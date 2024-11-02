صراع على اللقب والصدارة بين سابالينكا وشفيونتيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬فصلا‭ ‬أخيرا‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬والبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

تقام‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وتستمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وتجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثماني‭ ‬لاعبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وتحصل‭ ‬الفائزة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬1500‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭. ‬

انتزعت‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متوقع‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬نقاطا‭ ‬لعدم‭ ‬استيفائها‭ ‬متطلبات‭ ‬البطولات‭ ‬الإلزامية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

بحسب‭ ‬قواعد‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ (‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬اللاعبات‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬سبع‭ ‬دورات‭ ‬إلزامية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الألف،‭ ‬ست‭ ‬دورات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الـ500،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭ ‬بحال‭ ‬التأهل‭. ‬

بخلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬تعاقب‭ ‬بحسم‭ ‬نقاط‭ ‬التصنيف‭ ‬التي‭ ‬حصلن‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬نتائج‭ ‬لهن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الـ500‭. ‬

وتسعى‭ ‬البيلاروسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬وتجنب‭ ‬سيناريو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فقدت‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬الختامية‭. ‬

تحتفظ‭ ‬سابالينكا‭ ‬بفارق‭ ‬مريح‭ ‬يبلغ‭ ‬1046‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافستها‭ ‬البولندية‭ ‬في‭ ‬التصنيف،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬شفيونتيك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬لتكون‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعادة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭. ‬

قالت‭ ‬سابالينكا‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬وأنا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى،‭ ‬عندها‭ ‬سأشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬والثقة‭ ‬عندما‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬الأولى‭ ‬عالميا،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬خسارة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬100‭ ‬نقطة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬تلعب‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أية‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.

‬قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بتعب‭ ‬في‭ ‬أدائها‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬وقد‭ ‬تدربت‭ ‬مع‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.

‬وأضافت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لي‭ ‬هنا‭ ‬والفوز‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