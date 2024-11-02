يايسله يرفض معادلة جروس

(MENAFN
- Al Watan)
أهدر مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله فرصة ثمينة لمعادلة رقم تاريخي يملكه مدرب الراقي الأسبق السويسري كريستيان جروس، بعدما خسر الديربي أمام مضيفه الاتحاد صفر/ 1، الخميس.
وأبرزت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، أن يايسله حقق الفوز في مباراتي الديربي الموسم الماضي، بذات النتيجة 1/صفر، وكان يفصله فقط الانتصار الخميس عن معادلة رقم جروس. ويعتبر جروس المدرب الوحيد في تاريخ قلعة الكؤوس الذي كسب الديربي 3 مرات متتالية خلال الفترة بين 2015 و2017، كما أن السويسري هو أكثر مدير فني للأهلي، واجه الاتحاد دون خسارة في الدوري
السعودي (6 مباريات)، حيث فاز 4 مرات وتعادل مرتين.
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