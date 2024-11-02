ديربي جدة يحافظ على عادته

(MENAFN
- Al Watan)
حافظ ديربي جدة، على عادته التي سجلها خلال أخر 10 مواجهات بين القطبين الكبيرين الاتحاد والأهلي، إذ أن موقعة الخميس الماضي هي التاسعة من أصل آخر 10 ديربيات بين الفريقين، تنتهي بفوز الفريق الذي سجل أولًا، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل.
وفي الموسم الجاري من الدوري
السعودي، فاز العميد بالمباريات الست التي سجل فيها الهدف الافتتاحي، تجدر الإشارة إلى أنه منذ تطبيق نظام دوري المحترفين، كسب الاتحاد الديربي 10 مرات، مقابل 13 انتصارًا للأهلي، فيما سيطر التعادل على 8 مواجهات.
MENAFN02112024000089011017ID1108844777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.