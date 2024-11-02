منـتــخـبـنا أمـــام عـمـــان في مـواجـــهـة غـامـضـــة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬برسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

يملك‭ ‬منتخبنا‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬فمنتخبنا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬النتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬افتتاحيته،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخبين‭ ‬اليوم‭ ‬يكتنفها‭ ‬الغموض،‭ ‬إذ‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الركون‭ ‬دائما‭ ‬للمباريات‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬فهي‭ ‬تمثل‭ ‬سلاحا‭ ‬ذا‭ ‬حدين‭.‬

لقد‭ ‬عانى‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العراق،‭ ‬والمعاناة‭ ‬نفسها‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬العمانيون‭ ‬أمام‭ ‬التونسيين،‭ ‬وعلى‭ ‬المنتخبين‭ ‬أن‭ ‬يؤكدا‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الافتتاح‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬أمر‭ ‬عابر،‭ ‬وإلا‭ ‬سيدخلان‭ ‬نفسيهما‭ ‬في‭ ‬متاهات،‭ ‬والشاطر‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭.‬

والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬نطرحه‭ ‬هنا‭: ‬هل‭ ‬التشكيل‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬به‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬تشكيل‭ ‬تكتيكي‭ ‬أم‭ ‬تمويهي‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬صناعة‭ ‬اللعب‭ ‬ومركز‭ ‬2؟

ويبقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬سيملك‭ ‬زمام‭ ‬الإرسال،‭ ‬هو‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬سيدير‭ ‬المواجهة،‭ ‬وستكون‭ ‬له‭ ‬الكلمة‭.‬





‭(‬العراق‭ ‬مع‭ ‬تونس‭)‬

ويسبق‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخبين‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬وتونس‭ ‬‮«‬3‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬عن‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭.‬00‭ ‬مساء‭.‬

ولا‭ ‬تختلف‭ ‬وضعية‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬عن‭ ‬سابقتها،‭ ‬فالتونسيون‭ ‬قادمون‭ ‬بنشوة‭ ‬فوز‭ ‬افتتاحي،‭ ‬أكدوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أنهم‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البصم‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الثامن،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬العراقيون‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬خسارة‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬الرافدين‭ ‬قدموا‭ ‬مردودا‭ ‬يستحق‭ ‬الاحترام،‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬اليوم‭ ‬سيواجهون‭ ‬منافسا‭ ‬صعبا‭.‬