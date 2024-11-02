إستراتيجية إسرائيل الأورويلية في لبنان‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
ستيفن زونيس – (ذا بروغريسف) 2/10/2024
كان تحويل أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي إلى أسلحة حرب تصعيدا جديدا في حرب متنامية في الشرق الأوسط. وفي حين أن الرئيس جو بايدن لم يشجع إسرائيل على شن حرب أوسع، فقد أرسل ما بين 2.000 و3.000 جندي إضافيين ومعدات عسكرية إلى المنطقة لحماية إسرائيل من أي هجمات انتقامية محتملة من إيران. وكما أشار دانيال ديبيتريس من صحيفة "شيكاغو تريبيون"، فإنه "على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لإشعال حرب أوسع في لبنان، يفترض نتنياهو أن الولايات المتحدة ستدعمه حتمًا في حال نشوب حرب من هذا القبيل. وتتحدث الولايات المتحدة عن لعبة كبيرة حول عدم الرغبة في نشوب صراع، لكنها لن تفعل أي شيء لوقفها -باستثناء تسريبات مجهولة المصدر في الصحافة".
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على الرغم من بعض التظاهر بالقلق والتصريحات المتكررة عن تجنب اندلاع حرب أوسع، يبدو أن إدارة بايدن تدعم بشكل مطلق إستراتيجية إسرائيل الأورويلية في لبنان: "التصعيد من أجل التهدئة".
جاء تصاعد العنف في أعقاب التفجيرات المسيطر عليها التي نفذتها إسرائيل في أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي في 17 و18 أيلول (سبتمبر). وفي الهجوم الذي استهدف أعضاء "حزب الله" اللبناني، أخفت إسرائيل متفجرات داخل بطاريات أجهزة الاستدعاء التي جلبت إلى لبنان. وقتلت عشرات الأشخاص –بينهم أطفال وعاملون في مجال الرعاية الصحية– وجرحت الآلاف، بينهم 300 على الأقل في حالة خطيرة.
في الولايات المتحدة، يشيد النقاد الإعلاميون وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين بإسرائيل لما يُفترض أنها حملتها المستهدفة لقتل "الإرهابيين". ومع ذلك، يبدو أن أقلية فقط من إجمالي ضحايا الانفجارات في لبنان كانوا من المقاتلين. بالإضافة إلى المارة الأبرياء، كان من بين الضحايا أعضاء في الجناح السياسي لـ"حزب الله" وموظفون في الخدمات الاجتماعية التي يديرها الحزب، بمن في ذلك مسعفون وعاملون صحيون.
عندما يبدأ أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في الدفاع حتى عن اغتيال الناس لمجرد انتماءاتهم السياسية (حتى لو كانت مع جماعة دينية متشددة مثل "حزب الله") ، فإن ذلك يكشف عن ازدراء مذهل لسيادة القانون وعن عقلية استبدادية خطيرة.
يشير القانون الإنساني الدولي بوضوح إلى أن الهجمات المتزامنة على آلاف الأجهزة من دون معرفة من يمتلكها في وقت معين غير قانونية، لأنها لا تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين. كما تحظر القوانين الدولية تفخيخ الأشياء المحمولة غير الضارة بالمتفجرات والانخراط في العنف بقصد نشر الرعب بين المدنيين.
وتشكل الهجمات في لبنان أيضًا سابقة خطيرة، حيث تثير شبح إمكانية أن تلجأ الحكومات الأخرى والجماعات الإرهابية والمبتزين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى تقنيات مماثلة إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية اليومية كوسيلة للقتل الجماعي.
كان التخريب الجماعي الإسرائيلي نذيرا استبق حملة القصف المتصاعدة بشكل كبير في لبنان، التي تثير مخاوف جدية بشأن وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. ومن غير المرجح أن تجعل مثل هذه الضربات الجوية الضخمة "حزب الله" ينهي قصفه لشمال إسرائيل. ولا يأتي كل هذا من دون مخاطر على إسرائيل: إن لدى "حزب الله" عشرات الآلاف من الصواريخ التي هي أكثر تطورًا من حيث المدى والدقة والقوة النارية من أي من أسلحة "حماس". وتحظى الحركة اللبنانية بدعم عسكري واقتصادي أكبر بكثير من إيران مما تحصل عليه "حماس". وبينما صعد "حزب الله" من كثافة وابل صواريخه على إسرائيل مباشرة بعد حادثة البيجر، فإنه امتنع -حتى كتابة هذه السطور- عن شن هجمات شاملة يمكن أن تضرب أي مكان في إسرائيل والأراضي المحتلة، وأن تقتل عدة مئات من الإسرائيليين، العسكريين والمدنيين على حد سواء، في غضون ساعات.
