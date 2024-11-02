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رفع الحد الأدنى للأجور.. ضرورة أم خيار؟

11/2/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مسألة رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار على الأقل أصبح ضرورة ملحة ولم يعد مجرد خيار، فالتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الأردني تتزايد بصورة متسارعة! ووفقا لأمين عام وزارة العمل الأسبق الاستاذ حمادة أبو نجمة الذي يقدم اضاءات مميزة في هذا السياق، باتت تكلفة المعيشة للشخص الواحد بدون احتساب الإيجار تصل إلى حوالي 350 دينارا شهرياً، وعند إضافة تكلفة الإيجار، التي تتراوح بين 200 و300 دينار للشقة الصغيرة، فإن التكاليف الشهرية تصبح عبئاً كبيراً لا يمكن تغطيته بحد أدنى للأجور قدره 260 دينارا.
ومع تزايد التضخم السنوي بنسبة تتراوح بين 3 % و4 %، فإن الأجور الحالية تآكلت قوتها الشرائية منذ عام 2021 وفقا لأرقام أبو نجمة، فعلى سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا فقد حوالي 10 % من قيمته الفعلية، الأمر الذي جعل الزيادات المقترحة مؤخراً إلى 281 دينارا غير كافية لاستعادة هذه القوة الشرائية المفقودة، حيث تعيد فقط جزءا بسيطا منها.
يضيف أبو نجمة، بأن التوصيات الدولية تؤكد على ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر مساويا لنسبة 60 % من متوسط الأجور، الذي يقدر في الأردن بـ 570 دينارا للقطاعين العام والخاص. وعليه، فإن الحد الأدنى المنطقي يجب أن يكون 340 دينارا لتحقيق التوازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة. كما تشير الإحصاءات إلى أن 24 % من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للحكومة، فيما يقدر البنك الدولي نسبة الفقر في الأردن بـ 35 %، ما يعادل حوالي 3.98 مليون شخص.
يعتمد خط الفقر الرسمي للأسر الأردنية على معطيات غير محدثة، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن خط الفقر للأسر يبلغ 480 دينارا شهرياً، فيما يقدره البنك الدولي بحوالي 800 دينار. مما يعني أن الكثير من الأسر الأردنية تجد صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما يجعل رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لضمان استقرارها المالي.
وعلى الرغم من القلق الذي قد يثار حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد، فإن الدراسات (بحسب أبو نجمة) تشير إلى أن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار سيؤدي فقط إلى زيادة طفيفة في تكاليف الإنتاج بنسبة
1.5 %، وهي نسبة ضئيلة للغاية لن تؤثر سلباً على أرباح أصحاب العمل. بل على العكس، فإن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة دخل أكثر من ثلث القوى العاملة في الأردن، مما سيعزز قدرتهم الشرائية وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الطلب الداخلي.
نظرياً تظهر العلاقة بين رفع الأجور وتحسن الطلب الكلي بوضوح، إذ إن زيادة الدخل المتاح للأسر ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات. وبالتالي، سيتعزز الطلب الكلي في السوق (مع بعض الزيادة في الأسعار)، مما يساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتحفيز خلق المزيد من الوظائف. ويعني ذلك أن الزيادة في الأجور ليست فقط لفائدة العمال، بل تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، فالعلاقة بين رفع الأجور ومعدل البطالة تعد موضوعا مثيرا للنقاش، ففي الوقت الذي قد يخشى فيه البعض من أن زيادة الأجور ستؤدي إلى ارتفاع البطالة بسبب زيادة تكاليف العمالة، تشير الأبحاث إلى أن التأثير السلبي على سوق العمل يمكن أن يكون محدودًا، خاصة إذا تم تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي. فزيادة الأجور يمكن أن تعزز إنتاجية العمال، مما يقلل من التكاليف المترتبة على استبدال العمالة، ويجعل الشركات أكثر قدرة على التكيف مع التغييرات في السوق.
إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد وسيلة لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين، بل خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد الأردني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. فهو يعزز الطلب الكلي ويساهم في خفض معدل البطالة في الامد المنظور، مما يعكس أهمية هذا الإجراء في سياق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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