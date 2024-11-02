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هاني شرف

11/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال شرف

هاني شرف

( ابو يزن )

وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 3-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب

تقبل التعازي في ديوان صرفند الكائن في ضاحية الاقصى - شارع الاقصى من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء يَومي الاحد والاثنين

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


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