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أول صور ثلاثية للغدة الزعترية

11/2/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فريق من الباحثين من كلية لندن الجامعية (UCL) ومعهد فرانسيس كريك أول صور ثلاثية الأبعاد كاملة للغدة الزعترية البشرية باستخدام تقنية الأشعة السينية المتخصصة.
وتكشف الصور المعقدة أن الهياكل المعروفة بـ((أجسام هاسال))، التي تتشكل بعد نحو 15 أسبوعا من الحمل، تشغل جزءا كبيرا من نخاع الغدة الزعترية، ما يشير إلى دورها المحتمل في تنظيم البيئة الدقيقة للغدة ووظائف المناعة.
وتقول البروفيسورة باولا بونفانتي، الباحثة من معهد المناعة والزراعة بجامعة لندن ومعهد فرانسيس كريك: ((غالبا ما يتم إهمال الغدة الزعترية في الأبحاث، لكنها تقدم رؤى مهمة حول كيفية عمل نظام المناعة. من المهم فهم كيف يتغير هذا العضو خلال السنوات الأولى من الحياة ومرحلة البلوغ)).
وأضافت: ((يمكن أن تكشف الأساليب الجديدة، مثل PC-CT، عن وظائف الغدة الزعترية مع الحفاظ على بنية العضو، ما يساعدنا على فهم التغيرات التي تحدث في أثناء الأمراض)).

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