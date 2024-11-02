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ما يلائم وما يوافق

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتاد الناس في كثير من الأحيان فعل كثير من الأشياء في حياتهم لأسباب مختلفة، وربما دون سبب معلوم، ويظهر هذا في طريقة كلامهم، ولبسهم، وأكلهم، وشربهم إلى غير ذلك من شؤون حياتهم؛ ودائما لا يمكن أن تمر هذه الأفعال دون السؤال عن موقف الشرع من تغير عاداتهم.
العلماء يقسمون العادات إلى ((عادات شرعية))، و((عوائد عادية تجري بين الناس))، ومن هؤلاء الإمام الشاطبي، رحمه الله، ووافقه عليه غيره، ومن القسم الأول قال الشاطبي، ((لا يصح أن يقال إن نظام الطلاق الآن لا يلائم ما وصل إليه المجتمع من الرقي وتأباه محاسن العادات، وإن القصاص في القتل وحشية تتنافى مع مدنية الدولة، أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح، فلنجزه، أو غير ذلك، إذ لو صَحَّ مثل ذلك لكان نسخًا للأحكام المستقرة المستمرة))، ومن أمثلة القسم الثاني ((كشف الرأس للرجال، يعد قبيحًا في بعض الأماكن، ومستحسنًا في غيرها، وكألوان الثياب، قد تكون مستحسنة في مكان ومستقبحة في آخر)). وخلاصة الأمر في ذلك هو أن ((حكم العادات غير الشرعية أو العوائد الجارية أن الأحكام تنبني عليها، فما كان منها ثابتًا فالحكم المترتب عليه ثابت أبدًا، وما كان منها متبدلاً فالحكم المبتنى عليه يختلف بحسبه)).
السنة المطهرة، ورد فيها كثير مما يصح أن يكون دليلاً على اعتبار ما تقدم الكلام عنه؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ((لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم))، رواه الإمامان البخاري ومسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل)) رواه الإمامان أحمد والترمذي، ووجه الدلالة في الحديثين، أن كلمة ((لولا)) أفادت امتناع أحكام بسبب اعتبار عادات، فلو تغيَّر بناء الكعبة المشرفة لحصل من المفاسد ما يزيد على مصلحة التغيير، وهو التحول من الإسلام للشرك، ومنع الآخرين مراعاة لطبيعة من يشق عليهم هذا التكليف، وكل هذا يدل على مشروعية تبدُّل الأحكام بتغيُّر العادات، ومما يستدل به أيضا حديث سيدنا ابن عباس، رضي الله عنهما: ((كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم))، رواه الإمام مسلم، والنص يدل أيضاً على تغير الحكم تبعاً لتبدل العادات، مع التأكيد على وجود اختلافات للعلماء في التأويل.
زبدة المقال وخلاصته، يمكن أن أجملها في القول، إن التاريخ يشهد بأن مجموعة من الفقهاء خالفوا أئمة مذاهبهم في كثير من الأحكام، لقناعتهم بأن من سبقهم بنوا اجتهاداتهم على أحوال أزمنتهم، فلو وجد هؤلاء الأئمة في أزمنة أتباعهم لقالوا كما قال أتباعهم، والمجال مفتوح للتغيير بشروط التغيير المقبولة، وأهمها توفر المعرفة بما يلائم مصالح الناس، ويتفق مع مقتضيات الشرع.

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