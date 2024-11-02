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تاليسكا يلحق بالأزرق رقما تاريخيا

11/2/2024 11:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ألحق لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالهلال رقمًا سلبيًا، بعدما سجل هدفًا مبكرًا خلال مواجهة الطرفين، أول من أمس، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ونجح تاليسكا في افتتاح النتيجة بعد مرور 52 ثانية فقط من انطلاق المباراة. وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن شباك الهلال استقبلت 369 هدفًا خلال منافسات الدوري السعودي، منذ بداية عهد الاحتراف موسم 2009.
وأوضحت أن هذه الحصلية لم تشهد اهتزاز شباك الهلال في الدقيقة الأولى، سوى مرتين فقط، عن طريق جاره اللدود، النصر في مناسبتين مختلفتين، إذ تعود المرة الأولى لمواجهة الفريقين في الدور الثاني الموسم الماضي التي انتهت بالتعادل 1 /1، عندما حيث نجح أوتافيو في التسجيل بالدقيقة الأولى، وتمكن تاليسكا من تكرار ما فعله أوتافيو خلال الموسم الجاري، ليلحق بالهلال رقمًا سلبيًا.

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