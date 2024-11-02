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نيوم يتعملق في Yelo

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت الجولة الثامنة لدوري ((Yelo)) لأندية الدرجة الأولى، انفراد الصاعد حديثا للدوري نيوم بتحقيق 6 أرقام، وتفوقه على جميع الأندية المنافسة، حيث حقق الفريق 22 نقطة بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، وارتفع عدد المدربين المقالين في الدوري إلى 6 مدربين بعد إقالة مدرب الجبيل الفرنسي لوران، وشهدت الجولة غياب مباريات 8 أندية وجها لوجه، وتأجيلها إلى نهاية نوفمبر الحالي، بعد مشاركة الخماسي الطائي، والعربي، والنجمة، والجندل، والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتأهل الأخير إلى ربع النهائي بعد تفوقه على الاتفاق ينتيجة 3/1، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ((VAR)) حالتين تحكيميتين.
تجدد
أعاد دوري يلو تجدد نجومية لاعبي الهلال والأهلي السابقين سلمان الفرج مع نيوم، وسلمان المؤشر مع الجبيل، حيث قاد الأول فريقه إلى تحقيق الانتصار على أحد بعد صناعته للهدف الوحيد في المباراة، وأصبح المؤشر علامة فارقة في انتصارات فريقه الجبيل بعد صناعته الهدف الثاني لفريقه أمام العين، أثبت معها الدوري تجديده لإبداعات النجوم المحترفين.
أرقام
شهدت الجولة الثامنة تحقيق أرقام قياسية ممثلة في: تعثر العين للمرة السادسة على التوالي، منها 4 خسائر وتعادلين، وتحقيق الزلفي انتصاره الثاني في الدوري بعد 4 تعادلات وخسارتين، وخسارة أحد للمرة السادسة على التوالي، وغياب انتصارات أبها للمرة الثالثة على التوالي، واستقباله 9 أهداف، وصدارة نيوم للأقوى هجوما بـ20 هدفا، والأقوى دفاعا بـ4 أهداف، وصدارة لاعبه روما لترتيب الهدافين بـ8 أهداف، وصدارة لاعبه مباي دياني لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ4 أهداف.
تفوق
تفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف في الجولة، بانتصارين مقابل انتصار وحيد للضيوف، وتسجيل 8 أهداف، وتسجيل هدف حاسم في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة، وغياب للجزائيات، ويتصدر نيوم صدارة الترتيب بـ22 نقطة، يليه الحزم ثانيا وجدة ثالثا بـ16 نقطة لكل منهما، وأبها رابعا بـ13 نقطة، والعدالة خامسا، والطائي سادساً بـ11 نقطة لكل منهما، في المقابل، يتذيل الصفا ترتيب الدوري بـ4 نقاط، وأحد ما قبل الأخير بنفس الرصيد، والعين السادس عشر بـ6 نقاط، والبكيرية الخامس عشر بـ6 نقاط، والجبلين الرابع عشر بـ7 نقاط.
-نيوم يستحوذ على أرقام يلو
-نجومية دوليين سابقين تتجدد في يلو
-6 إقالات لمدربي الدوري
-8 أندية غابت عن الثامنة

MENAFN02112024000089011017ID1108844778

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