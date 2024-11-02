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التمويل الإسلامي لاستيعاب طاقات الشباب

11/2/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






غسان الطالب*

يواجه الشباب في مجتمعاتنا العربية بوجه عام ظروفا اقتصادية قاسية أحيانا، حيث تضاءلت أمامهم فرص العمل وارتفعت معدلات البطالة، فأصبح موضوعهم إنسانيا أكثر مما هو اقتصادي أو اجتماعي فلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية قاصدين أوروبا أو أميركا مدفوعين بالرغبة بتحقيق مستقبل ومصدر رزق، دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الهائلة التي تنتظرهم وربما يكون الثمن حياتهم، فإما الموت غرقا أو حياة التشرد فيما إذا كتبت لهم الحياة.
في هذه الأيام وبين فترة وأخرى نسمع أو نقرأ عن مجموعة من الشباب العربي وقد ابتلع البحر جثثهم بعد أن تهاوت بهم قوارب الموت أمام قسوة الأمواج قبل وصولهم لبر الأمان، وهذه ليست حالات فردية بل ظاهرة جماعية آخذة في الازدياد، وقد يعزى ذلك لعدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي ثم العامل الاجتماعي، فالعامل الاقتصادي يتمثل بحالات الفقر والبطالة التي تسود العديد من الأقطار العربية ونأخذ على سبيل المثال بعض أقطار المغرب العربي حيث تمثل الظاهرة الأكثر نزوحا باتجاه الدول الأوروبية، فالبطالة بهذه الأقطار تشهد ارتفاعا في معدلاتها خاصة بين الشباب وممن يحملون مؤهلات جامعية وشهادات عليا، ففي المغرب على سبيل المثال يصل معدل البطالة الى ما يزيد على 12 %، وفي الجزائر يلامس المعدل الـ 24 % حسب بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اما في تونس فيصل المعدل إلى 15 %، هذه المعدلات المرتفعة تمثل عاملا مهما في تغذية الرغبة لدى الشباب في الهجرة غير الشرعية بعد أن اوصدت أبواب الهجرة الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي وأصبحت تقننها مجموعة من الشروط والقوانين التعجيزية أحيانا.
فعند التطرق للعوامل الاقتصادية التي تدفع بالشباب إلى الهجرة لا بد من التوقف عند الدوافع التي تجعلهم يفكرون بترك أوطانهم والابتعاد عن عوائلهم بوسائل وطرق غير شرعية وعالية المخاطر وقد تكلفهم حياتهم للبحث عن مصادر رزق لعلهم يجدونها في الدول النازحين إليها، فغالبا هم من البلدان النامية التي تعاني من معدلات نمو سكاني مرتفع ولا يتحقق بها نمو اقتصادي يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي مما يشكل أعباء على دولهم وعجزا من قبل حكوماتهم عن توفير فرص عمل أو القدرة على الإنفاق على متطلبات المجتمع من خدمات وصحة وتعليم، فوفق بيانات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية "فرونتكس" فقد دخل دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 355 ألف مهاجر غير شرعي فقط في العام 2023، معظمهم اختاروا العبور عن طريق البحر الأبيض المتوسط حيث وصلت حالات العبور التي سجلت في نفس العام أكثر من 152 ألف عملية عبور، على الرغم من أن عمليات العبور عبر المتوسط محفوفة بالمخاطر وهذا ما شهدناه من فقدان ما يزيد على 2500 شخص في مياه البحر قبل وصولهم لاتجاههم المنشود، ومن ينجو منهم غالبا ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال ثم الترحيل واحيانا يتعرضون إلى حالات ابتزاز مثل الاتجار بالبشر وما شابه ذلك.
أوردنا هذه المقدمة لنشير إلى اهمية التمويل الإسلامي الذي بدأ بالتوسع بالاستثمار في قطاعات شتى وعلى مستوى العالم وخاصة في الأسواق المالية العالمية إلا أنه ما يزال محدودا في العديد من الأقطار العربية خاصة اقطار المغرب العربي ومصر وسورية.
هذه البلدان فعلا بحاجة لمشاريع تنموية مستدامة وترتفع فيها معدلات البطالة، ونستثني دول مجلس التعاون الخليجي التي هي بالأصل حاضنة للعمل المصرفي الإسلامي، ومن منطق المسؤولية الاخلاقية لمصارفنا الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بها فإن التوجه إلى الاستثمار في هذه الاقطار وفتح فرص عمل جادة لهولاء الشباب تعمل على استقرارهم في أوطانهم واستثمار لطاقاتهم الإنتاجية بدل التشرد والضياع في أوطان ليس لهم بها أي مستقبل.
اننا على ثقة بإمكانية التمويل الإسلامي على ملء الفراغ الذي تشهده بعض البلدان في قطاع الاستثمار واستيعاب الطاقات الشبابية في الإنتاج والإبداع.

* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

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