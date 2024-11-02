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ديربي جدة يحافظ على عادته

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ ديربي جدة، على عادته التي سجلها خلال أخر 10 مواجهات بين القطبين الكبيرين الاتحاد والأهلي، إذ أن موقعة الخميس الماضي هي التاسعة من أصل آخر 10 ديربيات بين الفريقين، تنتهي بفوز الفريق الذي سجل أولًا، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل.
وفي الموسم الجاري من الدوري السعودي، فاز العميد بالمباريات الست التي سجل فيها الهدف الافتتاحي، تجدر الإشارة إلى أنه منذ تطبيق نظام دوري المحترفين، كسب الاتحاد الديربي 10 مرات، مقابل 13 انتصارًا للأهلي، فيما سيطر التعادل على 8 مواجهات.

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