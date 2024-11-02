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محافظ الكرك: سيتم حل الإشكالات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع

11/2/2024 11:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- تترقب محافظة الكرك خلال الفترة المقبلة، إنجاز العديد من المشاريع التنموية القائمة حاليا، بمختلف مناطق المحافظة وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية، وأخرى سيتم البدء بتنفيذها، وبعدد إجمالي يصل إلى نحو 83 مشروعا مختلفا وبكلفة مالية تصل إلى حوالي 223 مليون دينار، وفق محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف.
والمشاريع بحسب الوزارات التابعة لها هي: المياه والري 14 مشروعا بكلفة 59 مليون دينار، الإدارة المحلية مشروعان بكلفة 32 مليون دينار، الأشغال العامة 13 مشروعا بكلفة 31 مليون دينار، الصناعة والتجارة 4 مشاريع بقيمة 17 مليون دينار، الزراعة 10 مشاريع بقيمة 16 مليون دينار، التربية والتعليم 4 مشاريع بكلفة 14 مليون دينار، العمل 11 مشروعا بكلفة 13 مليون دينار، الطاقة والثروة المعدنية 3 مشاريع بكلفة 9 ملايين دينار، الصحة 4 مشاريع بكلفة 7 ملايين دينار، الأوقاف والشؤون الإسلامية 6 مشاريع بكلفة 7 ملايين دينار، الشباب 4 مشاريع بكلفة 4 ملايين دينار، التنمية الاجتماعية 3 مشاريع بكلفة 4 ملايين دينار، السياحة والآثار 6 مشاريع بكلفة 3 ملايين دينار، البيئة 4 مشاريع بكلفة 2 مليون دينار، الاقتصاد الرقمي والريادة 4 مشاريع بكلفة 879 ألف دينار، والثقافة 4 مشاريع بكلفة 680 ألف دينار.
ووفق ما ذكر الشريف خلال لقاء مع الصحفيين بمحافظة الكرك قبل أيام، فإن "هذه المشاريع ستساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك التزاما من الحكومة بأجهزتها المختلفة بتوجيهات جلالة الملك بضرورة التواصل مع المواطنين بالميدان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات".
وأشار إلى أن "العديد من الإشكالات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع الخدمية بالمحافظة والتي عطلت الانتهاء من تنفيذها أو وضعها موضع الخدمة للمواطنين سيتم حلها قريبا، خصوصا موضوع مجمع الحافلات العمومية الجديد والمعطل منذ أكثر من سبع سنوات، بحيث تتحسن خدمات النقل العام بالمحافظة وتوجد حركة دقيقة في عمليات النقل داخل المحافظة وإلى خارجها بين المحافظات الأخرى، إضافة إلى إيجاد حلول عملية ونهائية لعملية دخول وخروج الحافلات الداخلية لمدينة الكرك وعودة النشاط التجاري داخل المدينة بما يخدم المواطنين والقطاع التجاري".
يشار إلى أن أكثر من 10 أعوام على تعطل تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد في مدينة الكرك، ما أدى إلى تعرض العديد من مرافقه للتخريب والعبث والسرقة، وتحولت مرافقه وساحاته في الفترات الماضية إلى مناطق للعب وجلوس العائلات، وممارسة رياضة المشي والركض في أرجائه، ناهيك عن ممارسات أخرى يقدم عليها بعض الأفراد ذات طبيعة مخالفة، وبعيدة عن قيمنا، كل ذلك تسبب بأن أصبح وضع المجمع مزريا.
وأدت شكاوى بعض الأهالي مما آل إليه المجمع، إلى محاولات إعادة تأهيله، وكانت المرة الأولى قبل أعوام، لكن ذلك لم يحقق المرجو منه، واليوم، تجري عملية تأهيل جديدة له في محاولة لإدامته، بعد صيانته على نحو يحافظ عليه ويعيد تشغيله، كما يأمل أبناء المدينة والمحافظة متفائلين بإن يجري الانتهاء من صيانته قريبا.
وكان المجمع الذي يقع على مساحة 32 دونما، ووصلت تكلفته الإجمالية إلى 4 ملايين دينار، قد بدأ العمل بإنشائه في العام 2011، في منطقة المدخل الشرقي لمدينة الكرك، ليسهم بتحسين مستوى خدمات النقل الخارجي في محافظة الكرك، وجرى الإعلان عن الانتهاء من إنجازه في العام 2013.
من جهة أخرى، بين الشريف، أن "العديد من المراكز الصحية بالمحافظة، خصوصا بالمناطق البعيدة عن مركز المحافظة، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من الإدارة الصحية بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتزام العاملين بهذه المراكز بعملهم".
كما أكد أن قطاع المياه سيشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة بسبب وجود العديد من المشاريع التي تساهم في تحسين إيصال الخدمة للمواطنين بشكل جيد، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لضواحي مدينة الكرك بشكل يؤدي إلى الانتهاء من قضية الحفر الامتصاصية.
وشدد الشريف، على أن المحافظة عملت على تعزيز فريق العمل التنموي بالمحافظة من خلال مجموعة من العاملين الأكفياء لمتابعة كافة مواقع العمل والقطاعات التنموية بالمحافظة بشكل دقيق للتأكد من متابعة التنفيذ اليومي للعمل بمختلف القطاعات حرصا على الانتهاء من تنفيذها بالمدة الرسمية للعمل ووضعها موضع الخدمة للمواطنين.
إلى ذلك، أكد أن الإعلام سلطة حقيقية وفاعلة تضطلع بأدوار مهمة في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلام المسؤول والملتزم هو خير من يبرز الإنجازات ويضع اليد على المشاكل ويشخص التحديات في إطار من الشفافية والمصداقية وصولا إلى ما يحقق الصالح العام.
وأضاف الشريف، أن الإعلاميين حملة رسالة تنويرية تخدم المواطن والوطن، وهم حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، مشيدا بالأداء المهني والحس الوطني لممثلي مختلف وسائل الإعلام في المحافظة، والذي قال إنه لمسه من خلال النقل الواقعي والموضوعي للقضايا والمطالب الخدمية والتنموية التي تخص المحافظة ومواطنيها.
وأكد، حق الصحفيين بالحصول على المعلومة ليكون ما ينقله من أخبار دقيقا ومؤديا للهدف، مشيرا إلى أنه سيصار إلى عقد لقاءات شهرية مبرمجة مع الإعلاميين في سبيل تسهيل حصولهم على المعلومة التي يحتاجونها وإطلاعهم على القضايا التي تهم المحافظة ومراحل إنجاز المشاريع والاستماع إلى طروحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف القضايا التي تهم المحافظة بتشاركية على معالجتها.
وبين الشريف، أن المحافظ ليس مجرد ذراع تنفيذية بل شخصية إستراتيجية ترسم السياسات وتجترح الحلول لمختلف الهموم والمعضلات، إضافة للبحث عن الفرص لاستثمارها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظروف معيشتهم وينعش اقتصاديات المحافظة، مشيرا إلى توجيهات وزير الداخلية للمحافظين والحكام الإداريين لتكثيف التواصل الميداني ومتابعة سير العمل بالمشاريع والعمل على تذليل الصعاب وتلبية الاحتياجات، مؤكدا أن أبواب المحافظة مشرعة أمام الجميع.

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