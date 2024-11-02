Sunday, 03 November 2024 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آثار إهمال ارتفاع ضغط الدم

11/2/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفاع ضغط الدم يعد من أبرز المشكلات الصحية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا. إذا تم تجاهله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من العواقب الصحية الخطيرة. إليك أبرز الآثار الناتجة عن إهمال هذه الحالة:
1. أمراض القلب: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية.
2. السكتات الدماغية: الضغط المرتفع يرفع من احتمال حدوث سكتة دماغية، بسبب تأثيره على الأوعية الدموية في الدماغ.
3. الفشل الكلوي: يمكن أن يؤثر الضغط المرتفع على وظائف الكلى، مما يزيد من خطر الفشل الكلوي.
4. مشكلات الرؤية: ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.
5. الأضرار العصبية: يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل في الذاكرة والتركيز.
نصائح للوقاية:
- الفحص الدوري: التأكد من قياس ضغط الدم بانتظام.
- نمط حياة صحي: اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.
- تجنب التوتر: إدارة الضغوط النفسية بشكل فعال.

MENAFN02112024000089011017ID1108844769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث