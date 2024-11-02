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بلدي المحرق يستعرض مستقـبل حديقة المحرق الكبرى في اجتماعه غدا

11/2/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد

يُنـاقش‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬صبـاح‭ ‬الغد‭ ‬الإثنين‭ ‬مستقبل‭ ‬حديقة‭ ‬المُحرق‭ ‬الكبرى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمناقشة‭ ‬مزايدة‭ ‬استثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬حديقة‭ ‬المُحرق‭ ‬الكُبرى‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬حديقة‭ ‬ترفيهية‭ ‬عصرية‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لأحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنظيم‭ ‬أملاكها‭ ‬بـأفضل‭ ‬السُبل،‭ ‬وزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬المُضافة‭ ‬للعقار‭ ‬والمنطقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬جدوى‭ ‬اقتصادية‭ ‬وفنيّة‭ ‬تساعد‭ ‬الوزارة‭ ‬والمستثمر‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬المشروع‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭.‬

وسيناقش‭ ‬المجلس‭ ‬أبرز‭ ‬التزامات‭ ‬المستثمر‭ ‬والتي‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬والعناية‭ ‬بالمزروعات‭ ‬وتشمل‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬الانشائية‭ ‬بالحديقة‭ ‬والنافورة،‭ ‬والعناية‭ ‬بالمسطحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وشبكة‭ ‬الري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬الألعاب،‭ ‬وتوفـير‭ ‬الحراسة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬توفير‭ ‬حراسة‭ ‬للحديقة‭ ‬كافية‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تشغيل‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬التزامات‭ ‬المستثمر‭ ‬أعمال‭ ‬النظافة‭ ‬التي‭ ‬اشتملت‭ ‬القيام‭ ‬بـأعمال‭ ‬النظافة‭ ‬كاملةً‭ ‬وتوفير‭ ‬مرافق‭ ‬صحيّة‭ ‬متكاملة‭ ‬لائقة،‭ ‬وتحمل‭ ‬المصروفات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالتكفل‭ ‬بمصاريف‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬كهرباء‭ ‬وماء‭ ‬كما‭ ‬على‭ ‬المستثمر‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬المسجد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬للمصلين‭ ‬باستخدام‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬الحديقة‭ ‬بدون‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬وبدون‭ ‬تـأخير‭ ‬وأن‭ ‬يضع‭ ‬آلية‭ ‬لذلك،‭ ‬وآخر‭ ‬التزامات‭ ‬المستثمر‭ ‬كانت‭ ‬حول‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هدوء‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امكانية‭ ‬تركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬خاصة‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭.‬

كما‭ ‬سيبت‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬الانتفاع‭ ‬الذي‭ ‬سيستفيد‭ ‬منه‭ ‬المستثمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحقيق‭ ‬الالتزامات‭ ‬المطلوبة‭ ‬منه،‭ ‬وهي‭ ‬تحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬دخول‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬300‭ ‬فلس‭ ‬للمناطق‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسوم‭ ‬المهرجانات‭ ‬النوعية‭ ‬الخـاصة،‭ ‬كما‭ ‬سيتيح‭ ‬للمستثمر‭ ‬الانتفاع‭ ‬بأربعة‭ ‬مواقع‭ ‬إعلانية‭ ‬ومساحات‭ ‬استثمارية‭ ‬لإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬وتركيب‭ ‬الألعاب‭ ‬وإنشاء‭ ‬وبناء‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهٍ‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية،‭ ‬كما‭ ‬سيمكن‭ ‬للمستثمر‭ ‬أن‭ ‬ينتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬لأنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬كعربات‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬التـأجير‭ ‬شريطة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬البلدية،‭ ‬علمًا‭ ‬بـأن‭ ‬رسوم‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬ستبلغ‭ ‬200‭ ‬فلس‭ ‬كسعر‭ ‬رمزي‭.‬

وسيستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬أمام‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬ملاحظاته‭ ‬حول‭ ‬العرض‭ ‬المرفق‭ ‬لمزايدة‭ ‬واستثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬حديقة‭ ‬المُحرق‭ ‬الكبرى‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬منع‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وأن‭ ‬فرضها‭ ‬سوف‭ ‬يخلق‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬المحيطة‭ ‬بالحديقة،‭ ‬ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬توصيتها‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراط‭ ‬على‭ ‬المستثمر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إقامة‭ ‬أي‭ ‬فعالية‭ ‬أو‭ ‬مهرجان‭ ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬أصوات‭ ‬الموسيقى‭ ‬وإيقافها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬وفي‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬العطلة‭ ‬أو‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬بند‭ ‬الانتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بالاجتماع‭ ‬البلدي‭.‬

كلمات دالة

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