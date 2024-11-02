ميلان يعود بفوز ثمين من ملعب مونزا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق نادي ميلان فوزا صعبا وثمينا على
حساب مضيفه مونزا بهدف دون رد في مباراة جمعتهما، السبت، في إطار
منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأحرز لاعب الوسط الهولندي تيجاني راينديرز، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 42.
واستغل راينديرز رأسية زميله ألفارو موراتا التي ارتطمت بأحد مدافعي مونزا، وارتدت ليتابعها لاعب الوسط الهولندي برأسية في المرمى.
وبهذا الفوز، استعاد ميلان توازنه سريعا في الدوري الإيطالي بعد خسارته المريرة في الجولة الماضية أمام نابولي بهدفين دون رد.
ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد مونزا عند ثماني نقاط في المركز الـ17.
ويستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره ريال مدريد الثلاثاء القادم ضمن
منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
MENAFN02112024000072011014ID1108844797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.