حظ العالمي عاثر أمام الزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
بات حظ النصر أمام منافسه التقليدي الهلال عاثرًا في مواجهات الديربي الأخيرة، إذ لم يستطع تحقيق الانتصار على ملعبه في أخر 6 مباريات
متتالية، حيث خسر 3 مواجهات وتعادل مثلها، في وقت تخصص النصر في تسجيل الأهداف في الثواني الأولى في مرمى الهلال للمرة الثانية على التوالي، وتسجيل الهدف المبكر الرابع له في مرمى الهلال.
تفريط
فرط النصر في إلحاق الخسارة الأولى بغريمه، ولم يستطع المحافظة على تقدمه في النتيجة، ليكرر العالمي فشله في تحقيق الانتصار بعد تقدمه في النتيجة للمرة الثالثة على التوالي، حيث تقدم النصر على الهلال بهدف في الجولة الـ32 من دوري الموسم الماضي، ليعادل الهلال النتيجة في الدقائق الأخيرة وتنتهي المباراة بالتعادل، وفي مباراة السوبر الأخيرة تقدم العالمي بهدف، قبل أن يعود الزعيم للمباراة ويسجل 4 أهداف دفعة واحدة، لتنتهي بخسارة نصراوية رغم تقدمه في النتيجة، وفي مواجهة الديربي الأخيرة، تقدم النصر بهدف لاعبه تاليسكا، إلا أن الفريق لم يستطع الخروج بانتصار، وخروجه بالتعادل في نهاية المطاف.
سيناريو مكرر
سجل تعادل النصر والهلال سيناريو مكرر في مناسبتين متتاليتين للمرة الثانية تاريخيًا، حيث تعادل الفريقان في موسم 2018 بهدفين لمثله، قبل أن يكررا النتيجة نفسها تواليًا في الموسم الذي يليه بنفس النتيجة في عام 2019، وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يكررا ذات النتيجة في الموسم الحالي، وذلك في سابقة تاريخية في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.
أهداف مبكرة
شهدت مباريات القطبين في ديربي الرياض تسجيل أهداف مبكرة، والتي تصدرها النصر بتسجيل 4 أهداف مبكرة مقابل هدفين مبكرين للهلال، وتمثلت أهداف النصر في هدف أوتافيو في الثانية 24 في الموسم الماضي، يليه هدف تاليسكا في الثانية 53 في الموسم الحالي، وهدف محمد السهلاوي في الدقيقة الثانية في موسم 2018، وهدف عبدالله القرني في الدقيقة الثالثة في موسم 2009، مقابل هدفين للهلال سجلهما غوميز في الدقيقة الثالثة في موسم 2019، وهدف عكسي للاعب النصر عمر هوساوي في مرماه في الدقيقة الرابعة في موسم 2014.
-ملعب النصر يرفض الانتصار أمام الهلال.
-6 ديربيات متتالية للنصر بدون فوز على ملعبه.
-النصر لا ينتصر عند التقدم بالنتيجة للمرة الثالثة على التوالي.
-العالمي يتخصص بتسجيل الأهداف المبكرة في مرمى الهلال.
-سيناريو مكرر لتعادل الفريقين تاريخيًا.
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