سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع المنظومة الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التزام الاتحاد القاري بتفعيل الشراكة مع الاتحادات الوطنية والإقليمية في القارة الآسيوية بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة الرامية إلى نقل كرة القدم الآسيوية إلى أعلى المستويات وتعزيز تواجدها على ساحة الكرة العالمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ختام مؤتمر رؤساء وأمناء العموم في الاتحادات الوطنية والإقليمية الذي نظمه الاتحاد الآسيوي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الوطنية والإقليمية وحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وعدد من المنظمات الرياضية الدولية.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم: «الحوار البناء والنقاشات الطموحة في المؤتمر تجعلني أشعر بثقة كبيرة في مستقبل كرة القدم الآسيوية، وذلك لما لمسناه من حرص كبير من ممثلي الاتحادات على التفاعل الإيجابي مع محاضرات المؤتمر الغنية بما تضمنته من محاور ثرية تركز على تجارب التطوير الناجحة وتقدم خارطة طريق نحو التخطيط السليم والعمل على تحقيق أهدافه واقعا ملموسا ينعكس إيجابا على أركان اللعبة».
وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية المضي قدما في تنفيذ المزيد من الإصلاحات في كرة القدم الآسيوية قائلا: «إن ما قمنا به من إصلاحات في السنوات الماضية ليس سوى البداية على طريق طويل يستشرف مستقبل كرة القدم الآسيوية ويضع مصالحها الاستراتيجية على رأس الأولويات» .
وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص الاتحاد الآسيوي على تقديم المزيد من المبادرات والبرامج الرائدة لرفع مستوى اللعبة في قارة آسيا من خلال تعزيز الدعم المقدّم للاتحادات الوطنية والإقليمية لتفعيل أدوارها المحورية في عملية التطوير المستدام.
وكان مؤتمر رؤساء وأمناء العموم في الاتحادات الوطنية والإقليمية اختتم بعرض قدمه هارون أحمد مالك، رئيس اللجنة المؤقتة في الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، حول التحديات التي تواجه كرة القدم منذ عقود في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وأعقبه مناقشة جماعية ركزت على موضوع المؤتمر «بناء وقيادة المنظمات العظيمة» بإدارة أليكس فيليبس، مدير صندوق تعافي كرة القدم العالمية.
وشهد المؤتمر
حضور بعض أبرز الأسماء في مجال حوكمة كرة القدم، الذين اجتمعوا للمساعدة في إعداد الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء وتزويدهم بالأدوات اللازمة لرفع معايير كرة القدم الآسيوية.
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