مثيرة ((للإعجاب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات رابطة محترفات التنس المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات البطولة، التي تقام في المملكة بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف من وزارة الرياضة، ورعاية من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحضور كلٍّ من: رئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني، والرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس بورشا آرتشر، والرئيس التنفيذي لبطولة ( WTA ) مارينا ستورتي، ومديرة البطولة غاريني موغوروزا.
عبّرت البيلاروسية أرينا سابالينكا عن سعادتها بالمشاركة في إدخال كرة المضرب النسائية إلى السعودية.
قالت: «لقد كنت هنا في مباراة استعراضية مع (التونسية) أنس جابر العام الماضي، ورأيت أن كل شيء هنا هادئ للغاية، وبالنسبة لي شخصيا، لا توجد لديّ أي مشكلات في اللعب هنا».
وأضافت: «الجهود التي يبذلونها في دعم الرياضة النسائية هنا مثيرة للإعجاب. أنا سعيدة للغاية بوجودي هنا والمساهمة في صنع جزء من التاريخ هنا».
ووصفت اللاعبة الأمريكية كوكو جوف استضافة المملكة لنهائيات رابطة التنس 2024 بالرائعة، مبينةً أن زيارتها لمحافظة الدرعية كانت مميزة، وخاصةً أنها تحمل تاريخ المملكة، وتشكل مزيجًا بين الثقافة والتراث.
يذكر أن المشاركات في فئتي (الفردي والزوجي) قمن بزيارة المنطقة التاريخية في الدرعية، والتقاط الصور الرسمية للبطولة، إذ ظهرن بأزياء مصمّمة من قبل مصممين سعوديين وعالميين.
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