صراع على اللقب والصدارة بين سابالينكا وشفيونتيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): تشهد المعركة على صدارة التصنيف العالمي للسيدات في كرة المضرب فصلا أخيرا هذه السنة، عندما تخوض البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في الرياض.
تقام الدورة في الرياض لأول مرة وتستمر ثلاث سنوات، وتجمع أفضل ثماني لاعبات على مستوى العالم وتحصل الفائزة بها على 1500 نقطة في التصنيف.
انتزعت سابالينكا (26 عاما) المركز الأول بشكل «غير متوقع» الأسبوع الماضي، بعد أن فقدت شفيونتيك نقاطا لعدم استيفائها متطلبات البطولات الإلزامية هذا الموسم.
بحسب قواعد رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات إلزامية من فئة الألف، ست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم بحال التأهل.
بخلاف ذلك، تعاقب بحسم نقاط التصنيف التي حصلن عليها من أسوأ نتائج لهن في مختلف الدورات، وليس فقط من المشاركات في دورات الـ500.
وتسعى البيلاروسية لإنهاء العام في قمة التصنيف وتجنب سيناريو الموسم الماضي، عندما فقدت الصدارة في الأسبوع الأخير بعد أن فازت شفيونتيك بلقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية.
تحتفظ سابالينكا بفارق مريح يبلغ 1046 نقطة عن منافستها البولندية في التصنيف، مما يعني أن شفيونتيك يجب أن تدافع عن لقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية لتكون لديها فرصة لاستعادة المركز الأول عالميا.
قالت سابالينكا: «أريد إنهاء العام وأنا المصنفة أولى، عندها سأشعر بالراحة والثقة عندما أقول إنني الأولى عالميا، وليس فقط بسبب خسارة شخص آخر 100 نقطة».
في المقابل، لم تلعب شفيونتيك أية مباراة منذ خروجها من ربع نهائي الولايات المتحدة في بداية سبتمبر الماضي.
قالت شفيونتيك إنها لا تشعر بتعب في أدائها قبل البطولة وقد تدربت مع سابالينكا في الفترة الماضية.
وأضافت ابنة الـ23 عاما «أنا عازمة على تقديم أفضل أداء لي هنا والفوز بهذا اللقب».
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