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تغريم لوكلير لاستخدام ((ألفاظ بذيئة))

11/2/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭(‬فيا‭) ‬تغريم‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير،‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري،‭ ‬المنافس‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭- ‬،‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ (‬10900‭ ‬دولار‭) ‬لاستخدامه‭ ‬‮«‬ألفاظ‭ ‬بذيئة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى‭.‬

وقال‭ ‬المراقبون،‭ ‬إن‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬لاستخدامه‭ ‬‮«‬ألفاظ‭ ‬بذيئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬السباق،‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬فيه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتم‭ ‬تغريم‭ ‬لوكلير‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬يورو،‭ ‬نصفها‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬خرق‭ ‬آخر‭.‬

وقال‭ ‬المراقبون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬هي‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المنتديات‭ ‬العامة،‭ ‬مثل‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية،‭ ‬تلبي‭ ‬المعايير‭ ‬المقبولة‭ ‬عموما‭ ‬لكل‭ ‬الجماهير‭ ‬والبرامج‭ ‬الإذاعية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مديرو‭ ‬السباق‭ ‬إن‭ ‬لوكلير‭ ‬استخدم‭ ‬‮«‬ألفاظا‭ ‬بذيئة‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬أجاب‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬سؤاله‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬قلت‭ ‬لنفسك‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باللحظة‭ ‬المهمة‭ ‬نحو‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭.‬

وأضاف‭ ‬مديرو‭ ‬السباق‭: ‬‮«‬استخدم‭ ‬لوكلير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬ألفاظا‭ ‬بذيئة،‭ ‬وهي‭ ‬تذكر‭ ‬دقيق‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يفكر‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوقيت‭. ‬وأدرك‭ ‬لوكلير‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبه‭ ‬واعتذر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬لاستخدامه‭ ‬نفس‭ ‬الكلمة‭ ‬البذيئة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أحرف‭. ‬وكان‭ ‬لوكلير‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬تسلسل‭ ‬قام‭ ‬فيه‭ ‬باستخدام‭ ‬المكابح‭ ‬بشكل‭ ‬متأخر‭ ‬في‭ ‬المنعطف‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬واضطر‭ ‬للسماح‭ ‬للبريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس،‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين،‭ ‬بتجاوزه‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬وتعرضت‭ ‬للتوجيه‭ ‬الزائد‭ ‬للسيارة‭ ‬وعندما‭ ‬تعافيت‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تعرضت‭ ‬لتوجيه‭ ‬زائد‭ ‬للسيارة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬ثم‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬‮«‬اللعنة‮»‬‭. ‬أسف‭! ‬لا،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬الانضمام‭ ‬لماكس‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مديرو‭ ‬السباق‭: ‬‮«‬أخذ‭ ‬المراقبون‭ ‬اعتذار‭ ‬لوكلير‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬الحسبان‭ ‬كعامل‭ ‬لتخفيف‭ ‬العقوبة‭. ‬ورغم‭ ‬ملاحظة‭ ‬الحكام‭ ‬لسلوك‭ ‬السائق‭ ‬النادم،‭ ‬فقد‭ ‬خلصوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخالفة‭ ‬قد‭ ‬حدثت‭ ‬وأنه‭ ‬يستحق‭ ‬العقوبة‮»‬‭.‬

وأضافوا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬المراقبون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخرق‭ ‬وصل‭ ‬لنفس‭ ‬مستوى‭ ‬أحدث‭ ‬قضية‮»‬‭.‬

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