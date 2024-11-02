نيوم يتعملق في Yelo

(MENAFN
- Al Watan)
وثقت الجولة الثامنة لدوري ((Yelo)) لأندية الدرجة الأولى، انفراد الصاعد حديثا للدوري نيوم بتحقيق 6 أرقام، وتفوقه على جميع الأندية المنافسة، حيث حقق الفريق 22 نقطة بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، وارتفع عدد المدربين المقالين في الدوري
إلى 6 مدربين بعد إقالة مدرب الجبيل الفرنسي لوران، وشهدت الجولة غياب مباريات
8 أندية وجها لوجه، وتأجيلها إلى نهاية نوفمبر الحالي، بعد مشاركة الخماسي الطائي، والعربي، والنجمة، والجندل، والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل الأخير إلى ربع النهائي بعد تفوقه على الاتفاق ينتيجة 3/1، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) حالتين تحكيميتين.
تجدد
أعاد دوري يلو تجدد نجومية لاعبي الهلال والأهلي السابقين سلمان الفرج مع نيوم، وسلمان المؤشر مع الجبيل، حيث قاد الأول فريقه إلى تحقيق الانتصار على أحد بعد صناعته للهدف الوحيد في المباراة، وأصبح المؤشر علامة فارقة في انتصارات فريقه الجبيل بعد صناعته الهدف الثاني لفريقه أمام العين، أثبت معها الدوري تجديده لإبداعات النجوم المحترفين.
أرقام
شهدت الجولة الثامنة تحقيق أرقام قياسية ممثلة في: تعثر العين للمرة السادسة على التوالي، منها 4 خسائر وتعادلين، وتحقيق الزلفي انتصاره الثاني في الدوري بعد 4 تعادلات وخسارتين، وخسارة أحد للمرة السادسة على التوالي، وغياب انتصارات أبها للمرة الثالثة على التوالي، واستقباله 9 أهداف، وصدارة نيوم للأقوى هجوما بـ20 هدفا، والأقوى دفاعا بـ4 أهداف، وصدارة لاعبه روما لترتيب الهدافين بـ8 أهداف، وصدارة لاعبه مباي دياني لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ4 أهداف.
تفوق
تفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف في الجولة، بانتصارين مقابل انتصار وحيد للضيوف، وتسجيل 8 أهداف، وتسجيل هدف حاسم في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وغياب للجزائيات، ويتصدر نيوم صدارة الترتيب بـ22 نقطة، يليه الحزم ثانيا وجدة ثالثا بـ16 نقطة لكل منهما، وأبها رابعا بـ13 نقطة، والعدالة خامسا، والطائي سادساً بـ11 نقطة لكل منهما، في المقابل، يتذيل الصفا ترتيب الدوري بـ4 نقاط، وأحد ما قبل الأخير بنفس الرصيد، والعين السادس عشر بـ6 نقاط، والبكيرية الخامس عشر بـ6 نقاط، والجبلين الرابع عشر بـ7 نقاط.
-نيوم يستحوذ على أرقام يلو
-نجومية دوليين سابقين تتجدد في يلو
-6 إقالات لمدربي الدوري
-8 أندية غابت عن الثامنة
MENAFN02112024000089011017ID1108844778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.