ومع ذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستعدا لتحمل هذه المخاطرة، حيث يساعد إبراز التهديد من عدو أقوى في الحد من الاحتجاجات المتزايدة ضد حكومته اليمينية المتطرفة، ومن ضغوط المجتمع الدولي بسبب رفضه قبول خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة، وأيدتها الأمم المتحدة، وقبلتها "حماس" إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع مع "حزب الله" يسهل على إسرائيل الظهور كضحية مقارنة بحربها المستمرة على الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في غزة والضفة الغربية، حيث تستمر الخسائر في صفوف المدنيين في التصاعد.
وفي حين أن الرئيس جو بايدن لم يشجع إسرائيل على شن حرب أوسع، فقد أرسل ما بين 2.000 و3.000 جندي إضافيين ومعدات عسكرية إلى المنطقة لحماية إسرائيل من أي هجمات انتقامية محتملة من إيران. وكما أشار دانيال ديبيتريس من صحيفة "شيكاغو تريبيون"، فإنه "على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لإشعال حرب أوسع في لبنان، يفترض نتنياهو أن الولايات المتحدة ستدعمه حتمًا في حال نشوب حرب من هذا القبيل. وتتحدث الولايات المتحدة عن لعبة كبيرة حول عدم الرغبة في نشوب صراع، لكنها لن تفعل أي شيء لوقفها -باستثناء تسريبات مجهولة المصدر في الصحافة".
أوضح "حزب الله" كل الوقت أنه سيتوقف عن مهاجمة إسرائيل إذا توقفت إسرائيل عن مهاجمة لبنان وغزة. وعلى الرغم من ادعاءات إدارة بايدن بأنها تعمل بجد من أجل خفض التصعيد، كان بايدن مترددًا جدًا إزاء حجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، على عكس الرئيس الأسبق رونالد ريغان، الذي نجح في فعل ذلك بعد غزو إسرائيل للبنان في العام 1982. كما نجح الرئيس الأسبق، باراك أوباما، أيضًا في الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات العسكرية في غزة في العامين 2012 و2014.
ثمة خطر من أن ينتهي المطاف بجماعات الميليشيا المدعومة من إيران في سورية والعراق ولبنان، الغاضبة من الدعم الأميركي لحرب إسرائيل على حليفها اللبناني، إلى مهاجمة القوات الأميركية في البلدان والمناطق المتاخمة. وعلاوة على ذلك، هناك غضب بين التقدميين، والأميركيين العرب والمسلمين، والناخبين الشباب من فتح حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط. وهذا يمكن أن يقلل من إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع أو يشجع التصويت لطرف ثالث بين الدوائر الانتخابية المعرفة تقليديًا بأنها ديمقراطية، وبالتالي تمكين دونالد ترامب من هزيمة هاريس بفارق ضئيل في بعض الولايات المتأرجحة الحاسمة.
في الواقع، قد يكون هذا سببا آخر يجعل نتنياهو، الذي يفضل بوضوح ترامب على بايدن، حريصًا جدًا على تصعيد العنف.
*ستيفن زونيس Stephen Zunes: باحث أميريي في العلاقات الدولية متخصص في سياسة الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للولايات المتحدة والعمل اللاعنفي الاستراتيجي. وهو معروف دوليا بأنه ناقد بارز لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة في ظل إدارة جورج دبليو بوش، ومحلل للتمردات المدنية اللاعنفية ضد الأنظمة الاستبدادية. يشغل وظيفة أستاذ السياسة في جامعة سان فرانسيسكو حيث يقوم بتدريس مساقات حول سياسة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، واللاعنف، وحل النزاعات، والعولمة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's Orwellian Strategy in Lebanon
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