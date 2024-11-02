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طريقة مبتكرة لتقليل ضوضاء الطائرات

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء في جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية تصميما مبتكرا يهدف إلى تقليل ضوضاء الطائرات التي يتعرض لها المسافرون. حيث تعتبر مشكلة التلوث الضوضائي الناتج عن الطائرات من القضايا الملحة التي تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، حيث يمكن أن يؤدي التعرض فترات طويلة إلى مشاكل في السمع وارتفاع ضغط الدم والتعب.
وتُظهر الأبحاث أن الضوضاء الناتجة عن الطائرات تؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات، مما يزيد الحاجة إلى حلول فعالة.
الفوهات المخففة للضوضاء تُستخدم في تصميم المحركات بهدف تقليل الضجيج الناتج عن تيار الهواء. وقد أظهرت التجارب أن الفوهة المموجة الجديدة، التي تتكون من 12 بتلة، تتفوق على التصاميم التقليدية من حيث القدرة على تقليل الضوضاء عبر نطاق واسع من الترددات.
وتمتاز الفوهة المموجة بقدرتها على تقليل الضوضاء بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من تخفيض مستويات الضجيج المنخفض والعالي، مما يمثل تقدما كبيرا في تكنولوجيا الطيران.
هذه الابتكارات لا تسهم فقط في تحسين تجربة السفر الجوي، بل تسهم أيضا في حماية صحة المسافرين والمقيمين بالقرب من المطارات.
وتعتبر هذه الخطوات جزءا من جهود مستمرة لتحسين تصميم الطائرات وتقليل تأثيرها البيئي، مما يعكس التزام العلماء والمهندسين بتطوير تكنولوجيا الطيران بشكل مستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الفوهات الجديدة في تعزيز السلامة الجوية وتقليل الضغوط النفسية الناجمة عن الضوضاء، مما يوفر بيئة أكثر هدوءًا للمسافرين.

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