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البنز يعيد سيناريو الغياب

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن أزمة الموسم الماضي عاودت قائد الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما من جديد، بعد غيابه عن ديربي العروس الذي جمع ناديه بمنافسه التقليدي الأهلي، إذ غاب بنزيما عن مباراة الاتحاد أمام الجندل في ثمن نهائي كأس الملك، فيما أكد المدرب لوران بلان، جاهزية النجم الفرنسي لخوض الديربي.
لكن الجميع فوجئ قبل ساعات من الديربي، باستبعاد البنز من قائمة العميد للمباراة بسبب إصابة عضلية.
ورغم غياب بنزيما إلا أن النمور استطاع الخروج بفوز ثمين 1/ صفر، بفضل الهدف الذي سجله الشهري.
لعنة الماضي
لم تكن هذه المرة الأولى التي يغيب فيها بنزيما عن الاتحاد في مباراة كبرى، إذ لم يخض المهاجم المخضرم معظم مواجهات العميد من هذا النوع الموسم الماضي.
وغاب بنزيما عن 5 مواجهات كبرى للاتحاد في كل البطولات الموسم الماضي، بسبب إصابات مختلفة، لدرجة أن الجماهير اتهمته بادعاء الإصابة والهروب من تلك المباريات، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من حالة فنية سيئة في ذلك التوقيت. ففي الدوري، لم يلعب بنزيما مباراة الهلال في الجولة الـ22، فيما خسر العميد بنتيجة 1/ 3، ثم غاب عن مواجهة النصر في الجولة الأخيرة، وهي المباراة التي شهدت سقوط فريقه بنتيجة 2/ 4، كما غاب عن موقعة الهلال في نصف نهائي كأس الملك، التي خسرها العميد 1/ 2، وامتد غياب بنزيما ليشمل أيضًا المواجهات الكبرى في دوري أبطال آسيا (المسمى القديم لدوري النخبة حاليًا)، إذ غاب عن مواجهتي الهلال في ربع النهائي، علمًا أن فريقه خسر صفر/ 2 في كل مباراة.
ومع ذلك، فإن المهاجم الفرنسي شارك في مباراتي ديربي جدة الموسم الماضي من الدوري، اللتين خسرهما فريقه صفر/ 1 في كل مرة، ومن ثم فإن مباراة الخميس الماضي هي الأولى أمام الأهلي التي يغيب عنها القائد الاتحادي.
بداية المشوار
في الوقت نفسه أكد الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوز سواريز، أن إصابة بنزيما طفيفة والجهاز الطبي يقوم بعمله، وأن المدافع أحمد شراحيلي في طور الشفاء.
وأثنى سواريز على ما يقدمه فريقه حتى الآن، مشيراً إلى أن الوقت مبكرا للحكم كون الدوري لا يزال في البداية، وأن على جميع العالملين في النادي التركز على المباراة المقبلة، فالديربي مجرد مباراة بـ3 نقاط فقط.
-بنزيما كرر غيابه عن المواجهات الكبرى
-5 مباريات كبرى غاب عنها البنز الموسم الماضي
-موقعة الخميس الأولى التي يغيب عنها القائد الاتحادي أمام الأهلي
-الإصابة داهمت اللاعب مجددا قبل لقاء الجندل
-الرئيس التنفيذي يؤكد أن إصابة الفرنسي طفيفة

MENAFN02112024000089011017ID1108844775

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