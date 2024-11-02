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التيفو يهدد العميد بالعقوبة

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الاتحاد مهددًا بغرامة مالية بسبب تصرف جماهيره خلال ديربي جدة أمام منافسه التقليدي الأهلي، الذي شهده إستاد الجوهرة الخميس الماضي، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما شهد الشوط الثاني من اللقاء واقعة نادرة الحدوث، إذ ضربت عاصفة رملية ملعب المباراة، وتطايرت الأكياس التي صنعت بها جماهير الاتحاد ((التيفو)) في بداية المباراة إلى أرض الملعب، مما اضطر حكم الديربي لإيقاف المباراة لنحو 7 دقائق لإخراج الأكياس من أرض الملعب.
ويستبعد أن تكون جماهير العميد تعمدت رمي الأكياس داخل الملعب، لأن التيفو تم رفعه في المباراة مرتين، الأولى قبل صافرة البداية، والثانية عند الدقيقة 72، وهو الوقت الذي تطايرت فيه الأكياس.
وبينت مصادر أن رابطة المحترفين بالتشاور مع لجنة الانضباط إذا رأت أن جماهير الاتحاد أخطأت ويجب معاقبتها، فستوقع على النادي غرامة مالية.

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