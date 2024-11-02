إرسال 10 آلاف جندي إسباني إلى فالنسيا

(MENAFN
- Al Watan)
واجهت إحدى مناطق إسبانيا الكارثة الأكثر فتكا في تاريخها، وهي منطقة فالنسيا الشرقية بعد الفيضانات المميتة هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 211 شخصًا على الأقل.
لذا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن إسبانيا سترسل 5 آلاف جندي إضافي و5 آلاف شرطي.
ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث في السيارات المحاصرة والمباني المبللة، بعد أربعة أيام من الفيضانات العارمة التي جرفت كل شيء في طريقها في شرق إسبانيا. ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين.
الأكثر تضررا
ويساهم آلاف المتطوعين في تنظيف طبقة الطين الكثيفة التي تغطي كل شيء في الشوارع والمنازل والشركات في المدن الأكثر تضررا. ويشارك في أعمال الطوارئ حاليًا نحو 2000 جندي، فضلًا عن نحو 2500 من رجال الدرك التابعين للحرس المدني ــ الذين نفذوا 4500 عملية إنقاذ خلال الفيضانات ــ و1800 ضابط من الشرطة الوطنية.
بدء العواصف
وحدثت الفيضانات المميتة عندما تركزت العواصف فوق حوضي نهري ماجرو وتوريا، وفي مجرى نهر بويو، وأنتجت جدرانًا من المياه فاضت على ضفاف النهر، مما فاجأ الناس وهم يواصلون حياتهم اليومية، مع عودة العديد منهم إلى منازلهم.
وفي لمح البصر، غطت المياه الموحلة الطرق والسكك الحديدية ودخلت المنازل والشركات في القرى الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة فالنسيا. واضطر السائقون إلى الاحتماء فوق أسطح السيارات، بينما حاول السكان الاحتماء في مناطق مرتفعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، إن منطقة تشيفا المتضررة بشدة شهدت هطول أمطار غزيرة خلال ثماني ساعات أكثر مما شهدته خلال العشرين شهرا السابقة، ووصفت الطوفان بأنه ((غير عادي)).
وعندما أرسلت السلطات تنبيهات إلى الهواتف المحمولة محذرة من خطورة الظاهرة وطلبت منهم البقاء في المنازل، كان كثيرون بالفعل على الطريق، أو يعملون أو تغمرهم المياه في المناطق المنخفضة أو المرائب، التي أصبحت مصائد موت.
الفيضانات المفاجئة
ويحاول العلماء تفسير ما حدث، ويرون ارتباطين محتملين بتغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.
الأول هو أن الهواء الأكثر دفئًا يحتفظ بمزيد من الأمطار ثم ينزلها.
والثاني هو التغيرات المحتملة في التيار النفاث - نهر الهواء فوق الأرض الذي يحرك أنظمة الطقس عبر العالم - والتي تؤدي إلى ظهور طقس متطرف.
وقال علماء المناخ وخبراء الأرصاد الجوية، إن السبب المباشر للفيضانات هو نظام عاصفة الضغط المنخفض الذي انتقل من تيار نفاث غير معتاد ومتوقف. وقد توقف هذا النظام ببساطة فوق المنطقة وهطلت الأمطار بغزارة. وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن هذا يحدث كثيرًا لدرجة أنهم في إسبانيا يطلقون عليها اسم DANAs، وهو الاختصار الإسباني للنظام.
وهناك أيضًا درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في البحر الأبيض المتوسط. فقد سجل أعلى درجة حرارة سطحية له على الإطلاق في منتصف أغسطس، عند 28.47 درجة مئوية (83.25 درجة فهرنهايت)، وفقًا لكارولا كونيغ من مركز مخاطر الفيضانات والقدرة على الصمود في جامعة برونيل في لندن.
وتأتي هذه الظاهرة الجوية المتطرفة بعد أن واجهت إسبانيا موجات جفاف طويلة في عامي 2022 و2023. ويقول الخبراء إن دورات الجفاف والفيضانات تتزايد مع تغير المناخ.
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