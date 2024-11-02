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التهيئة تسبق اختبارات الطلاب بالمدارس و5 خدمات لتوكلنا

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤدي اليوم طلاب المدارس العامة والأهلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع قبل نهاية الفصل الدراسي الأول والذي يعقبه إجازة مدتها أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1446.
وأعلنت إدارات التعليم في مناطق المملكة نهاية الأسبوع استعداداتها وتهيئة لجميع المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الاختبار النهائي، في المقابل يقدم تطبيق توكلنا خمس خدمات للطلاب وأولياء أمورهم من خلال الدخول على التطبيق والتحصل على الخدمات المتمثلة في النتائج الدراسية والدخول لمنصة مدرستي والشهادات الرقمية والسجل الدراسي للطالب وشهادة تعريف.
لجان إشراف
تنسق إدارات التعليم مع جميع الجهات ذات العلاقة عند بدء الاختبار للاطلاع والمشاركة من جهات أمنية ومرورية، وذلك للعمل على التنظيم والمساهمة في الحركة المرورية والمراقبة الأمنية والمتابعة امام المدارس من أجل سلامة الطلاب والطالبات ضمن منظومة تشرف عليها إمارات المناطق.
ويؤدي الطلاب اختباراتهم بعد انتهاء جميع إدارات التعليم من توزيع الطلاب والأسماء والكشوف وتشكيل اللجان المشرفة والمباشرة على عمل الاختبارات.
واستكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات.
حركة مرورية
تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين وفتح خط مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة، فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية خططها لتنفيذها خلال فترة الاختبارات من خلال تواجد أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.
5 خدمات للطلاب وأولياء الأمور
01 النتائج الدراسية
02 الدخول لمنصة مدرستي
03 الشهادات الرقمية
04 السجل الدراسي للطالب
05 شهادة تعريف

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