الجيش الأميركي: قاذفات من طراز بي 52 تصل إلى منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الأحد، وصول قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى المنطقة.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "وصلت قاذفات القنابل الاستراتيجية
B-52 Stratofortress من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة
مسؤولية القيادة الوسطى".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل خلال الأشهر المقبلة في خطوة تأتي دفاعا عن الاحتلال الإسرائيلي، وتحذيرا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.
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