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الهلال يكسر رقم الأهلي

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب الهلال تاريخًا جديدًا في الكرة السعودية، بعد تعادله مع غريمه النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين. وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال بالتعادل مع النصر، لكنه وصل إلى المباراة رقم 56 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 50 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، كان آخرها مع النصر اليوم. وبات الهلال أول فريق في تاريخ الكرة السعودية يحقق هذا الرقم، بعدما كسر الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الأهلي (55 مباراة خلال الفترة بين 2014 و2016). وتعود آخر خسارة للهلال في مباراة محلية إلى خسارته على يد العدالة 2/صفر في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023 بالدوري.
ولحساب الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية.

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