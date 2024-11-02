الانضباط ترفض والصواري يستأنف

(MENAFN
- Al Watan)
رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الصواري ضد أكاديمية الصقور في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية تحت 18 سنة، ومصاردة رسوم الاحتجاج، بعد التقرير الذي انفردت به ((الوطن))، بعنوان ((تذاكر)) عبارة تكشف مخالفة رياضية، وتسبب في أصداء رياضية
كبيرة في منطقة جازان. وعلمت ((الوطن))، أن إدارة الصواري تدرس استئناف القرار، وإثبات مخالفة اللاعب من خلال إرفاق مستندات جديدة، وإيضاح موقفها من القرار. وأكد منطوق القرار من لجنة الانضباط، قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة اتحاد القدم، في قرار قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تنص على جواز تقديم الاستئناف ضد أي قرار صادر من اللجنة، باستثناء 8 عقوبات مختلفة.
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