تاليسكا يلحق بالأزرق رقما تاريخيا

(MENAFN
- Al Watan)
ألحق لاعب
النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالهلال رقمًا سلبيًا، بعدما سجل هدفًا مبكرًا خلال مواجهة الطرفين، أول من أمس، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ونجح تاليسكا في افتتاح النتيجة بعد مرور 52 ثانية فقط من انطلاق المباراة. وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن شباك الهلال استقبلت 369 هدفًا خلال منافسات الدوري
السعودي، منذ بداية عهد الاحتراف موسم 2009.
وأوضحت أن هذه الحصلية لم تشهد اهتزاز شباك الهلال في الدقيقة الأولى، سوى مرتين فقط، عن طريق جاره اللدود، النصر في مناسبتين مختلفتين، إذ تعود المرة الأولى لمواجهة الفريقين في الدور الثاني الموسم الماضي التي انتهت بالتعادل 1 /1، عندما حيث نجح أوتافيو في التسجيل بالدقيقة الأولى، وتمكن تاليسكا من تكرار ما فعله أوتافيو خلال الموسم الجاري، ليلحق بالهلال رقمًا سلبيًا.
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