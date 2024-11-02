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الانضباط ترفض والصواري يستأنف

11/2/2024 11:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الصواري ضد أكاديمية الصقور في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 18 سنة، ومصاردة رسوم الاحتجاج، بعد التقرير الذي انفردت به ((الوطن))، بعنوان ((تذاكر)) عبارة تكشف مخالفة رياضية، وتسبب في أصداء رياضية كبيرة في منطقة جازان. وعلمت ((الوطن))، أن إدارة الصواري تدرس استئناف القرار، وإثبات مخالفة اللاعب من خلال إرفاق مستندات جديدة، وإيضاح موقفها من القرار. وأكد منطوق القرار من لجنة الانضباط، قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة اتحاد القدم، في قرار قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تنص على جواز تقديم الاستئناف ضد أي قرار صادر من اللجنة، باستثناء 8 عقوبات مختلفة.

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