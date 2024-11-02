Sunday, 03 November 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إستراتيجية إسرائيل الأورويلية في لبنان‏

11/2/2024 11:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏






‏‏‏ستيفن زونيس – (ذا بروغريسف) 2/10/2024
‏كان تحويل أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي إلى أسلحة حرب تصعيدا جديدا في حرب متنامية في الشرق الأوسط.‏ وفي حين أن الرئيس جو بايدن لم ‏‏يشجع‏‏ إسرائيل على شن حرب أوسع، فقد ‏‏أرسل‏‏ ما بين 2.000 و3.000 جندي إضافيين ومعدات عسكرية إلى المنطقة لحماية إسرائيل من أي هجمات انتقامية محتملة من إيران. وكما ‏‏أشار‏‏ دانيال ديبيتريس من ‏‏صحيفة "شيكاغو تريبيون"‏‏، فإنه "على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لإشعال حرب أوسع في لبنان، يفترض نتنياهو أن الولايات المتحدة ستدعمه حتمًا في حال نشوب حرب من هذا القبيل. وتتحدث الولايات المتحدة عن لعبة كبيرة حول عدم الرغبة في نشوب صراع، لكنها لن تفعل أي شيء لوقفها -باستثناء تسريبات مجهولة المصدر في الصحافة".‏
* * *
على الرغم من بعض التظاهر بالقلق والتصريحات المتكررة عن تجنب اندلاع حرب أوسع، يبدو أن إدارة بايدن تدعم بشكل مطلق إستراتيجية إسرائيل الأورويلية في لبنان: "التصعيد من أجل التهدئة".
‏جاء تصاعد العنف في أعقاب ‏‏التفجيرات المسيطر عليها التي‏‏ نفذتها إسرائيل في أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي في 17 و18 أيلول (سبتمبر). وفي الهجوم الذي استهدف أعضاء "حزب الله" اللبناني، ‏‏أخفت‏‏ إسرائيل متفجرات داخل بطاريات أجهزة الاستدعاء التي جلبت إلى لبنان. وقتلت عشرات الأشخاص –بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية– وجرحت الآلاف، بينهم 300 ‏‏على الأقل‏‏ في حالة خطيرة.‏
في الولايات المتحدة، يشيد النقاد الإعلاميون وأعضاء الكونغرس من ‏‏كلا‏‏ ‏‏الحزبين‏‏ بإسرائيل لما يُفترض أنها حملتها المستهدفة لقتل "الإرهابيين". ومع ذلك، يبدو أن أقلية فقط من إجمالي ضحايا الانفجارات في لبنان كانوا من المقاتلين. بالإضافة إلى المارة الأبرياء، ‏‏كان من بين‏‏ الضحايا أعضاء في الجناح السياسي لـ"حزب الله" ‏‏وموظفون‏‏ في الخدمات الاجتماعية التي يديرها الحزب، بمن في ذلك مسعفون وعاملون صحيون. ‏
‏عندما يبدأ أعضاء الكونغرس ‏‏الديمقراطيون‏‏ في الدفاع حتى عن اغتيال الناس لمجرد انتماءاتهم السياسية (حتى لو كانت مع جماعة دينية متشددة مثل "حزب الله") ، فإن ذلك يكشف عن ازدراء مذهل لسيادة القانون وعن عقلية استبدادية خطيرة.‏
‏يشير‏‏ القانون الإنساني الدولي بوضوح إلى أن الهجمات المتزامنة على آلاف الأجهزة من دون معرفة من يمتلكها في وقت معين غير قانونية، لأنها لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين. كما تحظر القوانين الدولية تفخيخ الأشياء المحمولة غير الضارة بالمتفجرات والانخراط في العنف بقصد نشر الرعب بين المدنيين.‏
‏وتشكل الهجمات في لبنان أيضًا سابقة خطيرة، حيث تثير شبح إمكانية أن تلجأ الحكومات الأخرى والجماعات الإرهابية والمبتزين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى تقنيات مماثلة إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية اليومية كوسيلة للقتل الجماعي.‏
كان التخريب الجماعي الإسرائيلي نذيرا استبق حملة القصف المتصاعدة بشكل كبير في لبنان، ‏‏التي تثير‏ مخاوف جدية بشأن وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. ومن غير المرجح أن تجعل مثل هذه الضربات الجوية الضخمة "حزب الله" ينهي قصفه لشمال إسرائيل. ولا يأتي كل هذا من دون مخاطر على إسرائيل: إن لدى "حزب الله" ‏‏عشرات الآلاف‏‏ من الصواريخ التي هي ‏‏أكثر تطورًا‏‏ من حيث المدى والدقة والقوة النارية من أي من أسلحة "حماس". وتحظى الحركة اللبنانية بدعم عسكري واقتصادي أكبر بكثير من إيران مما تحصل عليه "حماس". وبينما صعد "حزب الله" من كثافة وابل صواريخه على إسرائيل مباشرة بعد حادثة البيجر، فإنه امتنع -حتى كتابة هذه السطور- عن شن هجمات شاملة يمكن أن تضرب أي مكان في إسرائيل والأراضي المحتلة، وأن تقتل عدة مئات من الإسرائيليين، العسكريين والمدنيين على حد سواء، في غضون ساعات.‏
