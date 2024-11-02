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مدربا النصر والهلال: المواجهة قوية.. وأضعنا الفوز

11/2/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬اتفق‭ ‬مدربا‭ ‬النصر‭ ‬والهلال‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقيهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬روشن‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬وأكدا‭ ‬أنهما‭ ‬فرطا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قريبًا‭ ‬منهما‭.‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬البرتغالي‭ ‬جيسوس‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المواجهة،‭ ‬قائلًا‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ظهر‭ ‬فريقي‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬وبعد‭ ‬التغييرات‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬جيدًا‭ ‬وليس‭ ‬طموحهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬وصول‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬56‭ ‬مباراة‭ ‬أمر‭ ‬مميز‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬سابقًا‭ ‬وأنهم‭ ‬يطمحون‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قناعتي‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬باسم‭ ‬المنافس،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬مواجهة‭ ‬أجهز‭ ‬الفريق‭ ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬أرى‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬اعتمد‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬التي‭ ‬تواجد‭ ‬بها‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬ممتازة‮»‬‭.‬

وقلل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬نيفيز،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬لا‭ ‬يتأثر‭ ‬بغياب‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬قوته‭ ‬التي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ككل،‭ ‬مدللًا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بغياب‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مدة‭ ‬عام،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬الفريق‭ ‬بل‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬والألقاب‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬التعادل‭.‬

‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬وممتعة‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬فنيًا‭ ‬ولياقيًا،‭ ‬وكنا‭ ‬الأقرب‭ ‬للفوز،‭ ‬إذا‭ ‬بدأنا‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬ومثالي‭ ‬وتقدمنا‭ ‬بهدف‭ ‬وكنا‭ ‬الأقرب‭ ‬للفوز‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬ظهر‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بالقوية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬لا‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬وضعه‭ ‬الحقيقي،‭ ‬بل‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬أما‭ ‬الهلال‭ ‬يُثبت‭ ‬قوتهم‭ ‬ومستواهم،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬عليه،‭ ‬مقدمًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬والجهد‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬بذلوه‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬وكذلك‭ ‬لجماهير‭ ‬فريقه‭ ‬التي‭ ‬ساندتهم‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭.‬

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