منـتــخـبـنا أمـــام عـمـــان في مـواجـــهـة غـامـضـــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الساعة 6.30 من مساء اليوم مباراته الثانية أمام المنتخب العماني برسم المجموعة الثانية من بطولة المنتخبات العربية 23 التي تستضيفها المملكة حتى 11 نوفمبر الجاري في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
يملك منتخبنا 3 نقاط بالتساوي مع المنتخب التونسي، فمنتخبنا فاز على العراق بثلاثية نظيفة، وحقق المنتخب التونسي النتيجة نفسها أمام المنتخب العماني.
ورغم أن منتخبنا نجح في المباراة الافتتاحية، ورغم أن المنتخب العماني أخفق في افتتاحيته، إلا أن مواجهة المنتخبين اليوم يكتنفها الغموض، إذ انه لا يمكن الركون دائما للمباريات الافتتاحية، فهي تمثل سلاحا ذا حدين.
لقد عانى منتخبنا من سوء استقبال الكرة الأولى أمام الإرسال الهجومي في لقاء العراق، والمعاناة نفسها وقع فيها العمانيون أمام التونسيين، وعلى المنتخبين أن يؤكدا مساء اليوم بأن ما حصل في مباراتي الافتتاح ما هو إلا أمر عابر، وإلا سيدخلان نفسيهما في متاهات، والشاطر من يعرف كيف يخرج منها.
والسؤال الذي نطرحه هنا: هل التشكيل الذي لعب به الأرجنتيني إليقيتا مدرب منتخبنا أمام العراق هو تشكيل تكتيكي أم تمويهي خاصة على مستوى صناعة اللعب ومركز 2؟
ويبقى المنتخب الذي سيملك زمام الإرسال، هو الطرف الذي سيدير المواجهة، وستكون له الكلمة.
(العراق مع تونس)
ويسبق مباراة منتخبنا والمنتخب العماني لقاء المنتخبين العراقي «بدون نقاط» وتونس «3 نقاط» متصدر المجموعة بفارق نقاط الأشواط عن منتخبنا، وتقام في الساعة 4.00 مساء.
ولا تختلف وضعية هذه المواجهة عن سابقتها، فالتونسيون قادمون بنشوة فوز افتتاحي، أكدوا من خلاله أنهم جاءوا من أجل البصم على اللقب الثامن، بينما يسعى العراقيون إلى تجاوز خسارة لقاء الافتتاح، رغم أن أبناء الرافدين قدموا مردودا يستحق الاحترام، غير أنهم اليوم سيواجهون منافسا صعبا.
MENAFN02112024000055011008ID1108844631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.