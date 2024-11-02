Sunday, 03 November 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حضور جماهيري كبير في حلبة البحرين الدولية..تويوتا يخطف لقب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات ولقب الصانعين

11/2/2024 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬خطف‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬لقب‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

وأعلنت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التلويح‭ ‬بعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭.‬

وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬والفريق‭ ‬الثاني‭ ‬سلم‭ ‬كؤوس‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬السيد‭ ‬أرجان‭ ‬سيسينج‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬العالمي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ DHL ،‭ ‬أما‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الثالثة‭ ‬فتوجها‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬غلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الدرفت‭ ‬والأوتوكروس‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭. ‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬انتصاراً‭ ‬دراماتيكيا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬وخطف‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الطاقم‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬موتورسبورت‭.‬

وسجلت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬ GR 010‭ ‬هايبرد‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬عودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬رائعاً‭ ‬وتمنح‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬اليابانية‭ ‬لقب‭ ‬الصانعين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بورشه‭.‬

وحول‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬وبريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬وريو‭ ‬هيراكاوا‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثانٍ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وثالث‭ ‬إجمالي‭ ‬لتويوتا‭ ‬بفضل‭ ‬تجاوز‭ ‬بويمي‭ ‬المتأخر‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬موتورسبورت‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مات‭ ‬كامبل‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬نجحت‭ ‬بورشه‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬لطاقم‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬كيفن‭ ‬إستر‭ ‬ولورنس‭ ‬فانثور‭ ‬وأندريه‭ ‬لوتيرر،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬خارج‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

كانت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬تبدو‭ ‬خارج‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعيدها‭ ‬تدخلات‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭.‬

وأول‭ ‬توقف‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬قبل‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬فورد‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬رقم‭ ‬88‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬قدره‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬بين‭ ‬هيراكاوا‭ ‬وسيارة‭ ‬فيراري‭ ‬499 P ‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬المتصدرة‭ ‬للسباق‭.‬

وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬وبورشه‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬حتى‭ ‬إغلاق‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة،‭ ‬بينما‭ ‬دخلت‭ ‬بورشه‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬التابعة‭ ‬لكامبل‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬تحت‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬الافتراضية‭.‬

ثم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الساعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬تمكن‭ ‬هيراكاوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬وتسليم‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬بويمي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬استدعاء‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬الافتراضية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬استجابةً‭ ‬لتوقف‭ ‬سيارة‭ ‬بيجو‭ ‬9 X 8‭ ‬رقم‭ ‬94‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬المضمار‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬استحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ختاماً‭ ‬لموسم‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬والتغيرات‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬التي‭ ‬رافقها‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬الفنية‭ ‬والأخطاء‭ ‬في‭ ‬وقفات‭ ‬الصيانة‭.‬

وكان‭ ‬جيوفينازي‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬سيارة‭ ‬بيجو‭ ‬رقم‭ ‬93‭ ‬المتبقية‭ ‬بقيادة‭ ‬ميكيل‭ ‬جينسن‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬مع‭ ‬تمسك‭ ‬جينسن‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬وسط‭ ‬هجوم‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬ألباين‭ ‬ A 424‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬بقيادة‭ ‬بول‭ ‬لوب‭ ‬شاتين‭.‬

وجاءت‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬بقيادة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جيوفينازي‭ ‬السباق‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مليئة‭ ‬بالحوادث‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وحافظ‭ ‬جيوفينازي‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬هيرت‭ ‬جوتا‭ ‬بورشه‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬بقيادة‭ ‬ويل‭ ‬ستيفنز،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تجاوز‭ ‬سيارة‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬رقم‭ ‬99‭ ‬بقيادة‭ ‬جوليان‭ ‬أندلاور‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وتراجعت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامها‭ ‬بسيارة‭ ‬شيفروليه‭ ‬كورفيت‭ ‬رقم‭ ‬82‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬هيروشي‭ ‬كويزومي‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭.‬

ومع‭ ‬انتصاف‭ ‬الوقت‭ ‬تصدر‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬جيمس‭ ‬كالادو‭ ‬السباق‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬كاموي‭ ‬كوباياشي‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭
 GR 010هايبرد‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭.‬

واحتفظت‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬499 P ‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬كالادو‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬024‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬كوباياشي‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬إذ‭ ‬استعادت‭ ‬فيراري‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬لفريق‭ ‬هيرتز‭ ‬جوتا‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬الصيانة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تمكن‭ ‬أنطونيو‭ ‬جيوفينازي‭ ‬زميل‭ ‬كالادو‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بسيارة‭ ‬جوتا‭ ‬بورشه‭ ‬963‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬ويل‭ ‬ستيفنز‭ ‬وتجاوزها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية،‭ ‬واحتفظ‭ ‬بالصدارة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وتستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬والفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬لـ28‭ ‬سيارة‭ ‬للتجارب‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬المساء‭ ‬استمتع‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬أبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬وفعاليات‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬سائقيهم‭ ‬المفضلين،‭ ‬كما‭ ‬استمتعت‭ ‬الجماهير‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬وقضوا‭ ‬يوما‭ ‬مليئا‭ ‬بالإثارة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬يمكنكم‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬450000‭-‬17‭-‬973‭+.‬

MENAFN02112024000055011008ID1108844630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث