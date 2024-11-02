ميلان يعود بفوز ثمين من ملعب مونزا

حقق نادي ميلان فوزا صعبا وثمينا على حساب مضيفه مونزا بهدف دون رد في جمعتهما، السبت، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الوسط الهولندي تيجاني راينديرز، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 42.



واستغل راينديرز رأسية زميله ألفارو موراتا التي ارتطمت بأحد مدافعي مونزا، وارتدت ليتابعها لاعب الوسط الهولندي برأسية في المرمى.



وبهذا الفوز، استعاد ميلان توازنه سريعا في الدوري الإيطالي بعد خسارته المريرة في الجولة الماضية أمام نابولي بهدفين دون رد.



ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد مونزا عند ثماني نقاط في المركز الـ17.



ويستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره ريال مدريد الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.