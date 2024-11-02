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إرسال 10 آلاف جندي إسباني إلى فالنسيا

11/2/2024 11:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) واجهت إحدى مناطق إسبانيا الكارثة الأكثر فتكا في تاريخها، وهي منطقة فالنسيا الشرقية بعد الفيضانات المميتة هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 211 شخصًا على الأقل.
لذا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن إسبانيا سترسل 5 آلاف جندي إضافي و5 آلاف شرطي.
ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث في السيارات المحاصرة والمباني المبللة، بعد أربعة أيام من الفيضانات العارمة التي جرفت كل شيء في طريقها في شرق إسبانيا. ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين.
الأكثر تضررا
ويساهم آلاف المتطوعين في تنظيف طبقة الطين الكثيفة التي تغطي كل شيء في الشوارع والمنازل والشركات في المدن الأكثر تضررا. ويشارك في أعمال الطوارئ حاليًا نحو 2000 جندي، فضلًا عن نحو 2500 من رجال الدرك التابعين للحرس المدني ــ الذين نفذوا 4500 عملية إنقاذ خلال الفيضانات ــ و1800 ضابط من الشرطة الوطنية.
بدء العواصف
وحدثت الفيضانات المميتة عندما تركزت العواصف فوق حوضي نهري ماجرو وتوريا، وفي مجرى نهر بويو، وأنتجت جدرانًا من المياه فاضت على ضفاف النهر، مما فاجأ الناس وهم يواصلون حياتهم اليومية، مع عودة العديد منهم إلى منازلهم.
وفي لمح البصر، غطت المياه الموحلة الطرق والسكك الحديدية ودخلت المنازل والشركات في القرى الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة فالنسيا. واضطر السائقون إلى الاحتماء فوق أسطح السيارات، بينما حاول السكان الاحتماء في مناطق مرتفعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، إن منطقة تشيفا المتضررة بشدة شهدت هطول أمطار غزيرة خلال ثماني ساعات أكثر مما شهدته خلال العشرين شهرا السابقة، ووصفت الطوفان بأنه ((غير عادي)).
وعندما أرسلت السلطات تنبيهات إلى الهواتف المحمولة محذرة من خطورة الظاهرة وطلبت منهم البقاء في المنازل، كان كثيرون بالفعل على الطريق، أو يعملون أو تغمرهم المياه في المناطق المنخفضة أو المرائب، التي أصبحت مصائد موت.
الفيضانات المفاجئة
ويحاول العلماء تفسير ما حدث، ويرون ارتباطين محتملين بتغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.
الأول هو أن الهواء الأكثر دفئًا يحتفظ بمزيد من الأمطار ثم ينزلها.
والثاني هو التغيرات المحتملة في التيار النفاث - نهر الهواء فوق الأرض الذي يحرك أنظمة الطقس عبر العالم - والتي تؤدي إلى ظهور طقس متطرف.
وقال علماء المناخ وخبراء الأرصاد الجوية، إن السبب المباشر للفيضانات هو نظام عاصفة الضغط المنخفض الذي انتقل من تيار نفاث غير معتاد ومتوقف. وقد توقف هذا النظام ببساطة فوق المنطقة وهطلت الأمطار بغزارة. وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن هذا يحدث كثيرًا لدرجة أنهم في إسبانيا يطلقون عليها اسم DANAs، وهو الاختصار الإسباني للنظام.
وهناك أيضًا درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في البحر الأبيض المتوسط. فقد سجل أعلى درجة حرارة سطحية له على الإطلاق في منتصف أغسطس، عند 28.47 درجة مئوية (83.25 درجة فهرنهايت)، وفقًا لكارولا كونيغ من مركز مخاطر الفيضانات والقدرة على الصمود في جامعة برونيل في لندن.
وتأتي هذه الظاهرة الجوية المتطرفة بعد أن واجهت إسبانيا موجات جفاف طويلة في عامي 2022 و2023. ويقول الخبراء إن دورات الجفاف والفيضانات تتزايد مع تغير المناخ.

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