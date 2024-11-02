التمويل الإسلامي لاستيعاب طاقات الشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غسان الطالب*
يواجه الشباب في مجتمعاتنا العربية بوجه عام ظروفا اقتصادية قاسية أحيانا، حيث تضاءلت أمامهم فرص العمل وارتفعت معدلات البطالة، فأصبح موضوعهم إنسانيا أكثر مما هو اقتصادي أو اجتماعي فلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية قاصدين أوروبا أو أميركا مدفوعين بالرغبة بتحقيق مستقبل ومصدر رزق، دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الهائلة التي تنتظرهم وربما يكون الثمن حياتهم، فإما الموت غرقا أو حياة التشرد فيما إذا كتبت لهم الحياة.
في هذه الأيام وبين فترة وأخرى نسمع أو نقرأ عن مجموعة من الشباب العربي وقد ابتلع البحر جثثهم بعد أن تهاوت بهم قوارب الموت أمام قسوة الأمواج قبل وصولهم لبر الأمان، وهذه ليست حالات فردية بل ظاهرة جماعية آخذة في الازدياد، وقد يعزى ذلك لعدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي ثم العامل الاجتماعي، فالعامل الاقتصادي يتمثل بحالات الفقر والبطالة التي تسود العديد من الأقطار العربية ونأخذ على سبيل المثال بعض أقطار المغرب العربي حيث تمثل الظاهرة الأكثر نزوحا باتجاه الدول الأوروبية، فالبطالة بهذه الأقطار تشهد ارتفاعا في معدلاتها خاصة بين الشباب وممن يحملون مؤهلات جامعية وشهادات عليا، ففي المغرب على سبيل المثال يصل معدل البطالة الى ما يزيد على 12 %، وفي الجزائر يلامس المعدل الـ 24 % حسب بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اما في تونس فيصل المعدل إلى 15 %، هذه المعدلات المرتفعة تمثل عاملا مهما في تغذية الرغبة لدى الشباب في الهجرة غير الشرعية بعد أن اوصدت أبواب الهجرة الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي وأصبحت تقننها مجموعة من الشروط والقوانين التعجيزية أحيانا.
فعند التطرق للعوامل الاقتصادية التي تدفع بالشباب إلى الهجرة لا بد من التوقف عند الدوافع التي تجعلهم يفكرون بترك أوطانهم والابتعاد عن عوائلهم بوسائل وطرق غير شرعية وعالية المخاطر وقد تكلفهم حياتهم للبحث عن مصادر رزق لعلهم يجدونها في الدول النازحين إليها، فغالبا هم من البلدان النامية التي تعاني من معدلات نمو سكاني مرتفع ولا يتحقق بها نمو اقتصادي يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي مما يشكل أعباء على دولهم وعجزا من قبل حكوماتهم عن توفير فرص عمل أو القدرة على الإنفاق على متطلبات المجتمع من خدمات وصحة وتعليم، فوفق بيانات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية "فرونتكس" فقد دخل دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 355 ألف مهاجر غير شرعي فقط في العام 2023، معظمهم اختاروا العبور عن طريق البحر الأبيض المتوسط حيث وصلت حالات العبور التي سجلت في نفس العام أكثر من 152 ألف عملية عبور، على الرغم من أن عمليات العبور عبر المتوسط محفوفة بالمخاطر وهذا ما شهدناه من فقدان ما يزيد على 2500 شخص في مياه البحر قبل وصولهم لاتجاههم المنشود، ومن ينجو منهم غالبا ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال ثم الترحيل واحيانا يتعرضون إلى حالات ابتزاز مثل الاتجار بالبشر وما شابه ذلك.
أوردنا هذه المقدمة لنشير إلى اهمية التمويل الإسلامي الذي بدأ بالتوسع بالاستثمار في قطاعات شتى وعلى مستوى العالم وخاصة في الأسواق المالية العالمية إلا أنه ما يزال محدودا في العديد من الأقطار العربية خاصة اقطار المغرب العربي ومصر وسورية.
هذه البلدان فعلا بحاجة لمشاريع تنموية مستدامة وترتفع فيها معدلات البطالة، ونستثني دول مجلس التعاون الخليجي التي هي بالأصل حاضنة للعمل المصرفي الإسلامي، ومن منطق المسؤولية الاخلاقية لمصارفنا الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بها فإن التوجه إلى الاستثمار في هذه الاقطار وفتح فرص عمل جادة لهولاء الشباب تعمل على استقرارهم في أوطانهم واستثمار لطاقاتهم الإنتاجية بدل التشرد والضياع في أوطان ليس لهم بها أي مستقبل.
اننا على ثقة بإمكانية التمويل الإسلامي على ملء الفراغ الذي تشهده بعض البلدان في قطاع الاستثمار واستيعاب الطاقات الشبابية في الإنتاج والإبداع.
* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
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