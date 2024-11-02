بعد طول انتظار.. إزالة بلاط الوسط التجاري في جرش إثر فشل المشروع (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات

جرش- بدأت بلدية جرش الكبرى بإزالة مشروع بلاط الوسط التجاري الذي كانت نفذته قبل نحو 5 سنوات بكلفة تجاوزت 130 ألف دينار، وذلك إثر فشل المشروع وتحويله إلى القضاء، وصدور قرار حكم نهائي فيه يسمح للبلدية التصرف بالمشروع بما تراه مناسبا.

وعوضا عن البلاط، ستبدأ البلدية على الفور بعد استكمال إزالة البلاط بتعبيد الوسط التجاري بمادة الإسفلت كما كان سابقا.

وكان مشروع البلاط، واجه رفضا واسعا في الوسط التجاري لما خلفه من ضرر، وفشل إجراء صيانة له أكثر من خمس مرات متتالية لكثرة العيوب والخلل والأضرار والتهبيطات في البلاط، خصوصا في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار.

ووفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، فإن "البلدية بدأت مساء الخميس الماضي، بإزالة البلاط داخل الوسط التجاري بعد حدوث تهبيطات وتهالك بالبلاط، مما أثر على حركة المرور والحركة التجارية، وقامت البلدية بعقد اجتماعات عدة مع مواطنين وتجار الوسط التجاري، والجميع أيد خطوة إزالة البلاط".

وأضاف العتوم، أنه "من غير المنطق أن يتحمل المواطن والتاجر فشل المشروع والمشاكل التي تترتب عليه من ازدحامات مرورية وإرباكات وضيق في الشوارع، والبلدية ستقوم بتحمل تكاليف التعبيد مجددا، وإعادته كما كان سابقا".

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة جرش علي دندن، إن "إزالة البلاط والرجوع إلى تعبيده خطوة إيجابية مرحب بها بعدما أثبت البلاط عدم كفاءته، خصوصا أن البلاط أثر على تزويد المحال التجارية بالسلع التموينية والبضائع"، موضحا، أن "إزالة البلاط ستخفف الازدحامات المرورية، لا سيما أن التهبيط بالبلاط خلق ازدحاما بحركة السيارات والمشاة، إذ كان يعيق حركة المواطنين داخل الوسط التجاري".

وبحسب دندن، فإن "مشروع التبليط من أكثر المشاريع التي نفذتها بلدية جرش الكبرى فشلا، نظرا للعيوب الكبيرة التي ظهرت مبكرا في المشروع وخلال مراحل تنفيذه، وتسبب في حدوث هبوطات وتكسر في البلاط ما أعاق حركة السير في السوق التجاري، وأصبح المشروع الذي كان حلما بالنسبة للجرشيين والتجار كابوسا يعيشونه ويطالبون بإزالته وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت سابقا".

وكان يعول على مشروع البلاط، بأن يحدث نقلة نوعية ويؤهل السوق لجذب الزوار والسياح، باعتباره حلم راود الجرشيين، إلا أن شيئا من ذلك لم يحققه المشروع الذي شهد العديد من عمليات الصيانة والترقيع قبل قرار إزالته وإعلان فشله.

وكانت بلدية جرش الكبرى، رفعت قضية تحكيم على مقاول المشروع تطالبه بتعويض عن الضرر وتحمل تكاليف إزالة المشروع وتعبيد الطرقات بالإسفلت.

في المقابل، رفع المقاول قضية على البلدية للمطالبة بمبالغ مالية مترتبة لصالحه، وذلك بدل تكاليف المشروع وبدل عطل وضرر وبدل كميات إنشاء إضافية وصيانات متكررة للمشروع، وفق مصدر مسؤول في شركة المقاولات التي نفذت المشروع.

وبين المصدر أن المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات التي طلبتها بلدية جرش الكبرى، وكانت تستلم أعماله وفق المواصفات على مراحل ويتم تحويل المخصصات المالية، مضيفا، "لو لم يكن المشروع ضمن المواصفات، كان من الأولى أن تمتنع البلدية عن استلامه منذ البداية، فضلا عن أن تأخر البلدية في استلام المشروع بمرحلته النهائية ألحق ضررا كبيرا به، وقد تحمل المقاول أعمال الصيانة عشرات المرات وقد انتهت مدة كفالته".

ويعد مشروع التبليط من مشاريع تطوير الوسط التجاري بمدة عطاء ثلاثة أشهر فقط، فيما امتد العمل فيه لأشهر طويلة وتأخرت البلدية في استلامه بسبب المشاكل والعيوب والنواقص والأضرار التي ظهرت قبل الانتهاء منه.

وكان المشروع يهدف إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، ومن بينها مشروع التبليط، ويهدف كذلك إلى تطوير الوسط التجاري سياحيا واقتصاديا، لا سيما أن إدخال السياح إلى الوسط التجاري هو حلم منذ عشرات الأعوام يتمنى التجار تحقيقه.