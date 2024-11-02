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التمارين لا تلغي مخاطر الجلوس

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تناول تقرير حديث نشر على موقع ((روسيا اليوم)) المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة، رغم الالتزام بممارسة النشاط البدني، حيث أظهرت الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.
أكد الخبراء أن النشاط البدني لا يكفي وحده للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجلوس المفرط. وأوصوا بضرورة دمج فترات من الحركة خلال اليوم، مثل الوقوف أو المشي، لتقليل الآثار السلبية. كما أشار التقرير إلى أهمية الوعي بهذه المخاطر، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والعمل المكتبي.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، حتى بين الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة. كما أوضح التقرير أن تغيير العادات اليومية، مثل استخدام المكتب القائم، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر المترتبة على نمط الحياة القائم على الجلوس.

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