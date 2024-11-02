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مجموعة فقيه تحتفل بخريجي البورد السعودي والزمالات الدقيقة وتكرّم الفائزين بجوائز الدكتور سليمان فقيه

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، اليوم السبت، مؤتمرها السنوي الثالث، بحضور واسع من أصحاب المعالي والسعادة، وبمشاركة متحدثين بارزين من داخل المملكة وخارجها.
وكرّم رئيس مجموعة فقيه، الدكتور مازن سليمان فقيه، خلال حفل الافتتاح، الباحثين والمبتكرين المتميزين الذين كان لهم دور بارز في النهوض بالعلوم الطبية والرعاية الصحية في المملكة، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال سعودي بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار حيث قدم رئيس المجموعة شكره لدعم معالي الوزير المهندس عبدالله السواحة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على الدعم الكبير لمبادراتنا الوطنية.
واحتفلت المجموعة بتخريج دفعة ٢٠٢٤ من أطباء البورد السعودي والزمالات الدقيقة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بحضور وتشريف أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس الشمسان.
وفي هذا السياق قدم رئيس المجموعة شكره لمعالي وزير الصحة المهندس فهد الجلال على دعمه لخدمة المجال الصحي بالمملكة بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ بالقطاع الصحي.
وقال الدكتور مازن فقيه: إن "الدكتور سليمان فقيه - رحمه الله- منذ إنشائه المستشفى في جدة سنة ١٩٧٨، حرص على تحويلها إلى صرح صحي يعمل على بناء الوطن ويهتم بصحة الإنسان بدعم القيادة الرشيدة التي أسهمت باستمرار تقدمه وتوسعه ليشمل معظم مناطق المملكة بالمراكز التخصصية والمشاريع الجديدة".
وأضاف الدكتور مازن فقيه، خلال كلمته في الحفل، "نحرص في جميع مرافقنا على تقديم نموذج أكاديمي متكامل في الرعاية الصحية متمثلا في تقديم الخدمة بأرقى معايير الجودة والأمان في بيئة علمية تعتمد على البراهين والبحث العلمي وصولا إلى تجربة متميزة لمرضانا بوجود طاقم طبي على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة" وأوضح: "طموحنا لم يتوقف عند هذا الحد بل سعينا دائما الى الاستثمار في الطاقة البشرية وعلى مستوى الوطن من خلال تقديم بيئة تعليمية وتدريبية عالية المستوى لتقديم برامج البورد السعودي والزمالات الدقيقة في الطب والجراحة وبرامج التمريض والصيدلة السريرية والبرامج الصحية المساندة بأكاديمية فقيه الطبية."
وأكمل رئيس مجموعة فقيه: "نتشرف اليوم بتوزيع جوائز الدكتور سليمان فقيه بقيمة مليون ريال سعودي بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لدعم وتشجيع العلماء والباحثين والمبدعين والمبتكرين بالمجال الصحي".
ومن جانبه، قال نائب رئيس المجموعة لقطاع التعليم والتدريب، الدكتور زياد الحربي، أنّ "نعمل كعائلة واحدة؛ لنكون دائما في موقع التميز والصدارة على مستوى الخدمات الصحية والعلاج التخصصي."
وعن جائزة الدكتور سليمان فقيه، أضاف الحربي، "تلقينا 176 بحثًا و25 ابتكارًا من مختلف الجامعات والمستشفيات والمراكز للتنافس على الجائزة، وتم اختيار الفائزين بناء على تقييمات متسلسلة من لجان متخصصة بوجود الخبراء لضمان كفاءة التقييم".
وأشار في كلمته خلال الحفل، إلى وجود ٢٦ برنامجًا معتمدًا للبورد السعودي والزمالات الدقيقة وبرامج التمريض والصيدلة السريرية في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، مؤكدا العمل على التوسع في برامج الطب والجراحة والتمريض والصيدلة والعلوم الطبية بهدف الوصول إلى أكثر من ٣٠ برنامجًا معتمدًا للبورد والزمالة بحلول عام ٢٠٢٥.
وتستمر فعاليات المؤتمر إلى السادس من نوفمبر، حيث يشهد توقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المملكة ومواكبة التطلعات الطموحة لرؤية 2030. وتتضمن فعاليات المؤتمر، مجموعة مهمة من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في مجال الرعاية الصحية، والتي تسلط الضوء على أحدث الممارسات والتقنيات لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب معرض يهدف للتعريف بمجموعة فقيه وخدماتها العلاجية التخصصية والأكاديمية النوعية والتشغيلية الفريدة. وتشمل هذه الفعاليات:
. المؤتمر السنوي الثالث للكفاءة التشغيلية والجودة في الرعاية الصحية "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"
. ⁠المؤتمر الطبي الثالث بمجموعة فقيه للرعاية الصحية
. ورشة العمل الثالثة في البحث العلمي
. المؤتمر السنوي الثالث لطب الرعاية المنزلية
. ورشة عمل مهارات التواصل والقيادة
. المؤتمر السنوي الثامن للتمريض
. ⁠الملتقى الثالث للإدمان وإعادة التأهيل
وتعكس هذه الفعاليات والأحداث العلمية التزام مجموعة فقيه بدعم وتطوير المجال الطبي، وتبرز مساهمتها في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وحرصها على بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع مستوى سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة. وتأتي هذه اللقاءات والندوات ضمن رؤية المجموعة الرامية لدعم الأهداف الوطنية للتحول الصحي، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 لتطوير نظام صحي متكامل ومستدام.
وبفضل جهودها المستمرة على مدى 47 عامًا، أصبحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية نموذجًا يُحتذى به في التعليم الطبي ودعم الكفاءات الصحية السعودية، ساعية إلى بناء بيئة طبية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع السعودي بشكل

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