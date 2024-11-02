حضور جماهيري كبير في حلبة البحرين الدولية..تويوتا يخطف لقب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات ولقب الصانعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» فعاليات سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز، الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2024 الذي انطلقت فعالياته من يوم الخميس الماضي حتى يوم أمس السبت، حيث خطف فريق تويوتا جازو ريسنغ لقب الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل.
وأعلنت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة انطلاق سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز من خلال التلويح بعلم مملكة البحرين على خط الانطلاق.
وتم تتويج الفريق الفائز من قبل السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إنرجيز، والفريق الثاني سلم كؤوس المراكز الأولى السيد أرجان سيسينج رئيس التسويق العالمي لمجموعة DHL ، أما منصة التتويج الثالثة فتوجها السيد عبد الرحمن غلوم رئيس لجنة الدرفت والأوتوكروس في الاتحاد البحريني للسيارات.
وخلال منافسات السباق حقق فريق تويوتا جازو ريسنغ انتصاراً دراماتيكيا في ختام سباق البحرين 8 ساعات، وخطف فريق تويوتا بهذا الانتصار الذي حققه الطاقم رقم 8 بطولة الصانعين لموسم 2024 بفارق 6 نقاط فقط عن فريق بورشه بينسكي موتورسبورت.
وسجلت سيارة تويوتا GR 010 هايبرد رقم 8 عودة من بعيد لتحقق فوزاً رائعاً وتمنح العلامة التجارية اليابانية لقب الصانعين على حساب بورشه.
وحول سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا مركز الانطلاق الأول إلى فوز ثانٍ هذا الموسم وثالث إجمالي لتويوتا بفضل تجاوز بويمي المتأخر سيارة بورشه بينسكي موتورسبورت رقم 5 التي يقودها مات كامبل.
ومع ذلك، نجحت بورشه في انتزاع لقب السائقين لطاقم السيارة رقم 6 المكون من كيفن إستر ولورنس فانثور وأندريه لوتيرر، الذي أنهى السباق خارج النقاط في المركز الحادي عشر.
كانت سيارة تويوتا رقم 8 تبدو خارج المنافسة خلال المرحلة الوسطى من السباق الذي استمر ثماني ساعات قبل أن تعيدها تدخلات سيارة الأمان إلى المنافسة.
وأول توقف جاء بعد حادث قبل ساعتين ونصف الساعة من نهاية السباق عندما توقفت سيارة فورد بروتون كومبيتيشن رقم 88 على المضمار، ما أدى إلى القضاء على فارق قدره 30 ثانية بين هيراكاوا وسيارة فيراري 499 P رقم 51 المتصدرة للسباق.
وقد أدى هذا إلى اختلاف في الاستراتيجيات حيث بقيت سيارة فيراري رقم 51 وبورشه رقم 6 التي كانت في المركز الثاني خارج منطقة الصيانة حتى إغلاق منطقة الصيانة، بينما دخلت بورشه رقم 5 التابعة لكامبل منطقة الصيانة تحت سيارة الأمان الافتراضية.
ثم في بداية الساعة قبل الأخيرة تمكن هيراكاوا من الدخول إلى منطقة الصيانة وتسليم السيارة رقم 8 إلى بويمي في الوقت الذي تم فيه استدعاء سيارة الأمان الافتراضية مرة أخرى استجابةً لتوقف سيارة بيجو 9 X 8 رقم 94 على جانب المضمار بسبب مشكلة فنية، في سباق استحق أن يكون ختاماً لموسم رائع بعد الكثير من التقلبات والتغيرات الدراماتيكية التي رافقها بعض المشاكل الفنية والأخطاء في وقفات الصيانة.
وكان جيوفينازي قد تجاوز في وقت سابق سيارة بيجو رقم 93 المتبقية بقيادة ميكيل جينسن ليحتل المركز الثالث قبل 15 دقيقة من النهاية، مع تمسك جينسن بالمركز الرابع وسط هجوم متأخر من سيارة ألباين A 424 رقم 35 بقيادة بول لوب شاتين.
وجاءت الصدارة في الساعة الأولى لمصلحة فريق فيراري رقم 51 بقيادة أنطونيو جيوفينازي السباق بعد مرور ساعة واحدة في بداية مليئة بالحوادث لسباق البحرين 8 ساعات.
وحافظ جيوفينازي على فارق يزيد على عشر ثوان عن سيارة فريق هيرت جوتا بورشه رقم 12 بقيادة ويل ستيفنز، الذي تقدم إلى المركز الثاني بعد تجاوز سيارة بروتون كومبيتيشن رقم 99 بقيادة جوليان أندلاور في وقت متأخر من الساعة الافتتاحية.
وتراجعت سيارة تويوتا رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي منذ البداية إلى المركز السابع بعد اصطدامها بسيارة شيفروليه كورفيت رقم 82 التي يقودها هيروشي كويزومي في اللفة التاسعة.
ومع انتصاف الوقت تصدر سائق فيراري جيمس كالادو السباق تحت ضغط من كاموي كوباياشي بعد عودة سيارة تويوتا
GR 010هايبرد رقم 7 إلى المنافسة على الفوز مع حلول الظلام.
واحتفظت سيارة فيراري 499 P رقم 51 التي يقودها كالادو بفارق 2.024 ثانية على كوباياشي مع بقاء أربع ساعات من السباق، إذ استعادت فيراري الصدارة بعد خسارتها فترة وجيزة لفريق هيرتز جوتا بسبب خطأ في توقف الصيانة.
ومع ذلك، تمكن أنطونيو جيوفينازي زميل كالادو من اللحاق بسيارة جوتا بورشه 963 رقم 12 التي يقودها ويل ستيفنز وتجاوزها في نهاية الساعة الثانية، واحتفظ بالصدارة منذ ذلك الحين.
وتستمر فعاليات بطولة العالم للتحمل في يومها الأخير من خلال التجارب وذلك اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، حيث تنطلق التجارب على فترتين الأولى من 10 صباحا حتى 12 مساء، والفترة المسائية من 1 مساء وتستمر حتى 4 مساء لـ28 سيارة للتجارب على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وخلال اليوم الختامي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا من الصباح حتى المساء استمتع جماهير وزوار السباق بالفعاليات المقدمة لهم أبرزها فعاليات البادوك المفتوح وجولة ممرات الصيانة وفعاليات حصة تواقيع سائقي بطولة العالم للتحمل التي لاقت إقبالا كبيرا من الجماهير الحاضرة، وتمكنوا من التقاط الكثير من الصور التذكارية مع سائقيهم المفضلين، كما استمتعت الجماهير بالفعاليات الترفيهية المقدمة لهم وقضوا يوما مليئا بالإثارة والاستمتاع في المنطقة الترفيهية في حلبة البحرين الدولية.
وللمزيد من المعلومات عن سباق البحرين للتحمل 8 ساعات في حلبة البحرين الدولية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي >. bahraingp . com أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.
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