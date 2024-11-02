Sunday, 03 November 2024 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملتقى بيبان 24: وجهة عالمية للفرص

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، تنطلق فعاليات ملتقى ((بيبان 24))، تحت شعار ((وجهة عالمية للفرص)) الذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال وتهتم بدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
من المتوقع أن يشهد الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حضور أكثر من 120 ألف زائر من جميع أنحاء المملكة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع ريادة الأعمال في السعودية.
يأتي ملتقى ((بيبان 24)) كجزء من إستراتيجية طموحة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، إذ يركز على توفير الموارد والمعرفة اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. كما يُعد الملتقى منصة متميزة تتيح للمشاركين التعرف على أفضل الممارسات في عالم الأعمال، وذلك عبر تنظيم أكثر من 420 ورشة عمل وفعالية تعليمية تغطي جوانب متنوعة من ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة. وتتنوع هذه الورش بين مواضيع متعددة تشمل التسويق الإلكتروني، وتطوير المنتجات، والتقنيات المالية الحديثة، وهو ما يوفر لرواد الأعمال والمشاركين فرصة قيمة لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع مداركهم في عالم الأعمال.
من جهة أخرى يساعد الملتقى في تعزيز الوعي بأهمية الابتكار ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
إلى جانب الجلسات التعليمية والورش، يُشكل ((بيبان 24)) فرصة لرواد الأعمال لعقد شراكات إستراتيجية مع جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات خاصة. ويتوقع أن يثمر الملتقى عن توقيع عديد من الاتفاقيات بقيم مليارية، تسهم في توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع الناشئة وتوسيع نطاقها. وتتيح هذه الشراكات لرواد الأعمال الحصول على دعم مالي ومعنوي يساعدهم في تخطي التحديات التي قد تواجههم، وتطوير مشاريعهم بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والعالمية. ويشكل هذا الدعم رافدًا مهمًا في سبيل تحقيق الهدف المتمثل في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى %35 بحلول عام 2030.
حرص منظمو ملتقى ((بيبان 24)) على خلق بيئة تفاعلية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجالات مختلفة، حيث تم تخصيص مناطق لعرض مشاريع الشركات الناشئة، ما يتيح للمستثمرين التعرف على الأفكار المبتكرة وبحث إمكانية تمويلها أو الدخول في شراكات مع رواد الأعمال. وتُسهم هذه البيئة في بناء علاقات قوية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين، مما يُعزز من فرص التعاون وتبادل الخبرات ويشجع على دعم المشاريع المحلية الناشئة.
يشكل الملتقى جزءًا أساسيًا من الجهود المستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للأعمال والابتكار، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتنمية المهارات الريادية. ويؤكد ((بيبان 24)) على دور الحكومة السعودية في دعم ريادة الأعمال.
وختاماً.. بفضل مثل هذه المبادرات، تواصل المملكة خطاها نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تشجيع النمو في القطاعات غير النفطية وتعزيز البيئة الاستثمارية. ويُعد قطاع ريادة الأعمال من أهم القطاعات التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق هذا التحول الاقتصادي، حيث يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

MENAFN02112024000089011017ID1108844761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث