MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لنهائيات‭ ‬رابطة‭ ‬محترفات‭ ‬التنس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بتنظيمٍ‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس،‭ ‬وإشراف‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كلٍّ‭ ‬من‭: ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬أريج‭ ‬مطبقاني،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفات‭ ‬التنس‭ ‬بورشا‭ ‬آرتشر،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبطولة‭ (‬ WTA ‭) ‬مارينا‭ ‬ستورتي،‭ ‬ومديرة‭ ‬البطولة‭ ‬غاريني‭ ‬موغوروزا‭.‬

عبّرت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬النسائية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭.‬

قالت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬مع‭ (‬التونسية‭) ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ورأيت‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هنا‭ ‬هادئ‭ ‬للغاية،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لي‭ ‬شخصيا،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لديّ‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬هنا‭ ‬مثيرة‭ ‬للإعجاب‭. ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬بوجودي‭ ‬هنا‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ووصفت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لنهائيات‭ ‬رابطة‭ ‬التنس‭ ‬2024‭ ‬بالرائعة،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬زيارتها‭ ‬لمحافظة‭ ‬الدرعية‭ ‬كانت‭ ‬مميزة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة،‭ ‬وتشكل‭ ‬مزيجًا‭ ‬بين‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ (‬الفردي‭ ‬والزوجي‭) ‬قمن‭ ‬بزيارة‭ ‬المنطقة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الدرعية،‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة،‭ ‬إذ‭ ‬ظهرن‭ ‬بأزياء‭ ‬مصمّمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصممين‭ ‬سعوديين‭ ‬وعالميين‭.‬