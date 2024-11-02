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الغور الشمالي.. خسائر مزارعي الحمضيات تفاقمها سرقة بياراتهم

11/2/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- مع كل بداية موسم زراعي لموسم الحمضيات في لواء الغور الشمالي، التابع لمحافظة إربد، يجد مزارعون أنفسهم في مأزق، جراء تعرض ثمار أشجارهم للسرقة ليلا، وذلك وسط معاناتهم من مسلسل خسائر مستمر.
وتنتشر سرقة بيارات ومزارع الحمضيات وغيرها في مثل هذا الوقت من كل عام، لا سيما تلك البعيدة عن المناطق المأهولة، حيث يتم بيع المسروقات خارج اللواء بأسعار زهيدة.
ويقول المزارع محمد البشتاوي من سكان لواء الغور الشمالي، إن "انتشار ظاهرة سرقة البيارات التي تجري خلال ساعات الليل في مزارعهم، على يد لصوص يعيثون فسادا بها، ويهشمون أغصان الأشجار ويقطعونها، وسرقة الثمار قبل موعد قطافها ونضجها، يزيد من أعبائهم وخسائرهم المادية في ظل الأعباء المالية الأخرى التي تواجه قطاع الحمضيات كارتفاع أسعار المواد الزراعية والعمالة الوافدة، إضافة إلى المشاكل التسويقية وعملية استيراد الحمضيات من الخارج". وأشار البشتاوي، إلى أن "موسم الحمضيات بات ومنذ سنوات يتعرض لخسائر كبيرة، أبرز أسبابها السرقات، وما يتعرض له من كوارث طبيعية، بالإضافة إلى قلة المياه، ومشاكل التسويق وعدم وصول محاصيلهم إلى الأسواق الخارجية مما يضع المزارع في إيجاد طرق غير قانونية لحماية المحاصيل الزراعية".
ووفق المزارع محمد الرياحنة من سكان منطقة المشارع، فإن "هناك مزارع تعرضت أخيرا إلى السطو على ثمارها من الليمون والبرتقال وغيرها من أنواع الحمضيات الأخرى بكميات كبيرة"، مشيرا إلى أن "عمليات السرقة لا تتوقف على الثمار فقط، بل تتعرض أغصان الأشجار ومعدات الزراعة والمرافق وغيرها من الممتلكات الخاصة في المزارع للعبث والتخريب وهذا يدمر القطاع الزراعي في ظل الانتكاسات الأخرى".
أما المزارع محمد القويسم، فأكد من جهته، أن "مزرعته تعرضت للسرقة، وأن استمرار هذه الظاهرة التخريبية في كل موسم زراعي، أصبح مقلقا للمزارعين، ويدفعهم للتفكير بعدم الاستمرار في الزراعة، في ظل انعدام الأمن لمزارعهم وبياراتهم، وذهاب جهودهم وتعب أيامهم سدى".
وطالب القويسم، الجهات المعنية، بأن "تتيح للمزارعين دخول مزارعهم في الأوقات كافة، دون تشديدات أو تعقيدات، بخاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان، حيث لا يمكنني الوصول إلى مزرعتي ليلا كونها تقع بمنطقة حدودية ويمنع الدخول إلى تلك المنطقة في أوقات الليل، إلا بعد تفتيش أمني قد يستغرق ساعات". وأكد، أن "سرقة ثمار الحمضيات، أصبحت ظاهرة تضع مستقبل هذه الزراعة وغيرها من المحاصيل أمام المجهول، خصوصا أنني اعتمد في تغطية التزاماتي على موسم الحمضيات، الذي يعد مصدر رزق للعديد من عائلات اللواء أيضا".
ولفت القويسم، إلى أن "استمرار الوضع على ما هو عليه، سيحرمه من تسديد التزاماته المالية المتراكمة عليه من أجور عمالة وفواتير كهرباء وماء، وغيرها من الالتزامات الأخرى كالقروض وديون الشركات الزراعية، وهو ما ينعكس على المزارعين في المنطقة".
ورغم تشديد وتحذير وزارة الزراعة للمزارعين من عدم قطف ثمار الحمضيات قبل نضوجها، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها محليا وعالميا، لكن مزارعي اللواء يواصلون قطف الثمار، خشية تعرضها للسرقة.
وأكد المزارع علي الطويسات، أنه مضطر لقطف ثمار بيارته قبل أوانها ونضوجها، خشية تعرضها للسرقة، مشيرا إلى أن "الآثار السلبية للسرقة، لا تقتصر على سرقة الحمضيات فقط، بل وتتعدى ذلك إلى العبث بالمقتنيات الأخرى من أنابيب ري ومرافق ومعدات وغيرها في المزارع". وأضاف الطويسات، أنه لم يذهب إلى تسجيل أي شكوى أمنية ضد اللصوص، لصعوبة تحديد اللصوص والكميات المسروقة ومعرفة شكلها، لكنه بين أن واقع الحال للمزرعة يكشف حجم الخسارة الذي تعرض لها جراء سرقتها.
وبحسب مصدر أمنى، فإن "المنطقة معززة بدوريات أمنية، خصوصا على الطريق الرئيسي إلى مناطق الأغوار الممتدة من العدسية شمالا حتى منطقة الاختصاص، كما يوجد دوريات أخرى على طول الطريق".

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