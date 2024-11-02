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يايسله يرفض معادلة جروس

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أهدر مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله فرصة ثمينة لمعادلة رقم تاريخي يملكه مدرب الراقي الأسبق السويسري كريستيان جروس، بعدما خسر الديربي أمام مضيفه الاتحاد صفر/ 1، الخميس.
وأبرزت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، أن يايسله حقق الفوز في مباراتي الديربي الموسم الماضي، بذات النتيجة 1/صفر، وكان يفصله فقط الانتصار الخميس عن معادلة رقم جروس. ويعتبر جروس المدرب الوحيد في تاريخ قلعة الكؤوس الذي كسب الديربي 3 مرات متتالية خلال الفترة بين 2015 و2017، كما أن السويسري هو أكثر مدير فني للأهلي، واجه الاتحاد دون خسارة في الدوري السعودي (6 مباريات)، حيث فاز 4 مرات وتعادل مرتين.

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