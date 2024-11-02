الهلال يكسر رقم الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
كتب الهلال تاريخًا جديدًا في الكرة السعودية، بعد تعادله مع غريمه النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين. وتوقفت سلسلة انتصارات الهلال بالتعادل مع النصر، لكنه وصل إلى المباراة رقم 56 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، حيث حقق 50 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، كان آخرها مع النصر اليوم. وبات الهلال أول فريق في تاريخ الكرة السعودية يحقق هذا الرقم، بعدما كسر الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الأهلي (55 مباراة
خلال الفترة بين 2014 و2016). وتعود آخر خسارة للهلال في مباراة محلية إلى خسارته على يد العدالة 2/صفر في الـ23 من مايو 2023 في الجولة الـ28 لموسم 2023 بالدوري.
ولحساب الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية.
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