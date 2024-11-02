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فتيات ينتجن مستحضرات من التمور

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تنوعت مشاركة المرأة في عمليات زراعة النخيل وإنتاج التمور، واختلفت طبيعتها بحسب كل مرحلة، حيث كانت في السابق تشارك في جميع مراحل الزراعة، وإعداد الأطعمة التقليدية المرتبطة بالتمور، ومع تطور زراعة النخيل وإنتاج التمور توسعت مشاركتها في ابتكار وصناعة منتجات مستخلصة من التمور.
وخلال فعاليات موسم تمور العلا في سوق المزارعين، قدمت عبير الحويان، منتجات طبيعية عبارة عن صابون وكريمات للعناية بالبشرة تحتوي على مستخلصات التمور وزيوتها من أرض العلا، وأشارت إلى أن إقبال الناس يتزايد، في الآونة الأخيرة، على شراء المنتجات الطبيعية لحياة صحية خالية من الأمراض، والابتعاد عن هاجس أضرار المنتجات الكيميائية التي تترك تأثيرًا سلبيًا على الصحة، حيث وجدت من تنوع منتجات العلا فرصة لتقديم منتج طبيعي بفكرة إبداعية.
في حين استثمرت نوف البلوي، رمزية العلا بالتمور بصناعة شموع تم تشكيلها في قالب سيلكون على شكل تمر، وذكرت أن الفكرة استلهمتها من مهرجان تمور العلا، وصنعت أنواعًا من قوالب الشموع على شكل التمور التي تشتهر بها العلا مثل المبروم ومن ثم تزيينها بالشموع.
إلى ذلك، تتواصل فعاليات موسم التمور بسوق المزارعين، الذي يستقبل زواره حتى التاسع من نوفمبر المقبل، بفعاليات متنوعة؛ تشمل منطقة للأطفال، وسوقًا بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصًا اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العُلا.

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