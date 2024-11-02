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هاريس تتعهد بالعمل على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

11/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعهدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط إن فازت بمنصب الرئيس.


وقالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا: "عندما أصبح رئيسة سأفعل كل ما بوسعي لوقف الحرب في الشرق الأوسط".

وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن (الإسرائيليون)".


وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".


واختتمت كلمتها بالتعهد بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات.

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