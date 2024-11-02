التيفو يهدد العميد بالعقوبة

(MENAFN
- Al Watan)
بات الاتحاد مهددًا بغرامة مالية بسبب تصرف جماهيره خلال ديربي جدة أمام منافسه التقليدي الأهلي، الذي شهده إستاد الجوهرة الخميس الماضي، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما شهد الشوط الثاني من اللقاء واقعة نادرة الحدوث، إذ ضربت عاصفة رملية ملعب المباراة، وتطايرت الأكياس التي صنعت بها جماهير الاتحاد ((التيفو)) في بداية المباراة إلى أرض الملعب، مما اضطر حكم الديربي لإيقاف المباراة لنحو 7 دقائق لإخراج الأكياس من أرض الملعب.
ويستبعد أن تكون جماهير العميد تعمدت رمي الأكياس داخل الملعب، لأن التيفو تم رفعه في المباراة مرتين، الأولى قبل صافرة البداية، والثانية عند الدقيقة 72، وهو الوقت الذي تطايرت فيه الأكياس.
وبينت مصادر أن رابطة المحترفين بالتشاور مع لجنة الانضباط إذا رأت أن جماهير الاتحاد أخطأت ويجب معاقبتها، فستوقع على النادي غرامة مالية.
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