مدربا النصر والهلال: المواجهة قوية.. وأضعنا الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (واس): اتفق مدربا النصر والهلال على قوة المواجهة التي جمعت فريقيهما أمس الجمعة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» والتي انتهت بالتعادل 1-1، وأكدا أنهما فرطا في الفوز الذي كان قريبًا منهما.
وأوضح مدرب فريق الهلال البرتغالي جيسوس أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول من المواجهة، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «في الشوط الثاني ظهر فريقي بشكل مميز وبعد التغييرات كان بإمكاننا تحقيق الفوز»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التعادل لا يعد جيدًا وليس طموحهم، مؤكدًا أن وصول فريق الهلال إلى عدم الخسارة في 56 مباراة أمر مميز ولم يحدث سابقًا وأنهم يطمحون الى المزيد.
وأضاف «قناعتي لا تتغير باسم المنافس، وقبل كل مواجهة أجهز الفريق وبحسب ما أرى في التدريبات من اللاعبين اعتمد القائمة النهائية الأساسية، التي تواجد بها محمد القحطاني الذي قدم مباراة ممتازة».
وقلل المدرب البرتغالي من أهمية غياب مواطنه نيفيز، مؤكدًا أنه وبالرغم من أهمية اللاعب في الجانبين الدفاعي والهجومي إلا أن الهلال لا يتأثر بغياب أي لاعب في الفريق ولا تقل قوته التي تكمن في المجموعة ككل، مدللًا على ذلك بغياب البرازيلي نيمار عن الفريق مدة عام، ورغم ذلك لم يتأثر الفريق بل استمر في تحقيق الانتصارات والألقاب.
بدوره أكد مدرب فريق النصر الإيطالي ستيفانو بيولي خلال المؤتمر الصحفي رضاه عن أداء فريقه رغم التعادل.
وقال: «المباراة كانت قوية وعلى مستوى عالٍ وممتعة من الفريقين فنيًا ولياقيًا، وكنا الأقرب للفوز، إذا بدأنا المباراة بشكل مميز ومثالي وتقدمنا بهدف وكنا الأقرب للفوز ولكن لم نوفق في الحفاظ عليه».
وشدد المدرب الإيطالي على أن فريقه ظهر بالشكل المطلوب خلال المواجهة التي وصفها بالقوية، مؤكدًا أن خروج الفريق من كأس الملك قبل أيام لا يعبر عن وضعه الحقيقي، بل ما قدمه الفريق أما الهلال يُثبت قوتهم ومستواهم، الذي من المفترض أن يكونوا عليه، مقدمًا في هذا الصدد شكره لجميع اللاعبين على الأداء العالي والجهد المميز الذي بذلوه خلال المواجهة وكذلك لجماهير فريقه التي ساندتهم بكل قوة خلال مجريات اللقاء.
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