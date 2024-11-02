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107 أعوام على جريمة بريطانيا المستمرة..!

11/2/2024 11:29:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبل 107 أعوام كاملة، في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، أصدرت الحكومة البريطانية ((وعد بلفور)). ولم يكن وعداً؛ كان صك تمليك منحه في رسالة وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد ليونيل روتشيلد، زعيم الجالية اليهودية في بريطانيا. وتضمن الوعد دعم بريطانيا لمشروع إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ومساعدتهم في انتزاعها من أصحابها الفلسطينيين. وكانت هذه الرسالة بدايةً لفصول طويلة لم تنته في تاريخ الشعب الفلسطيني والمنطقة، وأسست لمشروع استعماري ينشئ كيانًا لغرباء على أنقاض وطن الفلسطينيين التاريخي، وافتتحت دفقًا غير منقطع من المذابح وسفك الدماء حتى هذا اليوم في كل الشرق الأوسط.
لم يكن وعد بلفور مجرد رسالة دعم، بل إعلانًا سياسيًا أسس لشرعنة مشروع استيطاني استعماري في فلسطين، والتمهيد لتنفيذه باستعمار البلد وقمع الثورات الفلسطينية بوحشية، يقابله دعم غير متوانٍ لهجرة واسعة النطاق لليهود الأوروبيين إلى فلسطين. وأدت الاختلالات الديموغرافية التي أحدثتها بريطانيا وسياساتها التي سلحت اليهود وأنهكت الفلسطينيين وجردتهم من كل أداة للمقاومة إلى النكبة الفلسطينية في العام 1948. وفي ذلك العام الكارثي، شردت العصابات الإرهابية الصهيونية نحو 750 ألف فلسطيني، ودمرت مئات القرى والبلدات الفلسطينية، وارتكبت العديد من المجازر، وفرضت واقعًا جديدًا قوامه التهجير القسري والتطهير العرقي لأصحاب الأرض.
كان ((وعد بلفور)) هو الجذر الأساسي للمأساة الفلسطينية المستمرة. وما يزال ملايين الفلسطينيين يولدون ويموتون في المنافي، بينما تتواصل جهود الكيان الصهيوني لتدمير الوجود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وكل فلسطين التاريخية. ولم تُقتصر تداعيات ((الوعد)) بالخراب على مصادرة حقوق الأغلبية الساحقة من السكان العرب في فلسطين وتهميشهم وتوفير دعم سياسي وقانوني وعسكري لمشروع استيطاني أجنبي فحسب.
كان وعد بلفور تأسيسًا لسياسة منهجية سعت إلى تقسيم المنطقة العربية والسيطرة عليها في إطار التنافس الاستعماري بين القوى العظمى، حيث استُخدمت فلسطين كأداة جيوسياسية ووسيلة لتعزيز النفوذ الاستعماري البريطاني. وتلقفت الولايات المتحدة الميراث لبسط هيمنتها على الشرق الأوسط وإدامتها بدعم المستوطنة الصهيونية العدوانية الوكيلة التي أسستها بريطانيا.
والآن، بعد 107 سنوات انتهت فيها معظم الاستعمارات المباشرة، ما تزال بريطانيا ماضية في انتهاج سياسات تضاعف الآثار الكارثية لجريمتها الأساسية، وتغض الطرف عن– بل وتدعم بكل السبل- الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها وليدتها غير الشرعية. وفي حين سجلت بريطانيا نفسها في نادي ((الديمقراطيات)) وأسدلت –ظاهريًا- ستارًا على ماضيها الاستعماري المخزي، فإنها تجنبت تصحيح أكبر جرائمها وأكثرها ديمومة في حق الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية. بل إنها ما تزال تقدم كل أشكال الدعم لابنة الخطيئة التي تنتهك القوانين الإنسانية والدولية بأكثر الطرق فظاعة وعلى رؤوس الأشهاد. وليس هذا التواطؤ الضمني والتغاضي الصريح سوى استمرارية لموقفها التاريخي الاستعماري منذ الوعد، وإشارة إلى أنها لم تتجاوز نقيصة الاستعلاء الاستعماري والازدراء المطلق للمبادئ الإنسانية.
في أحسن الأحوال، تكتفي بريطانيا مدعية التحضر والإنسانية بالتصريحات الدبلوماسية المنافقة التي تنقضها الأفعال. وهي من أكثر أعضاء مجلس الأمن استخدامًا لحق النقض لإجهاض القرارات التي تدين جرائم الكيان الذي أنشأته، ولم تكشف عن أي بادرة إلى فك ارتباطها مع نظام استعماري استيطاني يواصل ممارسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية. ولو كانت على الأرض عدالة، لأدينت بريطانيا أولًا وقبل كل الآخرين على جريمتها ذات الأبعاد التاريخية، والفريدة بكونها أشبه بأعمال القاتل المتسلسل.
ينبغي أن يسعى الفلسطينيون وأنصارهم إلى تسجيل دعاوى قانونية ضد بريطانيا في كل مكان ممكن، ومطالبتها باعتراف رسمي واضح بمسؤوليتها التاريخية عن النكبة المتواصلة التي يعاني منها الفلسطينيون والعرب والمنطقة نتيجة تصرفها الشائن وغير المحق بأوطان ومصائر الآخرين. ويجب أن تقدم اعتذارًا صريحًا للشعب الفلسطيني، يتضمن الاعتراف بالمعاناة التي سببتها لهم سياساتها الانتدابية التي أسلمتهم لاستعمار استيطاني قاتل بطبيعته. وكجزء من تحمل مسؤوليتها التاريخية، يجب عليها على الأقل دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها عقودًا بسببها. ويجب أن تكون من أوائل الذين يصرون على أن يكون هذا الحق جزءًا من أي حل قريب من العدالة للقضية الفلسطينية.
ما يزال وعد بلفور، وسيظل إلى الأبد، وصمة عار في تاريخ بريطانيا وجرحًا مفتوحًا نازفًا في جسد الشعب الفلسطيني المنكوب. ويعكس تجاهل بريطانيا لمسؤوليتها التاريخية عن النكبة الفلسطينية ودعم إدامتها سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا لا يقترب منه سوى سقوط ألمانيا والولايات المتحدة. وباستلهام شجاعة جنوب أفريقيا في مقاضاتها للكيان الصهيوني المجرم، ستكون مقاضاة بريطانيا على ((وعد بلفور)) واستدعاؤها أمام المحاكم الدولية –حتى مع أن هذه المحاكم ساقطة هي الأخرى كما هي- جهدًا رمزيًا مهمًا يجلب إلى دائرة الانتباه العالمي الجديد الأصل الأول للكارثة الفلسطينية، وكيف تطورت فصولها، وصولًا إلى ما هي عليه اليوم. سيكون هذا الجهد مهمًا في إبراز السياق وقطع الطريق على المحاولات من نوع تقديم هجوم 7 تشرين الأول وكأنه بداية القصة. وسيكون فضح دور بريطانيا في التأسيس للواقع الراهن الدموي في فلسطين والشرق الأوسط أقل واجب لكشف حقيقة بريطانيا بما هي في الماضي والحاضر: نظام جائر ختم جرائمه الاستعمارية بجريمة دائمة متسلسلة، لا يبذل أي جهد لإيقافها أو التكفير عنها.

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