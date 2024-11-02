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خامنئي يهدد إسرائيل بالرد على أي هجوم على إيران وحلفائها

11/2/2024 7:16:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تعهد‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدعم‭ ‬حليفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬أو‭ ‬الجماعات‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬جماعة‭ ‬عراقية‭ ‬تدعمها‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬بالمسيّرات‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تم‭ ‬اعتراضها‭. ‬

بينما‭ ‬يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حربه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحربه‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬تتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ورغم‭ ‬الضغوط‭ ‬الدولية،‭ ‬تبقى‭ ‬محاولات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭. ‬

وقال‭ ‬خامنئي‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬على‭ ‬العدوين،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬أن‭ ‬يعلما‭ ‬أنهما‭ ‬سيتلقيان‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ردا‭ ‬قاسيا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفعلانه‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬ومحور‭ ‬المقاومة‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬تنفيذ‭ ‬أربعة‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬أمس‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬حيوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيلات،‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتراض‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬فوق‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وفي‭ ‬26‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬هاجم‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬قدّمت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هجومها‭ ‬استهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬منشآت‭ ‬لتصنيع‭ ‬الصواريخ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قلّلت‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬أهميتها‭ ‬لكنها‭ ‬أبلغت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وحذّرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الرد،‭ ‬فيما‭ ‬توعّدت‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬حربا،‭ ‬بالرد‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬نائيني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الشرير‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭. ‬

وتابع‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬سيكون‭ ‬حتميا‭ ‬وحاسما‭ ‬وخارجا‭ ‬عن‭ ‬إدراك‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬

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