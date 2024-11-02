آثار إهمال ارتفاع ضغط الدم

(MENAFN
- Al Watan)
ارتفاع ضغط الدم يعد من أبرز المشكلات الصحية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا. إذا تم تجاهله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من العواقب الصحية الخطيرة. إليك أبرز الآثار الناتجة عن إهمال هذه الحالة:
1. أمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية.
2. السكتات الدماغية: الضغط المرتفع يرفع من احتمال حدوث سكتة دماغية، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية في الدماغ.
3. الفشل الكلوي: يمكن أن يؤثر الضغط المرتفع على وظائف الكلى، مما يزيد من خطر الفشل الكلوي.
4. مشكلات الرؤية: ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.
5. الأضرار العصبية: يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل في الذاكرة والتركيز.
نصائح للوقاية:
- الفحص الدوري: التأكد من قياس ضغط الدم بانتظام.
- نمط حياة صحي: اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.
- تجنب التوتر: إدارة الضغوط النفسية بشكل فعال.
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