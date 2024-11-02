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الهلال يرفض الخسارة للمرة الخامسة

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض الهلال الخسارة عند تقدم منافسيه في النتيجة هذا الموسم، للمرة الخامسة على التوالي أمام ضمك والأهلي والنصر، التي شهدت تأخره في النتيجة، إذ استطاع الخروج بالتعادل مرتين، والانتصار 3 مرات.
ففي مواجهة السوبر ببداية الموسم الحالي تقدم الأهلي بهدف، قبل أن يعود الزعيم بالتعادل في الدقائق الأخيرة في الأشواط الأصلية، وذهاب الفريقين لركلات الترجيح التي حسمت المواجهة بينهما لمصلحته من دون أشواط إضافية، وفي نهائي السوبر تأخر الزعيم بهدف أمام منافسه النصر في الشوط الأول، قبل أن ينتفض ويحول تأخره إلى فوز بأربعة أهداف في النهائي، وفي الجولة الثانية من الدوري تقدم ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل الهلال هدفين آخرين وتنتهي المواجهة لمصلحته بنتيجة 2/3، وفي الجولة السادسة في الدوري أمام الأهلي تأخر في النتيجة بهدف، قبل أن يقلب الطاولة في وجه منافسه، ويخطف فوزاً ثميناً بهدفين، وتحقيق الثلاث نقاط، وفي مواجهة النصر في ديربي الرياض استقبل الزعيم هدفاً مبكراً، قبل أن يعادل النتيجة في الربع الأخير من المباراة، ويرفض معها الخسارة للمرة الرابعة. في المقابل، فشل الهلال في معادلة رقمه المسجل موسم 2019، الذي يتمثل في معادلة الانطلاقة الأقوى له في تاريخ الدوري تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسوس، من خلال تحقيق الانتصارات في الجولات التسع الأولى من الدوري، التي توقفت هذا الموسم بعد تعادله مع العالمي.

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