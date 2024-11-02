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هيئة الأوراق بحاجة لدعم

11/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








هيئة الأوراق المالية تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعزيز دورها المحوري في تنظيم وحماية سوق رأس المال الوطني، ومع تنامي التحديات الاقتصادية والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري تقديم دعم مالي وتشريعي وتقني مستمر للهيئة لتتمكن من تنفيذ خططها بفعالية، بما يضمن استقرار السوق وجذب الاستثمارات. الهيئة تؤدي دورا أساسيا في تنظيم إصدار وتداول سندات وأذونات الخزينة، حيث أتاحت للأفراد والمؤسسات من داخل الأردن وخارجه فرصة شراء هذه السندات، مما يعزز من السيولة ويجعل الاستثمارات الحكومية أكثر جاذبية. الهيئة بحاجة إلى دعم إضافي لتمكينها من توسيع الخيارات الاستثمارية وتقديم تسهيلات جديدة تشجع المستثمرين على الانخراط بشكل أكبر في السوق، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالسوق المحلي. في إطار تحقيق الاستدامة، مددت الهيئة خطتها الإستراتيجية حتى نهاية 2024، وتعمل على إعداد خطة جديدة للفترة 2025-2027 تتماشى مع الرؤية الاقتصادية الأردنية، ورغم أهمية هذه الخطة الطموحة، فإن تنفيذها بنجاح يحتاج إلى موارد إضافية ودعم حكومي يضمن تحقيق أهدافها بعيدة المدى، ويعزز من مرونة السوق في مواجهة الأزمات العالمية، مما يجعل الدعم مسألة حيوية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع فعلي. الهيئة تسعى أيضا لحماية حقوق المستثمرين عبر إجراءات رقابية، مثل تحويل حسابات العملاء غير النشطة إلى حسابات راكدة، ورغم أهمية هذا الإجراء في حماية أصول المستثمرين، إلا أنه يتطلب موارد تقنية متقدمة ودعمًا ماليًا يمكن الهيئة من تحديث بيانات العملاء بانتظام وتسهيل وصولهم إلى حساباتهم، ما يعزز الثقة بالسوق ويوفر مزيدًا من الأمان للمستثمرين. ان مشروع تطوير سوق السندات يعدّ من أبرز المبادرات الطموحة التي أطلقتها الهيئة لزيادة السيولة وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجذابة، وهذه المبادرة، رغم أهميتها، تتطلب مزيدًا من الدعم المؤسسي وتسهيلات حكومية لتطوير البيئة التشريعية والتقنية التي تدعم هذه الآلية وتضمن تحقيق فوائدها المرجوة. أخيرا، الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية من خلال نظام رقابة إلكتروني لمراقبة التداول ومنع التلاعب، وهو استثمار يهدف لحماية المستثمرين، خاصة الصغار منهم، إلا أن هذا النظام يحتاج إلى دعم مالي مستدام لضمان تحديثه باستمرار ليتواكب مع التطورات التكنولوجية، ما يجعل الحاجة إلى دعم حكومي مسألة أساسية لضمان كفاءته واستمراريته. هيئة الأوراق المالية تبذل جهودا كبيرة لتحسين سوق رأس المال الأردني، لكنها بحاجة ماسة إلى دعم متواصل يمكنها من مواجهة التحديات ويعزز من قدرتها على حماية المستثمرين وجذب الاستثمارات، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر.

MENAFN02112024000072011014ID1108844793

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