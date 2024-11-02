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طلاب جازان يتفننون بالابتكارات والبحوث

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تفنن طلاب وطالبات جازان في عرض وتقديم ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية بشكل فريد، في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والذي دشنه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، ونظمته إدارة تعليم جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.
60 مشروعا
قدم الطلاب والطالبات المشاركون عرضًا عن ابتكاراتهم، ومراحل تنفيذ مشروعاتهم التي بلغت 60 مشروعًا علميًا، تنوعت فائدتها للأفراد والمجتمع بين الابتكارات والبحوث، واشتمل الحفل المقدم على مشاهد تمثيلية عن رحلات البحث العلمي، وعرضًا فنيًا، وعرضًا آخر عن دعم جامعة جازان للطلبة الموهوبين، وتكريم الموهوبين والموهوبات.
بيئة تنافسية
أشاد نائب أمير منطقة جازان بمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على توافر البيئة التنافسية التي تنمي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلميّة والتقنيّة، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لديهم، وخاصة مهارات البحث العلمي، بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل الوطن في المحافل الدوليّة بمشروعات متميزة، وأهمية الأثر الاقتصادي للبحوث العلمية وتحويلها إلى نماذج مصنعة قابلة للاستخدام، منوهًا بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دعم وتحفيز ورعاية الطلبة الموهوبين الموهوبات.
مشروعات متميزة
أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، ملهي بن حسن عقدي، أهمية المعرض وما تضمنه من مشروعات علمية متميزة تؤكد جودة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والطالبات، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة، مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية.

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