ومع ذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستعدا لتحمل هذه المخاطرة، حيث يساعد إبراز التهديد من عدو أقوى في الحد من ‏‏الاحتجاجات‏‏ المتزايدة ضد حكومته اليمينية المتطرفة، ومن ضغوط المجتمع الدولي بسبب ‏‏رفضه‏‏ قبول خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة، وأيدتها الأمم المتحدة، ‏‏وقبلتها "حماس" إلى حد كبير‏‏. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع مع "حزب الله" يسهل على إسرائيل الظهور كضحية مقارنة بحربها المستمرة على الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في غزة والضفة الغربية، حيث تستمر الخسائر في صفوف المدنيين في التصاعد.‏
‏وفي حين أن الرئيس جو بايدن لم ‏‏يشجع‏‏ إسرائيل على شن حرب أوسع، فقد ‏‏أرسل‏‏ ما بين 2.000 و3.000 جندي إضافيين ومعدات عسكرية إلى المنطقة لحماية إسرائيل من أي هجمات انتقامية محتملة من إيران. وكما ‏‏أشار‏‏ دانيال ديبيتريس من ‏‏صحيفة "شيكاغو تريبيون"‏‏، فإنه "على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لإشعال حرب أوسع في لبنان، يفترض نتنياهو أن الولايات المتحدة ستدعمه حتمًا في حال نشوب حرب من هذا القبيل. وتتحدث الولايات المتحدة عن لعبة كبيرة حول عدم الرغبة في نشوب صراع، لكنها لن تفعل أي شيء لوقفها -باستثناء تسريبات مجهولة المصدر في الصحافة".‏
‏أوضح "حزب‏‏ الله" كل الوقت أنه سيتوقف عن مهاجمة إسرائيل إذا توقفت إسرائيل عن مهاجمة لبنان وغزة. وعلى الرغم من ‏‏ادعاءات‏‏ إدارة بايدن بأنها تعمل بجد من أجل خفض التصعيد، كان بايدن مترددًا جدًا إزاء حجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، على عكس الرئيس الأسبق ‏‏رونالد ريغان‏‏، الذي نجح في فعل ذلك بعد غزو إسرائيل للبنان في العام 1982. كما نجح الرئيس الأسبق، باراك أوباما، أيضًا في الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات العسكرية في غزة في العامين ‏2012‏‏ و‏‏2014‏‏. ‏
‏ثمة خطر من أن ينتهي المطاف بجماعات الميليشيا المدعومة من إيران في سورية والعراق ولبنان، الغاضبة من الدعم الأميركي لحرب إسرائيل على حليفها اللبناني، إلى مهاجمة القوات الأميركية في البلدان والمناطق المتاخمة. وعلاوة على ذلك، هناك غضب بين التقدميين، والأميركيين العرب والمسلمين، والناخبين الشباب من فتح حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط. وهذا يمكن أن يقلل من إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع أو يشجع التصويت لطرف ثالث بين الدوائر الانتخابية المعرفة تقليديًا بأنها ديمقراطية، وبالتالي تمكين دونالد ترامب من هزيمة هاريس بفارق ضئيل في بعض الولايات المتأرجحة الحاسمة.‏
‏في الواقع، قد يكون هذا سببا آخر يجعل نتنياهو، الذي يفضل بوضوح ترامب على بايدن، حريصًا جدًا على تصعيد العنف.‏

*‏ستيفن زونيس Stephen Zunes: باحث أميريي في ‏‏العلاقات الدولية‏‏ متخصص في سياسة ‏‏الشرق الأوسط‏‏ والسياسة الخارجية للولايات المتحدة والعمل اللاعنفي الاستراتيجي. وهو معروف دوليا بأنه ناقد بارز لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة في ظل إدارة ‏‏جورج دبليو بوش‏‏، ومحلل للتمردات المدنية اللاعنفية ضد الأنظمة الاستبدادية. ‏يشغل وظيفة أستاذ السياسة في ‏‏جامعة سان فرانسيسكو‏‏ حيث يقوم بتدريس مساقات حول سياسة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، واللاعنف، وحل النزاعات، والعولمة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's Orwellian Strategy in Lebanon

MENAFN02112024000072011014ID1108844803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث