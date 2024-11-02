القادسية يزيد جراح الاتفاق
التاريخ
11/2/2024 11:22:58 PM
(MENAFN
- Al Watan)
زاد القادسية جراح مضيفه ومنافسه التقليدي الاتفاق، وتغلب عليه 2 /صفر، في ديربي الشرقية، الذي جمعهما على ملعب نادي الاتفاق، في ختام الجولة التاسعة لدوري المحترفين، سجل لفارس الشرقية جاستون ألفاريز ((12))، وجوليان كينونيس ((45+3))، ليرفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة ويقفز للمركز الخامس، وظل الاتفاق على 11 نقطة في المركز الـ11.
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