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الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ في حزب الله

11/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال جعفر خضر فاعور، قائد منظومة الصواريخ في وحدة "نصر" التابعة لجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان.


وأوضح الاحتلال في بيان أن "مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت غارة جوية في جنوب لبنان، وقضت على قائد منظومة الصواريخ التابعة لوحدة النصر التابعة لحزب الله، جعفر خضر فاعور، وكذلك قائد مجموعة الطائرات المسيرة في الوحدة".


وأضاف البيان أن فاعور "كان مسؤولا عن الهجمات التي تم تنفيذها من شرق لبنان".
وتابع البيان: "خطط فاعور للعديد من الهجمات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن فاعور كان مسؤولا أيضا عن عدة هجمات صاروخية باتجاه الجولان.
ولم يصدر حزب الله اللبناني أي بيان يؤكد أو ينف استشهاد فاعور.

MENAFN02112024000072011014ID1108844799

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