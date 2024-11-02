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حظ العالمي عاثر أمام الزعيم

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) بات حظ النصر أمام منافسه التقليدي الهلال عاثرًا في مواجهات الديربي الأخيرة، إذ لم يستطع تحقيق الانتصار على ملعبه في أخر 6 مباريات متتالية، حيث خسر 3 مواجهات وتعادل مثلها، في وقت تخصص النصر في تسجيل الأهداف في الثواني الأولى في مرمى الهلال للمرة الثانية على التوالي، وتسجيل الهدف المبكر الرابع له في مرمى الهلال.
تفريط
فرط النصر في إلحاق الخسارة الأولى بغريمه، ولم يستطع المحافظة على تقدمه في النتيجة، ليكرر العالمي فشله في تحقيق الانتصار بعد تقدمه في النتيجة للمرة الثالثة على التوالي، حيث تقدم النصر على الهلال بهدف في الجولة الـ32 من دوري الموسم الماضي، ليعادل الهلال النتيجة في الدقائق الأخيرة وتنتهي المباراة بالتعادل، وفي مباراة السوبر الأخيرة تقدم العالمي بهدف، قبل أن يعود الزعيم للمباراة ويسجل 4 أهداف دفعة واحدة، لتنتهي بخسارة نصراوية رغم تقدمه في النتيجة، وفي مواجهة الديربي الأخيرة، تقدم النصر بهدف لاعبه تاليسكا، إلا أن الفريق لم يستطع الخروج بانتصار، وخروجه بالتعادل في نهاية المطاف.
سيناريو مكرر
سجل تعادل النصر والهلال سيناريو مكرر في مناسبتين متتاليتين للمرة الثانية تاريخيًا، حيث تعادل الفريقان في موسم 2018 بهدفين لمثله، قبل أن يكررا النتيجة نفسها تواليًا في الموسم الذي يليه بنفس النتيجة في عام 2019، وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يكررا ذات النتيجة في الموسم الحالي، وذلك في سابقة تاريخية في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.
أهداف مبكرة
شهدت مباريات القطبين في ديربي الرياض تسجيل أهداف مبكرة، والتي تصدرها النصر بتسجيل 4 أهداف مبكرة مقابل هدفين مبكرين للهلال، وتمثلت أهداف النصر في هدف أوتافيو في الثانية 24 في الموسم الماضي، يليه هدف تاليسكا في الثانية 53 في الموسم الحالي، وهدف محمد السهلاوي في الدقيقة الثانية في موسم 2018، وهدف عبدالله القرني في الدقيقة الثالثة في موسم 2009، مقابل هدفين للهلال سجلهما غوميز في الدقيقة الثالثة في موسم 2019، وهدف عكسي للاعب النصر عمر هوساوي في مرماه في الدقيقة الرابعة في موسم 2014.
-ملعب النصر يرفض الانتصار أمام الهلال.
-6 ديربيات متتالية للنصر بدون فوز على ملعبه.
-النصر لا ينتصر عند التقدم بالنتيجة للمرة الثالثة على التوالي.
-العالمي يتخصص بتسجيل الأهداف المبكرة في مرمى الهلال.
-سيناريو مكرر لتعادل الفريقين تاريخيًا.

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