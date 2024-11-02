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الجيش الأميركي: قاذفات من طراز بي 52 تصل إلى منطقة الشرق الأوسط

11/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر اليوم الأحد، وصول قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى المنطقة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "وصلت قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 Stratofortress من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل خلال الأشهر المقبلة في خطوة تأتي دفاعا عن الاحتلال الإسرائيلي، وتحذيرا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.

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