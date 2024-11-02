هاريس تتعهد بالعمل على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعهدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، بالعمل لوقف الحرب في الشرق الأوسط إن فازت بمنصب الرئيس.
وقالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا: "عندما أصبح رئيسة سأفعل كل ما بوسعي لوقف الحرب في الشرق الأوسط".
وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن (الإسرائيليون)".
وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".
واختتمت كلمتها بالتعهد بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات.
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