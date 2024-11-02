(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال شرف
هاني شرف
( ابو يزن )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 3-11-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي في ديوان صرفند الكائن في ضاحية الاقصى - شارع الاقصى من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء يَومي الاحد والاثنين
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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