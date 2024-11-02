البنز يعيد سيناريو الغياب

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن أزمة الموسم الماضي عاودت قائد الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما من جديد، بعد غيابه عن ديربي العروس الذي جمع ناديه بمنافسه التقليدي الأهلي، إذ غاب بنزيما عن مباراة
الاتحاد أمام الجندل في ثمن نهائي كأس الملك، فيما أكد المدرب لوران بلان، جاهزية النجم الفرنسي لخوض الديربي.
لكن الجميع فوجئ قبل ساعات من الديربي، باستبعاد البنز من قائمة العميد للمباراة بسبب إصابة عضلية.
ورغم غياب بنزيما إلا أن النمور استطاع الخروج بفوز ثمين 1/ صفر، بفضل الهدف الذي سجله الشهري.
لعنة الماضي
لم تكن هذه المرة الأولى التي يغيب فيها بنزيما عن الاتحاد في مباراة كبرى، إذ لم يخض المهاجم المخضرم معظم مواجهات العميد من هذا النوع الموسم الماضي.
وغاب بنزيما عن 5 مواجهات كبرى للاتحاد في كل البطولات الموسم الماضي، بسبب إصابات مختلفة، لدرجة أن الجماهير اتهمته بادعاء الإصابة والهروب من تلك المباريات، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من حالة فنية سيئة في ذلك التوقيت. ففي الدوري، لم يلعب بنزيما مباراة الهلال في الجولة الـ22، فيما خسر العميد بنتيجة 1/ 3، ثم غاب عن مواجهة النصر في الجولة الأخيرة، وهي المباراة التي شهدت سقوط فريقه بنتيجة 2/ 4، كما غاب عن موقعة الهلال في نصف نهائي كأس الملك، التي خسرها العميد 1/ 2، وامتد غياب بنزيما ليشمل أيضًا المواجهات الكبرى في دوري أبطال آسيا (المسمى القديم لدوري النخبة حاليًا)، إذ غاب عن مواجهتي الهلال في ربع النهائي، علمًا أن فريقه خسر صفر/ 2 في كل مباراة.
ومع ذلك، فإن المهاجم الفرنسي شارك في مباراتي ديربي جدة الموسم الماضي من الدوري، اللتين خسرهما فريقه صفر/ 1 في كل مرة، ومن ثم فإن مباراة الخميس الماضي هي الأولى أمام الأهلي التي يغيب عنها القائد الاتحادي.
بداية المشوار
في الوقت نفسه أكد الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوز سواريز، أن إصابة بنزيما طفيفة والجهاز الطبي يقوم بعمله، وأن المدافع أحمد شراحيلي في طور الشفاء.
وأثنى سواريز على ما يقدمه فريقه حتى الآن، مشيراً إلى أن الوقت مبكرا للحكم كون الدوري لا يزال في البداية، وأن على جميع العالملين في النادي التركز على المباراة المقبلة، فالديربي مجرد مباراة بـ3 نقاط فقط.
-بنزيما كرر غيابه عن المواجهات الكبرى
-5 مباريات كبرى غاب عنها البنز الموسم الماضي
-موقعة الخميس الأولى التي يغيب عنها القائد الاتحادي أمام الأهلي
-الإصابة داهمت اللاعب مجددا قبل لقاء الجندل
-الرئيس التنفيذي يؤكد أن إصابة الفرنسي طفيفة
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