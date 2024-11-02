هاريس تتعهد بالعمل على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

تعهدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط إن فازت بمنصب الرئيس.



وقالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا: "عندما أصبح رئيسة سأفعل كل ما بوسعي لوقف الحرب في الشرق الأوسط".



وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن (الإسرائيليون)".



وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".



واختتمت كلمتها بالتعهد بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات.