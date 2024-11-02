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سلمان بن إبراهيم: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع المنظومة الآسيوية

11/2/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬بتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬وتعزيز‭ ‬تواجدها‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬سيؤول‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭: ‬‮«‬الحوار‭ ‬البناء‭ ‬والنقاشات‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬تجعلني‭ ‬أشعر‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬محاضرات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الغنية‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬ثرية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬التطوير‭ ‬الناجحة‭ ‬وتقدم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬التخطيط‭ ‬السليم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬واقعا‭ ‬ملموسا‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬أركان‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إصلاحات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬يستشرف‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬ويضع‭ ‬مصالحها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‮»‬‭ .‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الدعم‭ ‬المقدّم‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتفعيل‭ ‬أدوارها‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬المستدام‭.‬

وكان‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬اختتم‭ ‬بعرض‭ ‬قدمه‭ ‬هارون‭ ‬أحمد‭ ‬مالك،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الباكستاني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬وأعقبه‭ ‬مناقشة‭ ‬جماعية‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬وقيادة‭ ‬المنظمات‭ ‬العظيمة‮»‬‭ ‬بإدارة‭ ‬أليكس‭ ‬فيليبس،‭ ‬مدير‭ ‬صندوق‭ ‬تعافي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭.‬

وشهد‭ ‬المؤتمر
حضور‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬الذين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لرفع‭ ‬معايير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭.‬

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