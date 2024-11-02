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البرجوازية عندما تؤلف وتكتب

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ((سقوط النخبة وبروز الشعبي)) أو ((نظام التفاهة)) عنوانان مثيران يصلحان لكتاب، وهما كذلك فعلاً، لكن ما نسبة تطويع العلم لصالح الأيديولوجي فيهما، ولنأخذ أمريكا نموذجاً ونظامها الانتخابي القابل لبروز الشعبوية وليس الشعبي فقط، فهل هذا أسقط النخبة أم سيقف الأمريكي جيمس كلارك (1810- 1888) ضد هذا الوهم في التماهي مع ((الشعبي والشعبوي)) ولو جاء بعده على شكل ((ما يطلبه المستمعون)) في الإذاعة عند ظهورها، ثم ((ما يطلبه المشاهدون)) على التليفزيون، إلى ((ما يصنعه الناس لبعضهم البعض)) على وسائل التواصل بلا حدود/العولمة، مما يعطي ((وهم سقوط النخبة)).
عندما فتحت باب الخمسين من عمري قبل بضع سنوات شعرت بسؤال يلح على خاطري: فإما أن أحافظ على لياقتي الذهنية متخليًا عن رهانات السن في مكاسب ((البطريركية/الأبوة/الأدبية، الثقافية، الفكرية... الشعبية، إلخ))، وما قد يتخللها من ((وقار كاذب)) مع نثريات ((الوعظ العلموي)) أتترس به أمام صراع الأجيال الذي قد أواجهه، وهذا الطريق رغم سهولته إلا أنه مؤشر عجز فكري يتم ستره بما أسميه ((نمذجة النوستالجيا))، حيث أقوم بصنع ((مخيال خاص عن الماضي)) أنسج منه سردية مثالية ((انتقائية/غير حقيقية)) عن الماضي ((الحارة، القرية، القبيلة، العائلة، البيوت.... إلخ))، سبق ورأيت هذا السلوك في أجيال سبقتني، كانت تمتدح حياة يسودها ((العوز والفقر)) فتحيلها إلى ((مخيال عن حلاوة الحياة مع البساطة والألفة))، بينما الحقيقة قبل تسعين عام تصرخ قائلة: ((لو كان الفقر والمرض رجلان لقتلتهما)).
ما الذي قاله الأمريكي جيمس كلارك قبل أكثر من قرن ضد ((سقوط النخبة وبروز الشعبي))؟ لقد قال: ((رجل السياسة يفكر في الانتخابات القادمة، بينما رجل الدولة يفكر في الأجيال القادمة))، ولهذا ينشغل الكثير بكتاب ((نظام التفاهة)) أو كتاب ((سقوط النخبة وبروز الشعبي))، رغم المضمر ((الوعظي)) في هذين الكتابين وخلاصتهما تقريبًا ((لقد هلك الناس))، لكنها لغة تتجنب القاموس الكهنوتي المباشر وتترس بالعلموي لإنتاج ((موعظة برجوازية)) تؤمن بالشيء ونقيضه في آن واحد، فهي ((مثلاً)) مع اكتشاف البشرية للنار، لكنها تعيش سردية لتاريخ الحرائق، وأنا هنا لا أدافع عن الرأسمالية رغم عظمتها فهي ((ليست بحاجة)).
ما قاله جيمس كلارك ربما يجيب على استفهام طفولي وذكي: ما دامت أمريكا بهذه الشعبوية ((السائلة)) في زمن ترامب فلماذا لم تسقط أسوة بما عاناه السوفييت من ((جمود)) نخبوي أدى للتفكك والسقوط عند أول قطرة من ((البيريسترويكا/إعادة الهيكلة))، والإجابة ببساطة في هذا التفريق الذي أوضحه جيمس كلارك قبل أكثر من قرن تكمن فيما أدركه الآباء المؤسسون، فحرصوا على النظام الفيدرالي مع فصل السلطات ((التنفيذية، التشريعية، القضائية))، مما يخلق ضرورة التوازنات الدقيقة التي لن يدركها سوى ((رجال الحكم)) المحيطين ((غالبًا)) بأي ((رجل سياسة)) أمريكي، ولهذا لن نستغرب مكتوب الـ((بي بي سي)) في 2017 بعنوان ((هل تهدد الاستقالات والإقالات إدارة ترمب)).
باختصار: لا يمكن لأي سياسي أمريكي ولو كان متعجرفًا بمستوى ترمب أن يخرج عن ((المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية))، وأقصى ما يستطيعه وضع بهاراته الحارة على الأسلوب فقط، ولنأخذ مثالاً ينضح بالدلالات خلال فترة ترامب (يناير 2017- يناير 2021): ((قدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس استقالته في 2018 للرئيس ترامب، وكان سيخلفه باتريك شاناهان لكونه نائباً لوزير الدفاع خلفًا لماتيس، إلا أن الكونجرس لم يبد موافقة على ترشحه، فاستقال 2019، وخلفه مارك اسبر في نفس العام كقائم بأعمال وزارة الدفاع، ثم أقاله ترمب في 2020 وخلفه كريستوفر ميللر)) عدا عشرات الاستقالات والإقالات في دوائر الرئيس ترامب فترة حكمه التي لا يسع المقال لاستعراضها ولو باقتضاب.
ما دخل ((سقوط النخبة وبروز الشعبي)) و((نظام التفاهة)) في موضوع الانتخابات الأمريكية ونظام الحكم فيها؟ بروز هذه ((المواعظ البرجوازية)) على شكل ((مؤلفات مكتوبة))، ومثلها كثير يؤكد أن الرأسمالية لا زالت بخير، ما دامت بعيدة عن نقد جذري بمستوى ما يفعله مثلاً ((لوي التوسير)).. لماذا التوسير؟ هناك ما هو أقرب للواقع العربي الحالي وارداً على لسان عمر فاخوري (1895-1946) في مؤلف صغير لا يتجاوز (50) صفحة بعنوان: ((كيف ينهض العرب، 1913)) كتبه وهو في 18 عامًا من عمره، يحوي من الصدق والوضوح ما يتجاوز ((قضايا الوعظ البرجوازي)) في زمننا هذا.
أعود إلى ((النخبة الرأسمالية)) التي لا يمكن أن توصف بالسقوط أو التفاهة -ليتها كذلك- بل تحافظ على نفسها وتمارس نقد ذاتها بذكاء حاد يهدف إلى تجويد ((براغماتيتها))، أما ((الوعظ البرجوازي)) فهو جزء أصيل فيها تغذيه بأكوام من كتب ((الفلسفة المثالية))، كنوع من ((البنادول الاجتماعي)) الذي تدعمه وتسوق له، مثله في أوهام اكتشاف الواقع مثل أوهام تغير الفرد مع مواعظ ((تطوير الذات)).
أما الخلاف بين المثقفين في العالم حول ((العولمة)) باعتبارها ((أمركة)) وليس ((تجاور وتعايش ثقافات))، ليس إلا تأكيد للمؤكد، فحتى الصين أتأملها -وفق فهمي المتواضع عنها- فلا أرى من ((الحزب الشيوعي الصيني)) أي مظهر من مظاهر ((الشيوعية))، بقدر ما أرى محاكاة تليق بالصينيين في تقليد ((المفاهيم الرأسمالية)) حد المطابقة أحيانًا، وهذا على أي حال ((يحسب للسياسة الصينية)) بدلاً من ((الجمود)) السياسي القاتل لأي دولة في العالم، ولو كانت بحجم ((الاتحاد السوفيتي)).

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