استنتاجاتهم الخاصة حول تأثير اغتيال قائد "حماس"، يحيى السنوار، من المهم الإضاءة على ما لم يتغير. مع أن الرئيس الأميركي جو بايدن وآخرين أشاروا إلى أن تصفية السنوار توفر "فرصةً لتحقيق السلام" في غزة، والانتقال إلى "اليوم التالي"، يجب ألا يتجاهل أحد -وخاصة في دوائر السياسة العامة في واشنطن- كثرة المسائل الشائكة التي ما تزال ماثلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يرتبط جوهر هذا الصراع بشقين من القضايا، هما السيادة والاحتلال من جهة، والحرب والسلم من جهة أخرى. على المستوى الأول، اعترفت الولايات المتحدة مرارا بضرورة "تهيئة الظروف لإرساء مستقبل أفضل، بما في ذلك تطبيق حل الدولتين" -أي بتعبير آخر، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السيادة الفلسطينية. وثمة ميل اليوم إلى اختزال النقاش بحركة "حماس" ومصير قادتها، لكن احتلال إسرائيل لغزة والقدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان يسبق تأسيس "حماس" بعقدين من الزمن. أما مسألة السلام والحرب، فعلى الرغم من أن السنوار خطط لهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فإنه لم يكن الهدف الرئيسي للغارات الإسرائيلية على غزة بعد هذا التاريخ، ولم يكن العقبة الأساسية في طريق المفاوضات خلال العام الماضي. ولو كان كذلك، لكان موقف إسرائيل اليوم مختلفا جدا.
كانت إسرائيل شفافة في هذا الصدد. فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مرات عدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمد "إفشال المحادثات" حول الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم "حماس"، والوقف المؤقت للأعمال القتالية الذي أملت إدارة بايدن، بحسب زعمها، أن يؤول إلى وقف دائم لإطلاق النار. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية اعتبرت أن هذه المحادثات ترمي إلى تحقيق وقف إطلاق النار، أوضحت حكومة نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الحرب قبل تحقيق "النصر الكامل". ويمكن للمرء أن يؤيد أو يعارض هذه المواقف حول الحرب والسلم، لكن المهم أنها مواقف إسرائيلية لا لبس فيها صادرة عن شخصيات إسرائيلية.
عبرت إسرائيل بشفافية أيضا عن وجهات نظرها بشأن الاحتلال والسيادة. ففي آب (أغسطس)، استحدث منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لوزارة الدفاع منصباً جديداً لغزة يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ويكون بذلك قد عين مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً للإشراف على الشؤون المدنية في القطاع. وهذا ليس مسعى قصير الأجل، إذ نقل موقع إخباري إسرائيلي "عن مسؤول دفاعي (إسرائيلي) بارز قوله 'إن هذا المنصب سيبقى فعالا خلال السنوات المقبلة'، مستبعدا فكرة أن انخراط إسرائيل في غزة سينتهي قريبا، بغض النظر عن وتيرة الأعمال القتالية أو أي اتفاقات محتملة حول الرهائن".
لقد بين الإسرائيليون بوضوح تام أنهم لن يغادروا غزة، حتى لو لم يكن هذا مستساغاً في بعض الأوساط. بل على العكس، كرر مسؤولون بارزون، مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مؤخرا، دعوة الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع. وفي مناسبات متعددة، آخرها الأسبوع الماضي، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى إعادة الاستيطان في غزة بصورة دائمة. وهكذا يعد الحديث عن "يوم تال" للقطاع في المدى القصير بعيدا كل البعد عن الواقع. وقد يكون الهدف تحديدا هو تطبيق سيناريو "لا يوم تاليا". ومن المحتمل أن تطبق إسرائيل استراتيجية "الحرب الأبدية"، لأسباب قد لا توافق عليها القوى الخارجية، لكن الإسرائيليين برروا المنطق الكامن خلفها بصراحة تامة.
وعند النظر إلى القدس الشرقية والضفة الغربية، لا شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن إسرائيل قد تنسحب من هناك أيضا. ففي تموز (يوليو)، أعلنت عن أكبر عملية مصادرة أراض في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما. ولفت سموتريتش صراحة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو "إحباط إقامة دولة فلسطينية"، من دون أن يأتي على ذكر "حماس". ومع أن "محكمة العدل الدولية" أكدت في تموز (يوليو) أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن"، ما من مؤشرات على أن إسرائيل ستغير سياساتها في هذا الصدد، بل على العكس حيث ترسخ موقعها بشكلٍ أكبر.
لم يتأثر أي من هذه القضايا المرتبطة بالسيادة والاحتلال أو السلم والحرب، بمقتل السنوار لأن القرارات الإسرائيلية، وليس القرارات الفلسطينية، هل التي تحددها، سواء كانت لـ"حماس" علاقة بها أم لا.
لكن ثمة عامل أساسي في الحسابات الإسرائيلية يعد مهما على وجه الخصوص لدوائر السياسة العامة في واشنطن، وهو افتراض إسرائيل أن الولايات المتحدة ستدعمها بصرف النظر عن أي امتعاض من نتنياهو وحكومته. وهذا الافتراض في محله. فخلال العام الفائت، وضعت إدارة بايدن عددا من "الخطوط الحمر" لإسرائيل في إطار حربها الدائرة في غزة، إلا أن إسرائيل تجاهلتها واستمرت في ممارساتها. وأحدث مثال على ذلك كان إصرار الولايات المتحدة على قيام إسرائيل بإلغاء أوامر الإخلاء الجماعي لشمال غزة وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد أن عرقلت وصول ما يصل إلى 90 في المائة من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. والقانون الأميركي ينص على وجوب تعليق المساعدات العسكرية في حال ثبت أن الجهة المتلقية لها تنتهك القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، بقي الدعم الأميركي لإسرائيل على حاله على الرغم من ندرة المساعدات الإنسانية التي تسمح بإدخالها إلى غزة.
أوضحت إسرائيل أن مقتل السنوار لا يوفر فرصة لإنهاء الحرب على غزة. ولا تحتاج إدارة بايدن إلى انتظار فرصة سانحة لوقف الصراع، إذ بمقدورها أن تخلقها بنفسها. فالولايات المتحدة قادرة على وضع حد لأعمال العنف وضمان التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن عليها ببساطة أن تستخدم قدرتها هذه. والاستمرار في تفادي هذه النتائج وتحويل الأنظار بعيدا عن القضايا الأساسية الكامنة في جوهر هذا الصراع، لن يسهما سوى في مفاقمة انعدام الاستقرار والأمن لسنوات طويلة مقبلة.

*هـ. أ. هليير: باحث غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن العاصمة، وزميل أول مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في دراسات الدفاع والأمن في لندن، حيث يركز على القضايا الجيوسياسية والشؤون الأمنية.

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