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الأحساء منفذ للتأشيرة الموحدة

11/2/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة، بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الأحساء الدولي، على الخطوط السعودية، بدءًا من الخميس المقبل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية للإعلام السياحي الدكتور خالد آل دغيم، أن ذلك، مؤشر أن الأحساء، ستشهد استثمارات مقبلة في مقوماتها السياحية وطاقاتها البشرية، وخصوصًا مع قرب انطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة في مطلع 2025، إذ سيتمكن السائحون من عبور الدول الخليجية الـ 6 بتأشيرة واحدة، ولمدة 30 يومًا، وسيكون مطار الأحساء الدولي، من المنافذ المهمة لوصول السياح ومغادرتهم لقربها من دول الخليج، ومن شأنه تضاعف الحركة الاقتصادية والمزيد من تدفق السياح إلى السعودية. قال آل دغيم، لـ((الوطن)) أمس: إن الأحساء بوابة الخليج، وفيها سكة الحديد، إلى جانب الطرق الدولية، وتضم واحة زراعية مسجلة في اليونسكو، وذات عمق تاريخي قديمًا وحديثًا وقطاع النقل مهم جدًا للوصول لها سواءً للسياح أو رجال الأعمال.
شراكات إقليمية
ألمح خبير السياحة والسفر علي العلي، إلى أن توقيت تشغيل الرحلات، ابتداء من الخميس، يأتي متزامنًا مع بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، ودخول الشتاء، إذ تكثر المهرجانات الشتوية والمُناسبات التي يحرص الأفراد على حضورها في مدينة الرياض، مشددًا على أن نجاح مطار الأحساء في الالتزام بتسيير الرحلات وإدارتها بجودة عالية، من شأنه أن يفتح المجال أمام شراكات إقليمية للانطلاق من مطار الأحساء نحو وجهات أكثر في أرجاء البلاد.
الطرق البرية
أضاف أضاف رئيس مجلس الجمعية التعاونية السياحية (ملفانا) في الأحساء شاكر العليو، أن تسيير الرحلات الـ 3 من الأحساء إلى الرياض، خطوة نوعية، من شأنها تعزيز الربط بين المناطق الرئيسية في المملكة، وإضافة قيمة لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في الأحساء، وتتيح لسكان الأحساء والسائحين والزوار الوصول إلى العاصمة بمرونة وسرعة، أكبر مما يساهم في تقليل الوقت الذي تتطلبه الرحلات البرية، من خلال هذه الخطوة ستزداد فرص تبادل الأعمال والاستثمار بين الأحساء والرياض، إضافة إلى دعم النشاطات السياحية، التي تزدهر في الأحساء، وتزخر بالتراث والثقافة والتنوع البيئي، كما يسهم الربط الجوي في تشجيع المزيد من الزوار على استكشاف جمال الأحساء، والتعرف على معالمها السياحية مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية مميزة، لافتًا إلى أن الرحلات المباشرة تمثل حلًا عمليًا وملائمًا لتيسير حركة التنقل بين الأحساء والرياض، وتشكل إضافة إستراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والثقافي وتخفيف الضغط على الطرق البرية.
50 رحلة قطار
أبان نائب رئيس الجمعية التعاونية السياحية (ملفانا) في الأحساء المهندس عبدالله البن صالح، أن الأحساء تزخر بالمواقع السياحية والثقافية، والعلمية، التي تجعل منها وجهة سياحية متميزة، لا سيما للزوار والسياح القادمين من العاصمة الرياض من السعوديين والأجانب، و3 رحلات طيران، إضافة إلى 50 رحلة ((قطار))، سيمكن الكثيرين من التنقل بين الرياض والأحساء، وسيمكن استخدام رحلات مطار الرياض كمسار للوصول للمطارات العالمية، وأن وجود هذه الرحلات تزيد من فرص الأحساء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق الحلم السياحي للمنطقة.
مكاسب لتسيير الرحلات
01- تفعيل مطار الأحساء بشكل أكبر.
02- إمكانية ربط الرحلات من مطار الهفوف مع وجهات عالمية عبر الطيران السعودي.
03- أهمية قصوى لأصحاب الحالات الخاصة، الذين يتطلب نقلهم عبر الجسر الجوي.

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