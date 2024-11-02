الهلال يرفض الخسارة للمرة الخامسة

(MENAFN
- Al Watan)
رفض الهلال الخسارة عند تقدم منافسيه في النتيجة هذا الموسم، للمرة الخامسة على التوالي أمام ضمك والأهلي والنصر، التي شهدت تأخره في النتيجة، إذ استطاع الخروج بالتعادل مرتين، والانتصار 3 مرات.
ففي مواجهة السوبر ببداية الموسم الحالي تقدم الأهلي بهدف، قبل أن يعود الزعيم بالتعادل في الدقائق الأخيرة في الأشواط الأصلية، وذهاب الفريقين لركلات الترجيح التي حسمت المواجهة بينهما لمصلحته من دون أشواط إضافية، وفي نهائي السوبر تأخر الزعيم بهدف أمام منافسه النصر في الشوط الأول، قبل أن ينتفض ويحول تأخره إلى فوز بأربعة أهداف في النهائي، وفي الجولة الثانية من الدوري
تقدم ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل الهلال هدفين آخرين وتنتهي المواجهة لمصلحته بنتيجة 2/3، وفي الجولة السادسة في الدوري أمام الأهلي تأخر في النتيجة بهدف، قبل أن يقلب الطاولة في وجه منافسه، ويخطف فوزاً ثميناً بهدفين، وتحقيق الثلاث نقاط، وفي مواجهة النصر في ديربي الرياض استقبل الزعيم هدفاً مبكراً، قبل أن يعادل النتيجة في الربع الأخير من المباراة، ويرفض معها الخسارة للمرة الرابعة. في المقابل، فشل الهلال في معادلة رقمه المسجل موسم 2019، الذي يتمثل في معادلة الانطلاقة الأقوى له في تاريخ الدوري تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسوس، من خلال تحقيق الانتصارات في الجولات التسع الأولى من الدوري، التي توقفت هذا الموسم بعد تعادله مع العالمي.
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