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بعد 156 عاما إثيوبيا تستعيد تحفة تاريخية

11/2/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أجبرت إثيوبيا بعد مرور 156 عامًا بريطانيا على إعادة درع الإمبراطور تيودروس الثاني، والذي سرقته القوات الاستعمارية البريطانية في القرن التاسع عشر.
وقالت إذاعة ((إي بي سي)) إن الغزاة سرقوا خلال الحرب البريطانية الإثيوبية أعوام 1867-1868، الدرع بعد الاستيلاء على قلعة مكدالا، أما الإمبراطور فلم يرد الاستسلام وانتحر.
وكافحت إدارة حماية التراث الأثيوبي لما يزيد على عام من أجل استعادة التحفة التاريخية الثمينة، وتم طرح الدرع للبيع في مزاد (Anderson & Garland) في نيوكاسل، لكن المزاد ألغي بعد تدخل سليل الإمبراطور، هيلا سيلاسي، الأمير إرمياس سهل سيلاسي.
وفي أديس أبابا استقبل الأثر التاريخي الوطني أحفاد الإثيوبيين الذين حاربوا البريطانيين في القرن الـ19، ومن بينهم دانييل جوت ميسفين، نجل رئيس رابطة الأبطال الإثيوبيين الوطنيين في العصور القديمة، ومدير عام مكتب حماية التراث الإثيوبي، أبيباو أيالو.
وتعتبر أثيوبيا استعادة التحفة الوطنية حدثًا تاريخيًا؛ لأن الدرع يمثل جزءًا مهمًا من التراث الوطني ورمزًا لإرث تيودروس الثاني.

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