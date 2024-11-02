حضور جماهيري كبير في حلبة البحرين الدولية..تويوتا يخطف لقب سباق البحرين للتحمل 8 ساعات ولقب الصانعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياته‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬خطف‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬لقب‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭.‬

وأعلنت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التلويح‭ ‬بعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭.‬

وتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬والفريق‭ ‬الثاني‭ ‬سلم‭ ‬كؤوس‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬السيد‭ ‬أرجان‭ ‬سيسينج‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬العالمي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ DHL ،‭ ‬أما‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬الثالثة‭ ‬فتوجها‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬غلوم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الدرفت‭ ‬والأوتوكروس‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭. ‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬السباق‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬جازو‭ ‬ريسنغ‭ ‬انتصاراً‭ ‬دراماتيكيا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات،‭ ‬وخطف‭ ‬فريق‭ ‬تويوتا‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الطاقم‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬موتورسبورت‭.‬

وسجلت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬ GR 010‭ ‬هايبرد‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬عودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬رائعاً‭ ‬وتمنح‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬اليابانية‭ ‬لقب‭ ‬الصانعين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بورشه‭.‬

وحول‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬وبريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬وريو‭ ‬هيراكاوا‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثانٍ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وثالث‭ ‬إجمالي‭ ‬لتويوتا‭ ‬بفضل‭ ‬تجاوز‭ ‬بويمي‭ ‬المتأخر‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬موتورسبورت‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬مات‭ ‬كامبل‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬نجحت‭ ‬بورشه‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬لطاقم‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬كيفن‭ ‬إستر‭ ‬ولورنس‭ ‬فانثور‭ ‬وأندريه‭ ‬لوتيرر،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬خارج‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

كانت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬تبدو‭ ‬خارج‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعيدها‭ ‬تدخلات‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭.‬

وأول‭ ‬توقف‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬قبل‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬فورد‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬رقم‭ ‬88‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬قدره‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬بين‭ ‬هيراكاوا‭ ‬وسيارة‭ ‬فيراري‭ ‬499 P ‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬المتصدرة‭ ‬للسباق‭.‬

وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬وبورشه‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬حتى‭ ‬إغلاق‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة،‭ ‬بينما‭ ‬دخلت‭ ‬بورشه‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬التابعة‭ ‬لكامبل‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬تحت‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬الافتراضية‭.‬

ثم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الساعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬تمكن‭ ‬هيراكاوا‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬وتسليم‭ ‬السيارة‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬بويمي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬استدعاء‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬الافتراضية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬استجابةً‭ ‬لتوقف‭ ‬سيارة‭ ‬بيجو‭ ‬9 X 8‭ ‬رقم‭ ‬94‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬المضمار‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬استحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ختاماً‭ ‬لموسم‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬والتغيرات‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬التي‭ ‬رافقها‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬الفنية‭ ‬والأخطاء‭ ‬في‭ ‬وقفات‭ ‬الصيانة‭.‬

وكان‭ ‬جيوفينازي‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬سيارة‭ ‬بيجو‭ ‬رقم‭ ‬93‭ ‬المتبقية‭ ‬بقيادة‭ ‬ميكيل‭ ‬جينسن‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬مع‭ ‬تمسك‭ ‬جينسن‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬وسط‭ ‬هجوم‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬ألباين‭ ‬ A 424‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬بقيادة‭ ‬بول‭ ‬لوب‭ ‬شاتين‭.‬

وجاءت‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬لمصلحة‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬بقيادة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جيوفينازي‭ ‬السباق‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مليئة‭ ‬بالحوادث‭ ‬لسباق‭ ‬البحرين‭ ‬8‭ ‬ساعات‭.‬

وحافظ‭ ‬جيوفينازي‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬هيرت‭ ‬جوتا‭ ‬بورشه‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬بقيادة‭ ‬ويل‭ ‬ستيفنز،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تجاوز‭ ‬سيارة‭ ‬بروتون‭ ‬كومبيتيشن‭ ‬رقم‭ ‬99‭ ‬بقيادة‭ ‬جوليان‭ ‬أندلاور‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

وتراجعت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامها‭ ‬بسيارة‭ ‬شيفروليه‭ ‬كورفيت‭ ‬رقم‭ ‬82‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬هيروشي‭ ‬كويزومي‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭.‬

ومع‭ ‬انتصاف‭ ‬الوقت‭ ‬تصدر‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬جيمس‭ ‬كالادو‭ ‬السباق‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬كاموي‭ ‬كوباياشي‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭

‬ GR 010هايبرد‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭.‬

واحتفظت‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬499 P ‭ ‬رقم‭ ‬51‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬كالادو‭ ‬بفارق‭ ‬2‭.‬024‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬كوباياشي‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬إذ‭ ‬استعادت‭ ‬فيراري‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬لفريق‭ ‬هيرتز‭ ‬جوتا‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬الصيانة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تمكن‭ ‬أنطونيو‭ ‬جيوفينازي‭ ‬زميل‭ ‬كالادو‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بسيارة‭ ‬جوتا‭ ‬بورشه‭ ‬963‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬ويل‭ ‬ستيفنز‭ ‬وتجاوزها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية،‭ ‬واحتفظ‭ ‬بالصدارة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وتستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجارب‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬والفترة‭ ‬المسائية‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬مساء‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬لـ28‭ ‬سيارة‭ ‬للتجارب‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬المساء‭ ‬استمتع‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬بالفعاليات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬أبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح‭ ‬وجولة‭ ‬ممرات‭ ‬الصيانة‭ ‬وفعاليات‭ ‬حصة‭ ‬تواقيع‭ ‬سائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬مع‭ ‬سائقيهم‭ ‬المفضلين،‭ ‬كما‭ ‬استمتعت‭ ‬الجماهير‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬وقضوا‭ ‬يوما‭ ‬مليئا‭ ‬بالإثارة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

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