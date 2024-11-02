الاحتلال يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ في حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اغتال جعفر خضر فاعور، قائد منظومة
الصواريخ في وحدة "نصر" التابعة لجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان.
وأوضح الاحتلال في بيان أن "مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
نفذت غارة جوية في جنوب لبنان، وقضت على قائد منظومة الصواريخ التابعة
لوحدة النصر التابعة لحزب الله، جعفر خضر فاعور، وكذلك قائد مجموعة
الطائرات المسيرة في الوحدة".
وأضاف البيان أن فاعور "كان مسؤولا عن الهجمات التي تم تنفيذها من شرق لبنان".
وتابع البيان: "خطط فاعور للعديد من الهجمات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي".
وأشار البيان إلى أن فاعور كان مسؤولا أيضا عن عدة هجمات صاروخية باتجاه الجولان.
ولم يصدر حزب الله اللبناني أي بيان يؤكد أو ينف استشهاد فاعور.
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