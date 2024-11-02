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زيلينسكي يطلب بوقف القوات الكورية الشمالية

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي احتمال توجيه ضربة وقائية أوكرانية للمعسكرات التي يتم فيها تدريب القوات الكورية الشمالية، وقال إن كييف تعرف موقعها.
وحث حلفاءه على التوقف عن ((المراقبة)) واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية المنتشرة في روسيا إلى ساحة المعركة.
قائلا: ((لكن بدلًا من ذلك... أمريكا تراقب، وبريطانيا تراقب، وألمانيا تراقب. الجميع ينتظرون فقط أن يبدأ الجيش الكوري الشمالي في مهاجمة الأوكرانيين أيضًا)).
تصعيد كبير
وقالت إدارة بايدن، إن نحو 8 آلاف جندي كوري شمالي يتواجدون الآن في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية ويستعدون لمساعدة الكرملين في القتال ضد القوات الأوكرانية في الأيام المقبلة.
وأشارت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إلى إن أكثر من سبعة آلاف كوري شمالي مزودين بمعدات وأسلحة روسية تم نقلهم إلى مناطق قريبة من أوكرانيا.
وقالت الوكالة المعروفة باسمها المختصر GUR إن القوات الكورية الشمالية تتدرب في خمسة مواقع في أقصى شرق روسيا. ولم تحدد مصدر معلوماتها.
ووصف زعماء غربيون نشر القوات الكورية الشمالية بأنه تصعيد كبير من شأنه أن يهز العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا من موسكو إلى بيونج يانج، وهو ما قد يعزز التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
أسلحة غريبه
وتابع زيلنكسي أن أوكرانيا لا تستطيع القيام بذلك دون إذن من حلفائها لاستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق روسيا.
والتقت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي مع نظيرها الروسي في موسكو.
وقد أكد زعماء أوكرانيا مرارًا وتكرارًا أنهم بحاجة إلى الحصول على إذن لاستخدام الأسلحة الغربية لضرب مستودعات الأسلحة والمطارات والقواعد العسكرية بعيدًا عن الحدود لتحفيز روسيا على السعي إلى السلام. وردًا على ذلك، زعم مسؤولون دفاعيون أمريكيون أن الصواريخ محدودة العدد، وأن أوكرانيا تستخدم بالفعل طائراتها بدون طيار بعيدة المدى لضرب أهداف أبعد داخل روسيا.
كما أشارت موسكو باستمرار إلى أنها ستنظر إلى أي ضربات من هذا القبيل باعتبارها تصعيدًا كبيرًا. وحذر الرئيس فلاديمير بوتن في الثاني عشر من سبتمبر من أن روسيا ستكون ((في حالة حرب)) مع الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي إذا وافقت هذه الدول على مثل هذه الضربات.

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